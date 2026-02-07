ลูกค้าโวย ไรเดอร์ด่าหยาบ หลังติดเคสด่วนไปรับน้ำไม่ได้ งานนี้เจอโซเชียลสวน

ฉุนไรเดอร์ ด่าหยาบลูกค้า เหตุติดเคสผ่าคลอดด่วน มารับเครื่องดื่มไม่ได้ ลั่นชีวิตน่าสงสาร มีปัญญาสั่ง ไม่มีปัญญาลงมารับ กลายเป็นดราม่าคนเมนต์สนั่น
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
กลายเป็นเรื่องที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์และถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวาง กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ระบายความไม่พอใจลงในกลุ่มไรเดอร์ ของเดลิเวอรี่เจ้าหนึ่ง หลังถูกไรเดอร์ส่ง SMS ข้อความหยาบคายมาให้ หลังจากตัวเองติดภารกิจด่วน จนไม่สามารถลงไปรับอาหารได้
โดยผู้โพสต์ ระบุว่า "สวัสดีค่ะ เจอเหตุการณ์แบบนี้ร้องเรียนได้มั้ยคะ เนื่องจากผู้สั่งทำงานอยู่ในห้องผ่าตัด และได้สั่งเครื่องดื่มไป 4 แก้ว และได้มีเคสผ่าคลอดด่วนเข้ามา จึงไม่สะดวกลงไปรับเอง แต่แจ้งแล้วว่าไม่สะดวก ปกติถ้าขึ้นมาให้ เข้าใจ ค่ะว่าปกติไม่ขึ้นมาอยู่แล้ว ก็มีทิปให้บ้างเล็กน้อย ทางเราไม่ได้คุยกับทางไรเดอร์เลยและคำสั่งถูกยกเลิก แต่ก็ไม่ เป็นไร สั่งใหม่ (แอปอื่น) อยู่ ๆ ก็มีข้อความแบบนี้ส่งมา หยาบคายมาก อยากจะบอกว่าพูดกันดี ๆ ก็ได้ค่ะ แย่มาก"
สำหรับข้อความที่ไรเดอร์ส่งมา ระบุว่า "ชีวิตน่าสงสารนะ มีปัญญาสั่งแdกแต่ไม่มีปัญญาลงมารับของรับอาหาร ทีหลังก็ไม่ต้องสั่งแdกนะ เดินไปหาซื้อแdกเอง"
เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักต่อทั้ง 2 ฝ่าย โดยมีทั้งฝ่ายที่มองว่าพฤติกรรมของไรเดอร์นั้น สามารถร้องเรียนไปยังต้นสังกัดได้ แต่ก็อยากให้คำนึกถึงการทำหน้าที่ของไรเดอร์ด้วยเช่นกัน แม้ลูกค้าจะทำให้ในโรงพยาบาลและติดเคสเร่งด่วน แต่ก็อยากให้คิดว่าต่างคนต่างก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง งานของคนอื่นก็สำคัญเช่นกัน ไม่ใช่สำคัญแค่งานตัวเอง
หลาย ๆ คนยังมองว่า ปกติตามอาคารหรือโรงพยาบาลก็มักจะไม่ให้ไรเดอร์ขึ้นตึกอยู่แล้ว จะดีกว่าไหมหากมีการหาจุดที่ไรเดอร์สามารถวางอาหารไว้ได้
นอกจากนี้ บางส่วนยังมองว่าเป็นหน้าที่ของคนสั่ง ที่เมื่อสั่งอาหารแล้วก็ควรจะอยู่รอรับ หากไม่สะดวกก็ควรจะฝากคนอื่นไว้ ไม่ก็ให้เจรจากับทางไรเดอร์ไว้ล่วงหน้า พร้อมตั้งคำถามว่า กรณีนี้มีการแจ้งก่อนล่วงหน้าไหม ไรเดอร์ติดต่อลูกค้าได้หรือไม่ มีการจ่ายเงินไว้แล้วหรือเก็บเงินปลายทาง
โดยหากเป็นการเก็บเงินปลายทางแล้วไรเดอร์ติดต่อลูกค้าไม่ได้ ก็พอเข้าใจได้ว่าทำไมไรเดอร์ถึงหัวร้อน แม้การส่งข้อความหยาบคายมาด่าลูกค้าจะเป็นเรื่องไม่ถูกต้องก็ตาม