กกต. ประกาศงดขาย-งดเลี้ยงแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ ก่อนเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2569 เช็กเวลาและบทลงโทษให้ชัด ฝ่าฝืนผิดกฎหมาย
สำนักงาน กกต.
ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการเลือกตั้ง 2569 และการลงคะแนนประชามติ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ทั่วทั้งประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ย้ำข้อกฎหมายสำคัญเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเลือกตั้ง โดยกำหนดช่วงเวลา งดขาย-งดจัดเลี้ยงสุรา ในวันเลือกตั้งทั่วไป พร้อมระบุบทลงโทษชัดเจนสำหรับผู้ฝ่าฝืน
วันเลือกตั้งทั่วไปและออกเสียงประชามติ (8 กุมภาพันธ์ 2569)
ช่วงเวลางดขายแอลกอฮอล์
- 7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 น. ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 น.
ห้ามอะไรบ้างในช่วงเวลาดังกล่าว ?
- ห้ามขาย จำหน่าย หรือจ่ายแจกสุราทุกชนิด
- ห้ามจัดเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานสังสรรค์ทุกประเภท
- ห้ามกิจกรรมใด ๆ ที่เข้าข่ายส่งเสริมการดื่มในเขตเลือกตั้ง
ภาพจาก Trong Nguyen / Shutterstock.com
บทลงโทษหากฝ่าฝืน
อ้างอิง มาตรา 147 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561ผู้กระทำผิดมีโทษ
- จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
- ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ
- ทั้งจำทั้งปรับ
กกต. เน้นย้ำว่า มาตรการนี้มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ และปราศจากอิทธิพลของแอลกอฮอล์ประชาชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน กกต. หรือโทร สายด่วน 1444