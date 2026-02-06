กกต. เบรกใส่เสื้อบอลไปเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 69 เช็กห้ามทีมไหนบ้าง ใส่อะไรไม่ผิดกฎ

กกต. เตือนใส่เสื้อบอลมีหมายเลขไปเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2569 เสี่ยงผิดกฎหมาย มีโทษทั้งจำทั้งปรับ เช็กใส่แบบไหนใช้สิทธิได้ไม่มีปัญหา
ใกล้ถึงวันเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ทำให้ประชาชนจำนวนมากตั้งคำถามถึงการแต่งกายว่าสามารถใส่ไปใช้สิทธิได้หรือไม่ ล่าสุดมีการย้ำชัดจากกรณีตีความกฎหมายเลือกตั้งว่า การใส่เสื้อกีฬาบางอย่างอาจเข้าข่ายความผิดได้
ทำไมเสื้อบอล - เสื้อกีฬา อาจผิดกฎหมาย ?
- การใส่เสื้อกีฬา ไม่ว่าจะเป็นเสื้อฟุตบอลของสโมสรหรือทีมชาติ รวมถึงเสื้อทั่วไปที่มีตัวเลขกำกับ อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 79 เนื่องจากถูกมองว่าอาจเป็นการโฆษณาหาเสียงโดยปริยาย
กฎหมายว่าอย่างไร ?
- มาตรา 79 ห้ามทำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนเลือกตั้ง จนถึงสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
- มาตรา 156 หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หากไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น ?
- ในทางปฏิบัติ เคยมีกรณีกรรมการประจำคูหาเลือกตั้งสั่งให้ผู้มาใช้สิทธิ ถอดเสื้อที่มีหมายเลข ก่อนเข้าไปกาเลือก สส. มาแล้ว ทำให้เกิดข้อกังวลในวันเลือกตั้งครั้งนี้
เสื้อบอลยังสามารถใส่ไปเลือกตั้งได้ไหม ?
- กกต. แนะนำว่า หากเผลอใส่เสื้อฟุตบอลที่มีการสกรีนเบอร์ ควรกลับบ้านไปเปลี่ยนเป็นเสื้อสีพื้นเพื่อความปลอดภัย
ตัวอย่างการแต่งกายที่เสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้ง
- เสื้อผ้าที่มีหมายเลขผู้สมัคร หรือหมายเลขพรรคการเมือง
- เสื้อผ้าที่มีสัญลักษณ์พรรคการเมือง เช่น ชื่อพรรค โลโก้ หรือคำขวัญพรรค
- การใส่เสื้อสีเดียวกันเป็นกลุ่มก้อนจำนวนมาก พร้อมสัญลักษณ์อื่นที่สื่อถึงพรรคการเมือง แม้ไม่มีกฎหมายห้ามเรื่องสี แต่ก็อาจกลายเป็นประเด็นได้หากเกิดขึ้นบริเวณหน่วยเลือกตั้ง
สรุปง่าย ๆ ใส่เสื้ออะไรไปเลือกตั้งได้บ้าง
- เสื้อสีใส่ได้ แต่เสื้อที่มีหมายเลขอาจถูกตีความว่าชี้นำได้
ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiPBS