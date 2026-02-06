พลอย เปิดใจครั้งแรก สาเหตุ ไข่ขาว กลับดาวแมว แม้น้องแข็งแรงมาตลอด

พลอย เปิดใจสาเหตุจากไปของ ไข่ขาว สัตวแพทย์เผยเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ย้ำน้องแข็งแรงตลอด ไม่เคยมีโรคประจำตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไข่ขาวลูกแมร๊
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 คุณพลอย อินฟลูเอนเซอร์เจ้าของเพจ ไข่ขาวลูกแมร๊ เจ้าของ ไข่ขาว แมวชื่อดังที่มีแฟนคลับติดตามจำนวนมาก เปิดใจเป็นครั้งแรกถึงสาเหตุการเสียชีวิตของน้อง หลังจากเงียบหายไปเพราะสภาพจิตใจย่ำแย่ โดยยืนยันตามความเห็นสัตวแพทย์ว่าไข่ขาวจากไปด้วย "ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน" ประกอบกับอายุที่มากขึ้น แม้จะเป็นแมวที่สุขภาพดีมาตลอดและไม่เคยมีโรคประจำตัวมาก่อนก็ตาม
คุณพลอย ระบุว่า สวัสดีค่ะ คลิปนี้พลอยขออนุญาตออกมาชี้แจงเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตของน้องไข่ขาว ลูกของพลอยนะคะ ก่อนอื่นต้องขอโทษจริง ๆ ที่ปล่อยเรื่องนี้เงียบไปโดยไม่ได้แจ้งสาเหตุการจากไปของน้องตั้งแต่แรก ตอนนั้นสภาพจิตใจของพลอยแย่มาก ร้องไห้ทั้งวันทั้งคืน กินข้าวไม่ได้ และยังทำใจไม่ได้เลย อีกอย่างคือช่วงแรกพลอยเองก็ยังไม่แน่ใจสาเหตุการเสียชีวิตของน้องจริง ๆ จึงยังไม่กล้าสรุปอะไร
ปกติแล้วไข่ขาวเป็นแมวที่สุขภาพดีมาก แม้จะเป็นแมวจรที่พลอยเก็บมาเลี้ยง แต่พลอยพาน้องไปตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลสัตว์ประจำอย่างสม่ำเสมอ ไม่เคยพบปัญหาเรื่องตับ ไต นิ่ว หรือภาวะขาดน้ำอะไรเลย ทุกอย่างปกติมาก ๆ น้องแข็งแรงมาตลอด
พลอยเห็นคอมเมนต์จากหลายคนที่สงสัยว่าน้องอาจจะป่วยเรื้อรัง หรือป่วยมานานแล้ว ซึ่งทำให้พลอยยิ่งไม่กล้าออกมาพูด เพราะกลัวจะกระทบแบรนด์อาหารสัตว์ที่น้องเป็นพรีเซนเตอร์ แต่ขอยืนยันตรงนี้เลยว่า ไม่จริง น้องไม่เคยป่วยมาก่อน ไม่เคยมีอาการซึม ป่วยออด ๆ แอด ๆ หรือมีโรคประจำตัวเลย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไข่ขาวลูกแมร๊
ไข่ขาวเป็นแมวจรที่พลอยเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่สมัยอยู่คอนโด ตอนนั้นน้องก็เป็นแมววัยรุ่นแล้ว รวมเวลาที่อยู่กับพลอยประมาณ 6 ปี และคาดว่าน้องน่าจะมีอายุก่อนหน้านั้นอีกอย่างน้อย 2–3 ปี ดังนั้นน่าจะมีอายุราว 10 ปีขึ้นไป แต่ถึงจะอายุมากแล้ว น้องก็ยังดูสดใสเหมือนแมววัยรุ่นอยู่เลย
เหตุการณ์ในวันที่น้องเสียชีวิต เริ่มจากไข่ขาวกับไข่เจียวทะเลาะกันเล็กน้อย ไม่ได้กัดหรือทำร้ายกันแรง แค่ตบกันด้วยอุ้งมือ แต่เล็บของไข่เจียวน่าจะเกี่ยวโดนเยื่อตาของไข่ขาวจนขาด พี่เลี้ยงจึงรีบพาน้องไปโรงพยาบาลสัตว์ประจำ
ที่โรงพยาบาล คุณหมอทำแผล เช็ดตา และดูอาการตามปกติ น้องยังดูโอเค ไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ จนกระทั่งตอนขับรถกลับบ้าน ไข่ขาวเริ่มมีอาการหอบ หายใจแรงเหมือนเหนื่อยหรือเครียด พี่เลี้ยงจึงโทร. ปรึกษาคุณหมอ ซึ่งแนะนำให้เปิดแอร์เป่าให้ลมเข้าหน้าเพื่อช่วยให้หายใจสะดวกขึ้น
