เลือกตั้ง 2569 เกาะติดบรรยากาศการเลือกตั้ง - ลงประชามติ ประชาชนทยอยใช้สิทธิคึกคักตั้งแต่เช้า อึ้งที่น่าน พบ กปน. ฉีกบัตรเลือกตั้งผิดแนว 69 ใบ สั่งเปลี่ยนตัวทันที ซ้ำที่พะเยา พบ กปน. แอบหย่อนบัตร 14 ใบ
เริ่มแล้วสำหรับการเลือกตั้ง 2569 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งประชาชนสามารถทยอยเข้ามาลงคะแนนเสียงกันได้ ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ผู้ใช้สิทธิมีชื่อ โดยพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาใช้สิทธิกันอย่างคึกคัก
ย้ำอีกครั้งว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ ประชาชนจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 3 ใบ คือ
- สีเขียว บัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต
- สีชมพู บัตรเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ
- สีเหลือง บัตรออกเสียงประชามติ
โดยหลังจากลงคะแนนเลือก สส. แล้ว ต้องมารับบัตรสีเหลืองเข้าคูหาอีกรอบ ซึ่งหลังจากปิดการลงคะแนนในเวลา 17.00 น. กรรมการประจำหน่วยจะเปิดหีบเพื่อนับคะแนนต่อหน้าประชาชนและผู้สังเกตการณ์ จากนั้นจะรวบรวมและประมวลผลคะแนนนำเสนอขึ้นหน้าจอ Dashboard คาดว่าจะเริ่มรายงานผลคะแนนได้ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป และสามารถติดตามผลคะแนนการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์ได้ผ่านระบบ ECT Report 69 ที่เว็บไซต์ ectreport69.ect.go.th
ภาพจาก สำนักข่าวไทย
บรรยากาศการเลือกตั้ง คนทยอยใช้สิทธิคึกคัก
บรรยากาศ ที่โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 21 ซึ่งประกอบด้วยหน่วยเลือกตั้งที่ 6,7,8 ประชาชนตื่นตัวมาตรวจสอบรายชื่อบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งเพื่อรอใช้สิทธิกันตั้งแต่ 07.00 น. โดยบางคนเผยว่าออกจากบ้านมาตั้งแต่ตี 3 เพื่อมาใช้สิทธิครั้งนี้
ขณะที่บรรยากาศการจัดการเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งวัดทองบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยคาดว่าในเวลา 09.30 น. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมกับบุคคลในครอบครัวคือ ภรรยา คุณพ่อ คุณแม่ และพี่สาว โดยมี นายสุชาติ เรืองปัญญาวุฒิ พ่อของนายณัฐพงษ์ มาดูความพร้อมตั้งแต่ช่วงเวลา และจะมาอีกรอบในเวลา 09.30 น.
ภาพจาก สำนักข่าวไทย
ภาพจาก สำนักข่าวไทย
ภาพจาก สำนักข่าวไทย
สำหรับอีกจุดที่น่าจับตาคือ หน่วยเลือกตั้งที่ 15 ลานกีฬา1 หมู่บ้านเคหะธานี 3 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว ซึ่งมีรายชื่อของครอบครัวชินวัตร ทั้ง นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ และ พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ โดยทั้งหมดมีกำหนดเดินทางมาใช้สิทธิประมาณ 10.30 น.
ส่วนที่เขตเลือกตั้งที่ 8 หน่วยที่ 54 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ซึ่งเป็นหน่วยที่มีรายชื่อของ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ 1 ในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย และ นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาวนายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งนายยศชนันได้ถือฤกษ์ออกมาใช้สิทธิเวลา 09.09 น.
