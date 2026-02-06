10 อันดับ ประเทศไหนมี IQ สูงที่สุดในโลก ปี 2569 เอเชียมาโหด - ไทยอยู่ที่เท่าไหร่ ?

เปิด 10 อันดับ ประเทศที่มีคะแนน IQ เฉลี่ยสูงที่สุดในโลก ปี 2569 เอเชียนำโด่งครอง Top 3 เวียดนามมาแรงติดโผ ส่วนไทยไม่ติด แล้วอยู่ที่เท่าไหร่
ภาพจาก International IQ Test
ในขณะที่เศรษฐกิจโลกขับเคลื่อนด้วยความรู้มากขึ้นเรื่อย ๆ ทักษะทางปัญญาจึงเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญยิ่ง ประเทศที่มีรากฐานทางการศึกษาที่แข็งแกร่งมักอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่า ทั้งในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม การแข่งขันด้านเทคโนโลยี และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไป
การจัดอันดับความสามารถทางสติปัญญา (IQ) ของประเทศทั่วโลกยังคงได้รับความสนใจ แม้จะไม่ใช่เครื่องชี้วัดความฉลาดของประเทศใด ๆ ได้อย่างแน่ชัด แต่เป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงระบบการศึกษา การเข้าถึงการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะทางปัญญาของประชากรในประเทศนั้น ๆ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2569 เว็บไซต์ International IQ Test แพลตฟอร์มบริการแบบทดสอบวัดระดับ IQ มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลคะแนนจากผู้ใช้งานทั่วโลกเพื่อจัดอันดับ IQ ของแต่ละประเทศเป็นประจำทุกปี ได้เผยรายงานฉบับอัปเดต จัดอันดับประเทศที่มีคะแนน IQ เฉลี่ยสูงที่สุดในโลก ประจำปี 2569
โดยการจัดอันดับครั้งนี้ มาจากประชากรกลุ่มตัวอย่างทั่วโลก จำนวนทั้งหมด 1,212,714 คน ที่ทำแบบทดสอบ IQ แบบเดียวกัน บนเว็บไซต์ International IQ Test ในปีที่ผ่านมา โดยค่าเฉลี่ยมาตรฐานอยู่ที่ 100 คะแนน
จากผลการจัดอันดับ 10 ประเทศที่มีคะแนน IQ เฉลี่ยสูงที่สุดในโลกในปีนี้ แสดงให้เห็นว่า ประเทศเอเชียครองอันดับต้น ๆ โดยเกาหลีใต้ จีน และญี่ปุ่น เป็น Top 3 ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาที่แข็งแกร่ง วัฒนธรรมค่านิยมด้านความสำเร็จทางวิชาการ และการพัฒนาทางสติปัญญาตั้งแต่วัยเด็ก
ภาพจาก International IQ Test
10 อันดับ ประเทศที่มีคะแนน IQ เฉลี่ยสูงที่สุดในโลก ปี 2569
1. เกาหลีใต้ - คะแนนเฉลี่ย 106.97
2. จีน - คะแนนเฉลี่ย 106.48
3. ญี่ปุ่น - คะแนนเฉลี่ย 106.3
4. อิหร่าน - คะแนนเฉลี่ย 104.8
5. ออสเตรเลีย - คะแนนเฉลี่ย 104.45
6. รัสเซีย - คะแนนเฉลี่ย 103.78
7. สิงคโปร์ - คะแนนเฉลี่ย 103.56
8. มองโกเลีย - คะแนนเฉลี่ย 102.61
9. นิวซีแลนด์ - คะแนนเฉลี่ย 102.35
10. เวียดนาม - คะแนนเฉลี่ย 102.26
โดยจะเห็นว่า ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia) ติดอันดับมา 2 ประเทศ คือ สิงคโปร์ และเวียดนาม แต่ประเทศเวียดนาม เป็นที่น่าจับตา เนื่องจากมีพัฒนาการที่โดดเด่น สามารถไต่ขึ้นมาติด 10 อันดับแรกได้ในปีนี้ โดยคะแนน IQ เฉลี่ยอยู่ที่ 102.26 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นถึง +2.14 จาก 100.12 ของเมื่อปีที่ผ่านมา
สำหรับประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 31 คะแนน IQ เฉลี่ยอยู่ที่ 99.94 ลดลงมา -1.58 จากปีที่แล้ว ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 101.52
ขอบคุณข้อมูลจาก International IQ Test, Pulse