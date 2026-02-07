ได้เหรอ ? ลุงแต่งตัวดีขับรถหรู ตระเวนเนียนกินฟรี ซื้อของไม่จ่าย ซ้ำจะขับชนพลเมืองดี

ได้เหรอ ? ลุงแต่งตัวดีขับเบนซ์ ตระเวนเนียนกินฟรี - ซื้่อของไม่จ่าย พบทำมาแล้วหลายร้าน ซ้ำขับปาดจะชนพลเมืองดี ร้านโอดแค่ 200 ยังบิด พบล่าสุดไปบิดค่าทุเรียนอีกเกือบพัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เพจ บิ๊กเกรียน แฉพฤติกรรมลุงนักบิด พบลักษณะเป็นผู้ดีขับรถหรู แต่กลับมาเนียนกินฟรี ซื้อของไม่จ่ายเงิน ในพื้นที่ จ.นนทบุรี จนสร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน
โดย คุณวรนาถ จันทร์สำราญ อายุ 37 ปี เจ้าของร้านเจี๊ยบขายดิน เล่าว่า มีคุณลุงอายุประมาณ 60 ปี แต่งตัวดี ขับรถเบนซ์สีดำมาซื้อดินที่ร้าน จำนวน 12 ถุง ราคา 200 บาท จากนั้นได้นำดินใส่ท้ายรถ บอกว่าจะไปกินข้าวร้านข้าง ๆ ก่อนและจะกลับมาจ่ายเงินภายหลัง แต่หลังจากไปที่ร้านอาหารแล้วกลับขับรถออกไปเลย ไม่กลับมาจ่ายเงิน แถมร้านข้าวก็โดนบิดเช่นกัน ทางผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งความที่ สภ.บางใหญ่
จากการตรวจสอบ พบว่านี่ไม่ใช่ร้านแรกที่เจอวีรกรรมของคุณลุง โดยคุณลุงทำแบบนี้กับร้านค้าในละแวกใกล้เคียงมาแล้ว เกือบทุกร้าน แถมยังมีกรณีที่พลเมืองดีขับรถตามลุงไป แต่กลับถูกลุงขับรถปาดหน้า จะชนคนมาแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน
ทั้งนี้ ผู้เสียหายชื่อว่าคุณลุงตั้งใจมาก่อเหตุ เพราะร้านตัวเองกับร้านดินโดนพร้อมกัน ในเวลาใกล้เคียงกัน จึงอยากฝากเตือนร้านค้าอื่น ๆ ให้ระวังลุงคนนี้ไว้ เพราะทำมาหลายร้านแล้ว พร้อมฝากบอกลุงว่าอย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีก
นอกจากนี้ยังพบว่าล่าสุด ไปบิดค่าทุเรียน 800 บาทที่ตลาดย่านบางแคอีกด้วย โดยใช้มุกเดิม ๆ คือลืมเงินไว้บนรถ เดี๋ยวไปเอามาจ่ายแล้วหายไปเลย แถมก่อนมาสั่งทุเรียนยังเนียนไปกินบะหมี่ 1 ชามที่อีกร้าน โดยทางร้านเองก็ไม่รู้ว่าคนที่แต่งตัวดี ขับรถหรู จะเป็นนักบิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน