HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

กกต. เบรกใส่เสื้อบอลไปเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 69 เช็กห้ามทีมไหนบ้าง ใส่อะไรไม่ผิดกฎ

 
            กกต. เตือนใส่เสื้อบอลมีหมายเลขไปเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2569 เสี่ยงผิดกฎหมาย มีโทษทั้งจำทั้งปรับ เช็กใส่แบบไหนใช้สิทธิได้ไม่มีปัญหา
กกต. เบรกใส่เสื้อบอลไปเลือกตั้ง

            ใกล้ถึงวันเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ทำให้ประชาชนจำนวนมากตั้งคำถามถึงการแต่งกายว่าสามารถใส่ไปใช้สิทธิได้หรือไม่ ล่าสุดมีการย้ำชัดจากกรณีตีความกฎหมายเลือกตั้งว่า การใส่เสื้อกีฬาบางอย่างอาจเข้าข่ายความผิดได้

ทำไมเสื้อบอล - เสื้อกีฬา อาจผิดกฎหมาย ?


            - การใส่เสื้อกีฬา ไม่ว่าจะเป็นเสื้อฟุตบอลของสโมสรหรือทีมชาติ รวมถึงเสื้อทั่วไปที่มีตัวเลขกำกับ อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 79 เนื่องจากถูกมองว่าอาจเป็นการโฆษณาหาเสียงโดยปริยาย

กฎหมายว่าอย่างไร ?  


            - มาตรา 79 ห้ามทำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนเลือกตั้ง จนถึงสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

            - มาตรา 156 หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


หากไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น ?


            - ในทางปฏิบัติ เคยมีกรณีกรรมการประจำคูหาเลือกตั้งสั่งให้ผู้มาใช้สิทธิ ถอดเสื้อที่มีหมายเลข ก่อนเข้าไปกาเลือก สส. มาแล้ว ทำให้เกิดข้อกังวลในวันเลือกตั้งครั้งนี้

เสื้อบอลยังสามารถใส่ไปเลือกตั้งได้ไหม ?


            - กกต. แนะนำว่า หากเผลอใส่เสื้อฟุตบอลที่มีการสกรีนเบอร์ ควรกลับบ้านไปเปลี่ยนเป็นเสื้อสีพื้นเพื่อความปลอดภัย

ตัวอย่างการแต่งกายที่เสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้ง


            - เสื้อผ้าที่มีหมายเลขผู้สมัคร หรือหมายเลขพรรคการเมือง

            - เสื้อผ้าที่มีสัญลักษณ์พรรคการเมือง เช่น ชื่อพรรค โลโก้ หรือคำขวัญพรรค

            - การใส่เสื้อสีเดียวกันเป็นกลุ่มก้อนจำนวนมาก พร้อมสัญลักษณ์อื่นที่สื่อถึงพรรคการเมือง แม้ไม่มีกฎหมายห้ามเรื่องสี แต่ก็อาจกลายเป็นประเด็นได้หากเกิดขึ้นบริเวณหน่วยเลือกตั้ง

สรุปง่าย ๆ ใส่เสื้ออะไรไปเลือกตั้งได้บ้าง


            - เสื้อสีใส่ได้ แต่เสื้อที่มีหมายเลขอาจถูกตีความว่าชี้นำได้ 



ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiPBS
 
 





เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กกต. เบรกใส่เสื้อบอลไปเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 69 เช็กห้ามทีมไหนบ้าง ใส่อะไรไม่ผิดกฎ โพสต์เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10:25:17
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 Grammy Awards 2026 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย