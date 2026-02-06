ระทึกยกคัน ชายทำตัวชวนผวาขึ้นมาบนรถเมล์ แต่ทุกคนไม่นิ่งเฉย ช่วยกันรับมือสุดเฉียบ

นาทีระทึกบนรถเมล์ ลุงถือท่อเหล็กหวิดฟาดใส่ผู้โดยสาร กระเป๋าหญิงใจเด็ดตัดสินใจไล่ลงทันที แถมผู้โดยสารช่วยกันปกป้องกันในยามคับขัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปภาดา อมรนุรัตน์กุล
เหตุระทึกบนรถเมล์ เมื่อผู้โดยสารถือท่อเหล็กขึ้นรถ ทำทั้งคันหวาดผวา แต่จบด้วยการตัดสินใจเด็ดขาดของกระเป๋าและน้ำใจของผู้คนที่ช่วยกันปกป้องกันและกัน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ปภาดา อมรนุรัตน์กุล โพสต์เล่าเหตุการณ์ชวนหวาดเสียวบนรถเมล์ เมื่อผู้โดยสารรายหนึ่งขึ้นรถมาพร้อมถุงใบใหญ่ และถือท่อเหล็กยาวไว้ในมือ แถมยังชี้ไปทางผู้โดยสารคนอื่น ๆ ทำให้บรรยากาศบนรถตึงเครียด แต่สถานการณ์ก็คลี่คลายเพราะการตัดสินใจของกระเป๋ารถเมล์หญิงและคนขับ รวมทั้งต้องชื่นชมหัวใจผู้โดยสารบางส่วนที่เลือกจะก้าวขึ้นมาเพื่อปกป้องผู้คนบนรถจากอันตราย
โพสต์ดังกล่าวเล่าว่า เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เจอเหตุการณ์เกือบระทึกบนรถเมล์สาย 516 ที่มีการจอดรับคุณลุงคนหนึ่งที่ป้ายรถเมล์ คุณลุงถือถุงใบใหญ่ หนวดเครารุงรัง แต่งตัวไม่ค่อยสะอาดนัก ขึ้นมาบนรถเมล์แล้วเดินไปนั่งตอนท้ายรถ เพราะคนเต็มหมดแล้ว แต่ที่น่ากลัวคือ คุณลุงถือท่อเหล็กอยู่ในมือ และชี้ท่อเหล็กไปทางคนโน้นคนนี้
กระเป๋ารถเมล์ซึ่งเป็นผู้หญิงจะเดินไปใกล้ ๆ เพื่อเก็บค่าโดยสาร แต่คุณลุงชี้ท่อเหล็กมาใส่ กระเป๋าเห็นท่าไม่ดี เลยไปบอกคนขับรถ โดยตะโกนเสียงดังลั่นว่า "จอดรถด้วย ผู้โดยสารมีอาวุธ" ทุกคนหันไปมองท้ายรถทันที แล้วกระเป๋าก็บอกต่อว่า "เชิญผู้โดยสารลงค่ะ คุณมีอาวุธ ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารท่านอื่น… เชิญลงค่ะ" และก็พูดย้ำหลายรอบว่า "เชิญลงค่ะ เดี๋ยวคืนค่าโดยสารให้ เชิญลงค่ะ"
คุณลุงลุกจากที่นั่งท้ายสุด พร้อมลากถุงและท่อเหล็กเดินมาที่ประตูเพื่อจะลงรถ แล้วก็มีผู้ชายตัวใหญ่เดินตามมาด้วย เมื่อมาถึงประตูรถตรงกลาง คุณลุงก็เอาท่อเหล็กชี้หน้าด่ากระเป๋าผู้หญิง คนขับรถรีบเดินตามมาเพื่อดูความปลอดภัย กระเป๋าก็ยังคงเชิญให้ลง พร้อมกับคืนเงินให้คุณลุงไปอีก 20 บาท ในที่สุดคุณลุงก็ลงรถไป พร้อมชี้หน้าด่าแบบงึมงำไปที่กระเป๋าและคนขับรถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ปภาดา อมรนุรัตน์กุล
ส่วนเรา บอกกระเป๋ารถเมล์ว่า เงินที่น้องจ่ายให้คุณลุงไป เดี๋ยวพี่ช่วยออกให้ แต่กระเป๋าก็ไม่รับ
บทสรุปที่อยากบอกคือ เราเห็นคนมีน้ำใจช่วยกันปกป้องคนอื่นหลายคน ทั้งกระเป๋ารถเมล์ คนขับรถเมล์ และน้องผู้ชายตัวโตที่อุตส่าห์เดินตามคุณลุงมา เพื่อเผื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้ช่วยควบคุมสถานการณ์ ไม่ให้ลุงทำร้ายคนอื่น และเราก็ยังพบว่า คนบนรถทุกคนกลายเป็นเหมือนเพื่อนกันได้จากการผ่านเหตุการณ์ระทึกนี้มา ดังคำที่เราใช้เสมอว่า บนโลกนี้ ไม่มีคนแปลกหน้าสำหรับเราหรอก มีแต่เพื่อนที่ยังไม่รู้จักต่างหาก
ป.ล. รถเมล์คันที่นั่ง มีชื่อกระเป๋าและคนขับแสดงอยู่บนจอภาพ
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ปภาดา อมรนุรัตน์กุล