HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พลอย เปิดใจครั้งแรก สาเหตุ ไข่ขาว กลับดาวแมว แม้น้องแข็งแรงมาตลอด



           พลอย เปิดใจสาเหตุจากไปของ ไข่ขาว สัตวแพทย์เผยเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ย้ำน้องแข็งแรงตลอด ไม่เคยมีโรคประจำตัว 

พลอย ไข่ขาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไข่ขาวลูกแมร๊

          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 คุณพลอย อินฟลูเอนเซอร์เจ้าของเพจ ไข่ขาวลูกแมร๊  เจ้าของ ไข่ขาว แมวชื่อดังที่มีแฟนคลับติดตามจำนวนมาก เปิดใจเป็นครั้งแรกถึงสาเหตุการเสียชีวิตของน้อง หลังจากเงียบหายไปเพราะสภาพจิตใจย่ำแย่ โดยยืนยันตามความเห็นสัตวแพทย์ว่าไข่ขาวจากไปด้วย "ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน" ประกอบกับอายุที่มากขึ้น แม้จะเป็นแมวที่สุขภาพดีมาตลอดและไม่เคยมีโรคประจำตัวมาก่อนก็ตาม

          คุณพลอย ระบุว่า สวัสดีค่ะ คลิปนี้พลอยขออนุญาตออกมาชี้แจงเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตของน้องไข่ขาว ลูกของพลอยนะคะ ก่อนอื่นต้องขอโทษจริง ๆ ที่ปล่อยเรื่องนี้เงียบไปโดยไม่ได้แจ้งสาเหตุการจากไปของน้องตั้งแต่แรก ตอนนั้นสภาพจิตใจของพลอยแย่มาก ร้องไห้ทั้งวันทั้งคืน กินข้าวไม่ได้ และยังทำใจไม่ได้เลย อีกอย่างคือช่วงแรกพลอยเองก็ยังไม่แน่ใจสาเหตุการเสียชีวิตของน้องจริง ๆ จึงยังไม่กล้าสรุปอะไร

          ปกติแล้วไข่ขาวเป็นแมวที่สุขภาพดีมาก แม้จะเป็นแมวจรที่พลอยเก็บมาเลี้ยง แต่พลอยพาน้องไปตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลสัตว์ประจำอย่างสม่ำเสมอ ไม่เคยพบปัญหาเรื่องตับ ไต นิ่ว หรือภาวะขาดน้ำอะไรเลย ทุกอย่างปกติมาก ๆ น้องแข็งแรงมาตลอด

          พลอยเห็นคอมเมนต์จากหลายคนที่สงสัยว่าน้องอาจจะป่วยเรื้อรัง หรือป่วยมานานแล้ว ซึ่งทำให้พลอยยิ่งไม่กล้าออกมาพูด เพราะกลัวจะกระทบแบรนด์อาหารสัตว์ที่น้องเป็นพรีเซนเตอร์ แต่ขอยืนยันตรงนี้เลยว่า ไม่จริง น้องไม่เคยป่วยมาก่อน ไม่เคยมีอาการซึม ป่วยออด ๆ แอด ๆ หรือมีโรคประจำตัวเลย

พลอย ไข่ขาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไข่ขาวลูกแมร๊

          ไข่ขาวเป็นแมวจรที่พลอยเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่สมัยอยู่คอนโด ตอนนั้นน้องก็เป็นแมววัยรุ่นแล้ว รวมเวลาที่อยู่กับพลอยประมาณ 6 ปี และคาดว่าน้องน่าจะมีอายุก่อนหน้านั้นอีกอย่างน้อย 2–3 ปี ดังนั้นน่าจะมีอายุราว 10 ปีขึ้นไป แต่ถึงจะอายุมากแล้ว น้องก็ยังดูสดใสเหมือนแมววัยรุ่นอยู่เลย

          เหตุการณ์ในวันที่น้องเสียชีวิต เริ่มจากไข่ขาวกับไข่เจียวทะเลาะกันเล็กน้อย ไม่ได้กัดหรือทำร้ายกันแรง แค่ตบกันด้วยอุ้งมือ แต่เล็บของไข่เจียวน่าจะเกี่ยวโดนเยื่อตาของไข่ขาวจนขาด พี่เลี้ยงจึงรีบพาน้องไปโรงพยาบาลสัตว์ประจำ

          ที่โรงพยาบาล คุณหมอทำแผล เช็ดตา และดูอาการตามปกติ น้องยังดูโอเค ไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ จนกระทั่งตอนขับรถกลับบ้าน ไข่ขาวเริ่มมีอาการหอบ หายใจแรงเหมือนเหนื่อยหรือเครียด พี่เลี้ยงจึงโทร. ปรึกษาคุณหมอ ซึ่งแนะนำให้เปิดแอร์เป่าให้ลมเข้าหน้าเพื่อช่วยให้หายใจสะดวกขึ้น

