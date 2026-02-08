HILIGHT
เลือกตั้ง 2569 เปิดขั้นตอนที่ต้องรู้ - วิธีเช็กรายชื่อ สส. ก่อนเลือกเบอร์ที่รัก พรรคที่ชอบ

 
            เลือกตั้ง 2569 เช็กอีกครั้งให้ชัวร์ก่อนลงคะแนน ขั้นตอนการเลือกตั้ง หลักฐานแสดงตน ก่อนเลือกเบอร์ที่รัก พรรคที่ชอบ เช็กรายชื่อ สส. และเบอร์พรรคที่ไหน 


เลือกตั้ง 2569

            การเลือกตั้ง 2569 เริ่มเปิดหีบให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์ (สส.) และออกเสียงประชามติ กันตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. นับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ประชาชนจะออกมาทำหน้าที่สำคัญของพลเมือง ในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ร่วมกำหนดอนาคตของประเทศไปด้วยกัน  

เลือกตั้ง 2569

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และออกเสียงประชามติ 


            1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส. และรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ

            2. เตรียมหลักฐานแสดงตน

            3. ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง และลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

            4. ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตร แล้วรับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และรับหลักฐานแสดงตนคืน

            - บัตรสีเขียว สำหรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต 
            - บัตรสีชมพู สำหรับเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ 

            5. เข้าคูหา ทำเครื่องหมายกากบาท ✖ ลงในบัตรเลือกตั้ง 

            6. พับบัตรและหย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง 

            7. ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อใช้สิทธิออกเสียงประชามติ และลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ

            8. ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตร แล้วรับบัตรสีเหลือง สำหรับออกเสียงประชามติ และรับหลักฐานแสดงตนคืน

            9. เข้าคูหาออกเสียงประชามติ ทำเครื่องหมายกากบาท ✖ ลงในบัตรออกเสียง 

            10. พับบัตรและหย่อนบัตรประชามติลงในหีบบัตรประชามติด้วยตนเอง และออกจากที่เลือกตั้ง
เลือกตั้ง 2569
ภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หลักฐานแสดงตน ที่ต้องนำไปแสดง  


            - บัตรประจำตัวประชาชน (หมดอายุก็ใช้ได้)

            - บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่  หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ

            - หลักฐานผ่านแอปฯ ของรัฐ เช่น ThaiD, DLT QR Licence, แอปพลิเคชันบัตรคนพิการ (บัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล) แอปพลิเคชันทางรัฐ

เลือกตั้ง 2569
ภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตรวจสอบรายชื่อ ต้องกาเบอร์ไหน 


            สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

            - บริเวณหน่วยเลือกตั้ง ที่ผู้ใช้สิทธิมีรายชื่อ 
            - แอปพลิเคชัน Smart Vote
            - ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th    

            ค้นหาผู้สมัคร สส. แบ่งเขต คลิก   

            ค้นหาหมายเลขของบัญชีรายชื่อ ของพรรคการเมือง คลิก 

เลือกตั้ง 2569
 ภาพจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Radio Thailand 



เลือกตั้ง 2569 เปิดขั้นตอนที่ต้องรู้ - วิธีเช็กรายชื่อ สส. ก่อนเลือกเบอร์ที่รัก พรรคที่ชอบ อัปเดตล่าสุด 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10:34:35