พอกลับถึงบ้าน น้องดูเหมือนจะดีขึ้นชั่วขณะ เดินได้ตามปกติ แล้วก็มานอนพัก แต่ไม่ถึง 5 นาที อยู่ดี ๆ ไข่ขาวก็อาเจียนออกมาเป็นสีแดง ทุกคนตกใจมากจึงรีบอุ้มน้องขึ้นรถไปโรงพยาบาลสัตว์ใกล้บ้าน ซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ถึง 5 นาที
ระหว่างทาง น้องมีอาการช็อกและหยุดหายใจ ทุกคนเสียสติไปชั่วขณะ แต่ก็พยายามขับรถไปให้เร็วที่สุด พอถึงโรงพยาบาล คุณหมอรีบปั๊มหัวใจ ให้ออกซิเจน และฉีดยาช่วยชีวิตทันที แต่ปั๊มหัวใจครั้งแรกไม่ขึ้น ครั้งที่สองก็ยังไม่ขึ้น และมีของเหลวสีแดงไหลออกมาจากปากและจมูกของน้อง ซึ่งทำให้ทุกคนตกใจมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไข่ขาวลูกแมร๊
เหตุการณ์เกิดขึ้นรวดเร็วมากจนคุณหมอเองก็งง เพราะน้องดูปกติดีมาตลอดวันนั้นพลอยเสียใจจนพูดไม่ออก ได้แต่นั่งร้องไห้อยู่กับร่างของน้องประมาณ 2 ชั่วโมง จนร่างเริ่มแข็ง พลอยจึงตัดสินใจพาน้องไปเผา โดยไม่ได้ทันสอบถามสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดจากคุณหมอ ทำให้ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงกับทุกคนในตอนนั้น
หลังจากตั้งสติได้ พลอยได้ติดต่อกลับไปสอบถามทางโรงพยาบาลอย่างจริงจัง คุณหมอตรวจทบทวนอาการทั้งหมด และสรุปว่า
- น้องเกิดภาวะหัวใจหยุดทำงานเฉียบพลัน
- มีของเหลวสีแดงพร้อมฟองออกมาจากปากและจมูก ซึ่งเป็นสัญญาณของภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ดังนั้นคุณหมอสรุปว่า ไข่ขาวเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ประกอบกับอายุที่มากขึ้น แม้จะไม่เคยตรวจพบโรคหัวใจมาก่อนก็ตาม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไข่ขาวลูกแมร๊
พลอยอยากขอความกรุณาทุกคนว่า อย่าเอารูปหรือเรื่องของน้องไปตีความว่าเสียชีวิตเพราะอาหารที่กิน หรือเพราะพลอยทำร้าย หรือเพราะอุบัติเหตุ เพราะไม่เป็นความจริง พลอยไม่เคยออกมาพูดก่อนหน้านี้เพราะตัวเองก็ยังไม่แน่ใจ แต่ตอนนี้ได้คำยืนยันจากคุณหมอแล้ว
พลอยดูแลไข่ขาวอย่างดีที่สุด รักน้องเหมือนลูก และเสียใจมากกับการจากไปของเขา
ตอนนี้ที่พลอยดูดีขึ้น ไม่ใช่เพราะไม่เสียใจ แต่เพราะร้องไห้มา 2–3 วันติดแล้ว และเริ่มทำใจได้บ้าง โดยส่วนตัวพลอยได้ดูไพ่ ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ทำให้รู้สึกว่าน้องหมดอายุขัยจริง ๆ และจากไปอย่างสงบ ไม่ได้ทรมาน พลอยพยายามมองในแง่ดีว่า อย่างน้อยน้องก็ไม่ได้ป่วยยืดเยื้อ ไม่ต้องทรมาน และคงได้ไปอยู่ในที่ที่ดีบนสวรรค์
สุดท้ายนี้ พลอยขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนคลับและทุกคนในครอบครัวไข่หวาน ไข่ขาวสร้างความสุขให้หลายคน และยังช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้คนช่วยเหลือแมวจรอีกมากมาย ถือว่าน้องได้ทำบุญไว้มากในชาตินี้แล้ว ขอให้ไข่ขาวไปสู่สุขคติ และถ้าเป็นไปได้ พลอยก็อยากให้น้องได้กลับมาเกิดเป็นลูกของพลอยอีกครั้งค่ะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไข่ขาวลูกแมร๊
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไข่ขาวลูกแมร๊