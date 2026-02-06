HILIGHT
MEA เปิดศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าฯ เสริมความมั่นคง รองรับเลือกตั้ง-ประชามติ 24 ชม.

          MEA เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและออกเสียงประชามติ ยกระดับความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งตลอด 24 ชม. 
          MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ มุ่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน เปิด “ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ” อย่างเป็นทางการ ระดมสรรพกำลังบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เฝ้าระวังความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ดำเนินไปอย่างราบรื่น เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกหน่วยเลือกตั้ง
MEA เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า

MEA เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า

          วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2569) เวลา 07.30 น. นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ MEA ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ณ ห้อง MEAOC อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย พร้อมมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารและพนักงาน โดยเน้นย้ำว่าภารกิจสนับสนุนการเลือกตั้งถือเป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่และเป็นภารกิจหลักที่ต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ฉับไว และมีสติ ศูนย์ปฏิบัติการแห่งนี้จึงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางอำนวยการ บูรณาการข้อมูล และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ระบบไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบมีเสถียรภาพ (Stability) สูงสุด รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาสำคัญของประเทศได้อย่างไร้รอยต่อ
MEA เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า

          ด้าน นายสมบัติ หล้าพันธ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าฯ ได้เปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมเชิงรุกว่า MEA ได้จัดตั้งศูนย์พิเศษเฉพาะกิจเพื่อดูแลระบบไฟฟ้าครอบคลุมเขตเลือกตั้ง 49 เขต และหน่วยเลือกตั้งรวม 9,889 หน่วย ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมีเจ้าหน้าที่ MEA ประจำจุดเฝ้าระวัง (Critical Points) เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ทันท่วงที นอกจากนี้ ยังได้ยกระดับความมั่นคงด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองเพิ่มเติม โดยเฉพาะในสถานที่สำคัญ ได้แก่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อความมั่นคงทางพลังงาน ให้กระบวนการเลือกตั้ง การนับคะแนน และการรายงานผลดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
MEA เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า

MEA เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า

MEA เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า

          การเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ MEA ในการนำศักยภาพด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ทันสมัย มาสนับสนุนภารกิจระดับชาติ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้าจะมีความพร้อมสมบูรณ์ เอื้ออำนวยต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยของคนไทยทุกคน
MEA เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้า

          #MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร #เลือกตั้ง2569 #ประชามติ #MEADistribution #ศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งMEA #ความมั่นคงระบบไฟฟ้า #เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อัปเดตล่าสุด 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11:58:17
