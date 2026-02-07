HILIGHT
ด่วน ! ทาวเวอร์เครนหัก หล่นทับคนงานก่อสร้าง ใกล้ห้างดังย่านอโศก พบเจ็บ 2


           ทาวเวอร์เครนหัก หล่นทับคนงานก่อสร้าง ใกล้ห้างดังย่านอโศก พบบาดเจ็บ 2 อาการสาหัส 1 กู้ชีพเร่งนำส่ง รพ.



           วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก ร่วมด้วยช่วยกัน รายงานว่า เมื่อเวลา 10.20 น. เกิดเหตุทาวเวอร์เครนหักหล่นทับคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณจุดกลับรถ ข้างสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมถ์ ใกล้กับห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ซอยสุขุมวิท 21 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ


           พบส่วนที่หักหล่นลงมาใส่คนงานด้านล่าง เป็นแขนของทาวเวอร์เครน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย เป็นชายและหญิง โดยหญิงสัญชาติเมียนมาได้รับบาดเจ็บที่ขาข้างซ้าย ส่วนชายที่บาดเจ็บ พบว่าอาการสาหัส หมดสติ เจ้าหน้าที่ทำ CPR ก่อนเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาล 
           
           ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะมีรายงานให้ทราบอีกครั้ง 
           

ภาพจาก ร่วมด้วยช่วยกัน / อาสาร่วมด้วยโศก 11,18


ภาพจาก ร่วมด้วยช่วยกัน / อาสาร่วมด้วยโศก 11,18


ภาพจาก ร่วมด้วยช่วยกัน / อาสาร่วมด้วยโศก 11,18

ขอบคุณข้อมูลจาก ร่วมด้วยช่วยกัน, JS100

