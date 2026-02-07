HILIGHT
เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ คืออะไร สรยุทธ โชว์ชัด ๆ ตัวอย่างวิธีกาบัตรลงประชามติที่ถูกต้อง

 
          เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ คืออะไร สรยุทธ สุทัศนะจินดา แสดงตัวอย่าง วิธีกาบัตรลงประชามติที่ถูกต้อง ใช้กากบาท (X) เท่านั้น ห้ามทำเครื่องหมายถูก (/) 

เลือกตั้ง 2569 มีการลงประชามติ
ภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

             ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เลือกตั้ง 2569 นอกจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยังมีวาระการออกเสียงประชามติเพื่อให้แสดงความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยผู้มีสิทธิไม่สามารถลงประชามติล่วงหน้าได้ จะต้องไปใช้สิทธิในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เพียงวันเดียวเท่านั้น  

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ คืออะไร 


             การออกเสียงประชามติ 2569 มีประเด็นคำถามเดียวคือ "ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่" ซึ่งผู้มีสิทธิออกเสียงสามารถกา "เห็นชอบ" หรือ "ไม่เห็นชอบ" หรือ "ไม่แสดงความคิดเห็น" ก็ได้ 

             การออกเสียงประชามติว่า เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ เป็นเพียงขั้นแรกของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แทนที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี 2560 หากผลการออกเสียงประชามติได้ข้อสรุปว่า "ไม่เห็นชอบ" ก็จะไม่สามารถจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ 

             แต่หากได้ข้อสรุปว่า "เห็นชอบ" ก็สามารถเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาได้

เลือกตั้ง 2569 มีการลงประชามติ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

บัตรออกเสียงประชามติ วิธีการกาที่ถูกต้อง 


             บัตรออกเสียงประชามติ 2569 เป็นสีเหลือง มีช่องให้เลือกกา 3 ช่อง โดยต้องเลือกกาเพียง 1 ช่อง ดังนี้ 

             - หากเห็นชอบ ให้กา X ในช่อง "เห็นชอบ" ด้านซ้ายมือ
             - หากไม่เห็นชอบ ให้กา X ในช่อง "ไม่เห็นชอบ" ด้านขวามือ
             - หากไม่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ให้กา X ในช่อง ด้านล่างสุด

เลือกตั้ง 2569 มีการลงประชามติ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

             ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 สรยุทธ สุทัศนะจินดา ได้แสดงวิธีการกาบัตรออกเสียงประชามติที่ถูกต้อง โดยจะต้องใช้เครื่องหมายกากบาท (X) เท่านั้น ไม่ว่าจะเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ ห้ามทำเครื่องหมายถูก (/) เด็ดขาด มิเช่นนั้นจะกลายเป็นบัตรเสียทันที  

เช็กให้ชัด หน่วยเลือกตั้ง กับหน่วยลงประชามติ ที่เดียวกันไหม 


             ข้อมูลบนโซเชียลมีเดียมีการเผยว่า มีประชาชนผู้มีสิทธิพบว่าหน่วยเลือกตั้ง และหน่วยที่จะไปออกเสียงประชามติ กลับกลายเป็นคนละที่กัน ดังนั้นเพื่อการเตรียมพร้อมและเข้าใจที่ชัดเจน ผู้มีสิทธิควรเข้าไปตรวจสอบล่วงหน้าว่า หน่วยที่จะไปออกเสียงประชามตินั้นอยู่ที่ใด โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้งประชามติ ที่เว็บไซต์กรมการปกครอง [คลิก]

เลือกตั้ง 2569 มีการลงประชามติ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

การนับคะแนนบัตรออกเสียงประชามติ


             บัตรออกเสียงประชามติทุกใบจะถูกนับที่หน่วยออกเสียงประชามตินั้น ไม่มีการส่งบัตรกลับไปยังเขตเลือกตั้ง โดยคะแนนจากทุกหน่วยออกเสียงจะถูกนับรวมกันทั้งประเทศ

เลือกตั้ง 2569 มีการลงประชามติ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

เลือกตั้ง 2569 มีการลงประชามติ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 


ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้


โพสต์เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15:50:58