ภาพจาก ครอบครัวข่าว 3
เวลา 08.50 น. ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ใส่เสื้อลิเวอร์พูล ปั่นจักรยานมาถึงคูหาเลือกตั้ง ที่โรงเรียนหัวกระบือ พร้อมใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง โดยพกปากกามาเอง
ภาพจาก ครอบครัวข่าว 3
ด้าน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ก็ได้เข้าใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้ง โรงเรียนสวัสดีวิทยา ซอยสุขุมวิท 31 ในเวลา 08.55 น. พร้อมเชิญชวนประชาชนมาร่วมใช้สิทธิ เพื่อกำหนดอนาคตของประเทศ และดีใจที่ประชาชนจำนวนมากมากันตั้งแต่เช้า มองเป็นเรื่องดีที่คนตื่นตัวกัน
ภาพจาก ครอบครัวข่าว 3
ภาพจาก ครอบครัวข่าว 3
ทางด้าน นางศุภจี สุธรรมพันธ์ แกนนำพรรคภูมิใจไทย เดินทางมาใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้งที่ 143 ตำบลบางตลาด เทศบาลนครปากเกร็ด พร้อมกับมารดา ลูกชาย และน้องชาย ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส โดยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า วันนี้เป็นวันที่สำคัญครั้งหนึ่งของประเทศไทย ที่ประชาชนจะได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง พร้อมยืนยันว่าเสียงของประชาชนมีมีความสำคัญ อยากขอเชิญชวนให้ออกมาใช้สิทธิ เพื่อที่จะกำหนดอนาคตของประเทศร่วมกัน
*หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุด วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16.07 น.
พบ กปน. ฉีกบัตรเลือกตั้ง 69 ใบ สั่งเปลี่ยนตัวทันที รอลุ้นเลือกตั้งใหม่ไหม
ต่อมา เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน พบเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เกิดความผิดพลาดฉีกบัตรเลือกตั้ง สส. ผิดแนว จำนวน 69 ใบ โดยฉีกตาม "รอยพับ" แทนที่จะเป็นรอยปรุ ทำให้ ผอ.กกต.น่าน สั่งเปลี่ยนตัว กปน. ทันที ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ กกต. กลาง ว่าจะต้องเลือกตั้งใหม่หรือไม่
ทั้งนี้ เบื้องต้นศูนย์รายงานผลการเลือกตั้ง กกต. จัดแถลงข่าวเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่พบในการเลือกตั้ง โดยในส่วนของการฉีกบัตรผิด 69 ใบนี้ กกต. ระบุว่า ต้องรอรายงานข้อเท็จจริงและขอตรวจสอบกระบวนการก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น
ทั้งนี้ เบื้องต้นศูนย์รายงานผลการเลือกตั้ง กกต. จัดแถลงข่าวเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่พบในการเลือกตั้ง โดยในส่วนของการฉีกบัตรผิด 69 ใบนี้ กกต. ระบุว่า ต้องรอรายงานข้อเท็จจริงและขอตรวจสอบกระบวนการก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น
กปน. ทำซะเอง ฉวยโอกาส กกต. พักเที่ยง แอบหย่อนบัตร 14 ใบ
ต่อมา 12.30 น. เจ้าหน้าที่ กกต.ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ 4 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพะเยา ตรวจสอบเหตุส่อทุจริตเจ้าหน้าที่ กปน.หญิงคนหนึ่ง หลังพบแอบนำบัตรเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต 7 ใบ และบัญชีรายชื่อ 7 ใบ กาเครื่องหมาย ไปหย่อนลงหีบ ขณะที่ กกต. ประจำหน่วยเลือกตั้งกำลังนั่งรับประทานอาหาร ช่วงพักเที่ยง โดยบัตรยังค้างอยู่ปากหีบ
ซึ่งจากการสอบปากคำเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ กปน. รายดังกล่าว ให้การยอมรับว่า นำบัตรเลือกตั้งไปหย่อนลงหีบจริง ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบพบว่ามีความผิดจริง ผู้กระทำผิดจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างร้ายแรง ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในทันที
ภาพจาก Bright TV
*หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุด วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16.07 น.
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวไทย, เดลินิวส์, ครอบครัวข่าว 3, เดลินิวส์, Bright TV, ThaiPBS North