กรมอุตุฯ เตือนไทยตอนบนฝนถล่ม ก่อนหนาวอีกรอบ ลมแรง อุณหภูมิลด 8 - 11 ก.พ. 69

          กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่ 8 - 11 ก.พ. 2569 ไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองในระยะแรก ก่อนอุณหภูมิลดลงและมีลมแรง จากอิทธิพลมวลอากาศเย็นจากจีน ขณะที่หลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังฝุ่นสะสมและการสัญจรช่วงหมอกตอนเช้า

พยากรณ์อากาศวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. ถึง 11 ก.พ. 69
ภาพจาก : New Africa / Shutterstock.com

          พยากรณ์อากาศรายภาคพร้อมแผนที่พื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัย ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 06.00 น.

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า (6 กุมภาพันธ์ 2569)


          ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้า เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่ภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง เนื่องจากมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าว ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก

          สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง และภาคใต้ตอนล่าง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้ด้วย

พยากรณ์อากาศวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. ถึง 11 ก.พ. 69
ภาพจากเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา

วันเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2569 ไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนอง


          อนึ่ง ในช่วงวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2569 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน

ฝุ่นละอองในระยะนี้


          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก มีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการระบายอากาศที่ไม่ดี และมีลมอ่อนลง 

พยากรณ์อากาศวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. ถึง 11 ก.พ. 69
ภาพจากเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า


          ในช่วงวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2569  ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อน โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังอ่อนลง 

          หลังจากนั้นในวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก จากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง 

          สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังแรงขึ้น  

ข้อควรระวัง :


          ในช่วงวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2569 ขอให้เกษตรกรบริเวณประเทศไทยตอนบน เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากฝนหรือฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งลมที่พัดแรงขึ้น 

สถานการณ์แผ่นดินไหว(ช่วงวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2569)

          ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 3.7 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมา ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใด


กรมอุตุฯ เตือนไทยตอนบนฝนถล่ม ก่อนหนาวอีกรอบ ลมแรง อุณหภูมิลด 8 - 11 ก.พ. 69 อัปเดตล่าสุด 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11:38:03
