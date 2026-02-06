HILIGHT
เช็กให้ชัวร์ งดขาย-เลี้ยงแอลกอฮอล์ เริ่มเมื่อไหร่ ก่อนเลือกตั้ง 8 ก.พ. 2569 ฝ่าฝืนมีโทษ

          กกต. ประกาศงดขาย-งดเลี้ยงแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ ก่อนเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2569 เช็กเวลาและบทลงโทษให้ชัด ฝ่าฝืนผิดกฎหมาย 

เช็กเวลา ห้ามขายเหล้าช่วงเลือกตั้ง
สำนักงาน กกต.

          ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการเลือกตั้ง 2569 และการลงคะแนนประชามติ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ทั่วทั้งประเทศ

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ย้ำข้อกฎหมายสำคัญเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเลือกตั้ง โดยกำหนดช่วงเวลา งดขาย-งดจัดเลี้ยงสุรา ในวันเลือกตั้งทั่วไป พร้อมระบุบทลงโทษชัดเจนสำหรับผู้ฝ่าฝืน

วันเลือกตั้งทั่วไปและออกเสียงประชามติ (8 กุมภาพันธ์ 2569)


ช่วงเวลางดขายแอลกอฮอล์


          - 7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 น. ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 น.

ห้ามอะไรบ้างในช่วงเวลาดังกล่าว ?


          - ห้ามขาย จำหน่าย หรือจ่ายแจกสุราทุกชนิด

          - ห้ามจัดเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานสังสรรค์ทุกประเภท

          - ห้ามกิจกรรมใด ๆ ที่เข้าข่ายส่งเสริมการดื่มในเขตเลือกตั้ง

ภาพจาก Trong Nguyen / Shutterstock.com

บทลงโทษหากฝ่าฝืน


          อ้างอิง มาตรา 147 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561ผู้กระทำผิดมีโทษ

          - จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ

          - ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ

 
          - ทั้งจำทั้งปรับ

          กกต. เน้นย้ำว่า มาตรการนี้มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ และปราศจากอิทธิพลของแอลกอฮอล์ประชาชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน กกต. หรือโทร สายด่วน 1444


