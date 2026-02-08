เลือกตั้ง 2569 เปิดขั้นตอนที่ต้องรู้ - วิธีเช็กรายชื่อ สส. ก่อนเลือกเบอร์ที่รัก พรรคที่ชอบ

เลือกตั้ง 2569 เช็กอีกครั้งให้ชัวร์ก่อนลงคะแนน ขั้นตอนการเลือกตั้ง หลักฐานแสดงตน ก่อนเลือกเบอร์ที่รัก พรรคที่ชอบ เช็กรายชื่อ สส. และเบอร์พรรคที่ไหน
การเลือกตั้ง 2569 เริ่มเปิดหีบให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์ (สส.) และออกเสียงประชามติ กันตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. นับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ประชาชนจะออกมาทำหน้าที่สำคัญของพลเมือง ในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ร่วมกำหนดอนาคตของประเทศไปด้วยกัน
ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และออกเสียงประชามติ
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สส. และรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ
2. เตรียมหลักฐานแสดงตน
3. ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง และลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
4. ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตร แล้วรับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และรับหลักฐานแสดงตนคืน
- บัตรสีเขียว สำหรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต
- บัตรสีชมพู สำหรับเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ
5. เข้าคูหา ทำเครื่องหมายกากบาท ✖ ลงในบัตรเลือกตั้ง
6. พับบัตรและหย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง
7. ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อใช้สิทธิออกเสียงประชามติ และลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ
8. ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตร แล้วรับบัตรสีเหลือง สำหรับออกเสียงประชามติ และรับหลักฐานแสดงตนคืน
9. เข้าคูหาออกเสียงประชามติ ทำเครื่องหมายกากบาท ✖ ลงในบัตรออกเสียง
10. พับบัตรและหย่อนบัตรประชามติลงในหีบบัตรประชามติด้วยตนเอง และออกจากที่เลือกตั้ง
ภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หลักฐานแสดงตน ที่ต้องนำไปแสดง
- บัตรประจำตัวประชาชน (หมดอายุก็ใช้ได้)
- บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ
- หลักฐานผ่านแอปฯ ของรัฐ เช่น ThaiD, DLT QR Licence, แอปพลิเคชันบัตรคนพิการ (บัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล) แอปพลิเคชันทางรัฐ
ภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตรวจสอบรายชื่อ ต้องกาเบอร์ไหน
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
- บริเวณหน่วยเลือกตั้ง ที่ผู้ใช้สิทธิมีรายชื่อ
- แอปพลิเคชัน Smart Vote
- ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th
ค้นหาผู้สมัคร สส. แบ่งเขต คลิก
ค้นหาหมายเลขของบัญชีรายชื่อ ของพรรคการเมือง คลิก
ภาพจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Radio Thailand
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง