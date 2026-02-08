เพจดังชี้จุดเอ๊ะ ติดไวนิลผู้สมัคร สลับเลข-ผิดเขต ตั้งคำถามความโปร่งใส - กกต. แจงด่วน

CSI LA ชี้จุดเอ๊ะ หน่วยเลือกตั้งติดไวนิลหลังหน่วย พบหมายเลขผู้สมัครสลับกัน แถมผิดเขต ตั้งคำถามความโปร่งใส ล่าสุด กกต. ยันมีติดรายชื่อหน้าหน่วย
วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2569) นับเป็นวันสำคัญที่ประชาชนชาวไทยจะทำหน้าที่พลเมือง ในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ณ หน่วยเลือกตั้งตามที่ตนมีสิทธิลงคะแนน ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหลายหน่วยเลือกตั้ง
โดยเพจ CSI LA เปิดเผยความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 20 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 31 กรุงเทพมหานคร พบมีการขึ้นป้ายไวนิลแจ้งหมายเลขผู้สมัครสลับกันไปหมด และความผิดปกติต่าง ๆ เช่น
1. ไม่ติดรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายบุคคล) บนกระดานตามที่ควรปฏิบัติ
2. ใช้วิธี ติดไวนิลไว้ด้านหลังคูหาเลือกตั้งแทน
3. ที่สำคัญคือ ไวนิลดังกล่าวระบุ "เขตผิด" และ "หมายเลขผู้สมัครสลับกันไปหมด"
ทางเพจยังตั้งคำถามว่า นี่คือความสะเพร่า บกพร่องในการจัดการ หรือเป็นการกระทำที่จงใจสร้างความสับสนแก่ประชาชนกันแน่ พร้อมเรียกร้องขอให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงโดยด่วน
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. ของเขตเลือกตั้งที่ 31 ได้ ที่เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร คลิก
สำหรับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. ของเขตเลือกตั้งที่ 25 ตรวจสอบที่นี่ คลิก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อมา ว่าที่ ว่า ร.ต. ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ตอบคำถามระหว่างการแถลงข่าว ภาพรวมการเลือกตั้ง และสถานการณ์การเลือกตั้ง สส. และออกเสียงประชามติ กรณีสื่อมวลชซักถามถึงปัญหาที่พบ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 20 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน ที่พบว่าไม่ได้ติดรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตบนกระดาน แต่ไปติดเป็นไวริลด้านหลังหน่วย
โดยระบุว่า บริเวณหน้าหน่วยจะมีการติดหมายเลขผู้สมัครอย่างครบถ้วน เพียงแต่ป้ายที่เป็นไวนิลด้านใน เป็นป้ายอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้สิทธิเฉย ๆ แต่ป้ายหน้าหน่วย หมายเลข รายชื่อ มีการติดครบถ้วน ซึ่งทาง กกต. ได้ประสานไปยังเขตไปแล้วเพื่อให้ดำเนินการให้ครบถ้วนมากขึ้น
ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 150/2569 ชี้แจงกรณีเอกสารแสดงรายชื่อผู้สมัคร ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 31 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีพบความผิดปกติในการติดเอกสารแสดงรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต (รายบุคคล) บริเวณหน่วยเลือกตั้งที่ 31 เขตตลิ่งชัน โดยระบุว่าไม่ได้ติดประกาศรายชื่อผู้สมัครบนกระดานแสดงข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนด แต่ใช้วิธีติดแผ่นไวนิลไว้ด้านหลังคูหาเลือกตั้ง อีกทั้งในแผ่นไวนิลดังกล่าวยังปรากฏข้อมูล "เขตเลือกตั้งไม่ถูกต้อง" และ "หมายเลขผู้สมัครสลับกัน" นั้น
กกต. ขอชี้แจงว่า เมื่อได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว ได้เร่งประสานคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
ขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขการติดประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอขอบคุณประชาชนที่ช่วยแจ้งเบาะแสและขอยืนยันว่าจะกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