          พอกลับถึงบ้าน น้องดูเหมือนจะดีขึ้นชั่วขณะ เดินได้ตามปกติ แล้วก็มานอนพัก แต่ไม่ถึง 5 นาที อยู่ดี ๆ ไข่ขาวก็อาเจียนออกมาเป็นสีแดง ทุกคนตกใจมากจึงรีบอุ้มน้องขึ้นรถไปโรงพยาบาลสัตว์ใกล้บ้าน ซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ถึง 5 นาที

          ระหว่างทาง น้องมีอาการช็อกและหยุดหายใจ ทุกคนเสียสติไปชั่วขณะ แต่ก็พยายามขับรถไปให้เร็วที่สุด พอถึงโรงพยาบาล คุณหมอรีบปั๊มหัวใจ ให้ออกซิเจน และฉีดยาช่วยชีวิตทันที แต่ปั๊มหัวใจครั้งแรกไม่ขึ้น ครั้งที่สองก็ยังไม่ขึ้น และมีของเหลวสีแดงไหลออกมาจากปากและจมูกของน้อง ซึ่งทำให้ทุกคนตกใจมาก



พลอย ไข่ขาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไข่ขาวลูกแมร๊

          เหตุการณ์เกิดขึ้นรวดเร็วมากจนคุณหมอเองก็งง เพราะน้องดูปกติดีมาตลอดวันนั้นพลอยเสียใจจนพูดไม่ออก ได้แต่นั่งร้องไห้อยู่กับร่างของน้องประมาณ 2 ชั่วโมง จนร่างเริ่มแข็ง พลอยจึงตัดสินใจพาน้องไปเผา โดยไม่ได้ทันสอบถามสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดจากคุณหมอ ทำให้ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงกับทุกคนในตอนนั้น

          หลังจากตั้งสติได้ พลอยได้ติดต่อกลับไปสอบถามทางโรงพยาบาลอย่างจริงจัง คุณหมอตรวจทบทวนอาการทั้งหมด และสรุปว่า

          - น้องเกิดภาวะหัวใจหยุดทำงานเฉียบพลัน

          - มีของเหลวสีแดงพร้อมฟองออกมาจากปากและจมูก ซึ่งเป็นสัญญาณของภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน 

          ดังนั้นคุณหมอสรุปว่า ไข่ขาวเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ประกอบกับอายุที่มากขึ้น แม้จะไม่เคยตรวจพบโรคหัวใจมาก่อนก็ตาม

พลอย ไข่ขาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไข่ขาวลูกแมร๊

          พลอยอยากขอความกรุณาทุกคนว่า อย่าเอารูปหรือเรื่องของน้องไปตีความว่าเสียชีวิตเพราะอาหารที่กิน หรือเพราะพลอยทำร้าย หรือเพราะอุบัติเหตุ เพราะไม่เป็นความจริง พลอยไม่เคยออกมาพูดก่อนหน้านี้เพราะตัวเองก็ยังไม่แน่ใจ แต่ตอนนี้ได้คำยืนยันจากคุณหมอแล้ว

          พลอยดูแลไข่ขาวอย่างดีที่สุด รักน้องเหมือนลูก และเสียใจมากกับการจากไปของเขา

          ตอนนี้ที่พลอยดูดีขึ้น ไม่ใช่เพราะไม่เสียใจ แต่เพราะร้องไห้มา 2–3 วันติดแล้ว และเริ่มทำใจได้บ้าง โดยส่วนตัวพลอยได้ดูไพ่ ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ทำให้รู้สึกว่าน้องหมดอายุขัยจริง ๆ และจากไปอย่างสงบ ไม่ได้ทรมาน พลอยพยายามมองในแง่ดีว่า อย่างน้อยน้องก็ไม่ได้ป่วยยืดเยื้อ ไม่ต้องทรมาน และคงได้ไปอยู่ในที่ที่ดีบนสวรรค์

          สุดท้ายนี้ พลอยขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนคลับและทุกคนในครอบครัวไข่หวาน ไข่ขาวสร้างความสุขให้หลายคน และยังช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้คนช่วยเหลือแมวจรอีกมากมาย ถือว่าน้องได้ทำบุญไว้มากในชาตินี้แล้ว  ขอให้ไข่ขาวไปสู่สุขคติ และถ้าเป็นไปได้ พลอยก็อยากให้น้องได้กลับมาเกิดเป็นลูกของพลอยอีกครั้งค่ะ


พลอย ไข่ขาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไข่ขาวลูกแมร๊

พลอย ไข่ขาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไข่ขาวลูกแมร๊



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พลอย เปิดใจครั้งแรก สาเหตุ ไข่ขาว กลับดาวแมว แม้น้องแข็งแรงมาตลอด อัปเดตล่าสุด 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20:42:04
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 Grammy Awards 2026 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย