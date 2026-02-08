HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ดราม่า น้องเต้าหู้ ซื้อขาหมู 1,200 คนเอ๊ะตอนแรกไม่ได้พูดราคานี้ วิจารณ์ขายแพง

 
           ดราม่า น้องเต้าหู้ ซื้อขาหมู แม่ค้าแจ้งราคา 700 ก่อนเปลี่ยนเป็น 1,200 เจอทัวร์หนัก ก่อนมีคนโต้ ยันร้านขายราคานี้อยู่แล้ว ติดราคาชัดเจน แต่ยังสงสัย แพงไปไหม ? 

ดราม่า น้องเต้าหู้ ซื้อขาหมู 1,200
ภาพจาก TikTok @aurora99686

            กลายเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงกันมาก เมื่อ น้องเต้าหู้ อินฟลูเอนเซอร์สาวจีนที่อยู่ในประเทศไทย ได้เผยคลิปซื้อขาหมู ราคา 1,200 บาท จากร้านข้าวขาหมูแห่งหนึ่ง ซึ่งด้วยราคาที่ปรากฏทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากตกใจ พากันเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่น 

            โดยจากโพสต์บน TikTok @aurora99686 น้องเต้าหู้ระบุข้อความว่า "ใช้เงิน 1,200 บาท ซื้อขาหมูชิ้นใหญ่มาก เดาสิ กินคำเดียวหมดไหม 555+"

ดราม่า น้องเต้าหู้ ซื้อขาหมู 1,200
ภาพจาก TikTok @aurora99686

            ภายในคลิป น้องเต้าหู้ได้เข้าไปสอบถามราคาจากพนักงานร้าน ว่าหมู 1 ขาเท่าไหร่ ซึ่งตอนแรกพนักงานก็ตอบว่า "หมู ขา 700" แต่เมื่อถามย้ำอีกรอบว่าหมู 1 ขา 700 ใช่ไหม พนักงานก็ปฏิเสธ และพาไปชี้ให้ดูว่า ขาหมู 1 ชิ้น ราคา 1,200 บาท

            เมื่อหญิงสาวถามว่า แล้ว 700 คือตรงไหน ทางพนักงานก็ตอบว่า 700 ไม่มี เมื่อกี๊คือคิดผิด 

            จากนั้นน้องเต้าหู้ก็สั่งขาหมู 1 ขา ใส่จานแบบไม่ต้องหั่น มานั่งกินภายในร้านเลย พร้อมสวมถุงมือนั่งฉีกขาหมูกินอย่างเอร็ดอร่อย รวมถึงแบ่งเนื้อหมูบางส่วนให้ลูกค้าโต๊ะข้าง ๆ ด้วย ก่อนจะห่อส่วนที่เหลือกลับบ้าน 

ดราม่า น้องเต้าหู้ ซื้อขาหมู 1,200
ภาพจาก TikTok @aurora99686

ดราม่า น้องเต้าหู้ ซื้อขาหมู 1,200
ภาพจาก TikTok @aurora99686

            เมื่อคลิปโพสต์ไป ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมาก โดยมีทั้งที่มองว่า ขาหมูราคา 1,200 บาท คือแพงมาก อยากให้กรมสรรพากรเข้ามาตรวจสอบ ว่าเห็นเป็นต่างชาติเลยถือโอกาสขึ้นราคาหรือไม่ จาก 700 บาท เป็น 1,200 บาท รวมถึงตั้งคำถามว่า เป็นการเปลี่ยนราคาตามใจแม่ค้าหรือไม่ 

            อย่างไรก็ตาม หลังจากเป็นดราม่าจนมีคนจี้ให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบ ก็มีหลาย ๆ คนเข้ามาให้ข้อมูลอีกด้าน ยืนยันว่า ทางร้านไม่ได้ฉวยโอกาสขึ้นราคาตามที่เข้าใจ แต่มีการติดป้ายราคาแจ้งอย่างชัดเจนในเมนู เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ว่า "ขาหมูยกขา 1,200 บาท"

            แต่ก็จะมีราคาอื่น ๆ ตามไซซ์ หากไม่ได้สั่งเป็นจานเช่นกัน ตั้งแต่ 200 - 800 บาท และขายราคานี้มาตั้งนานแล้ว โดยมีชาวต่างชาติเคยรีวิวไว้ก่อนหน้านี้ 

            อย่างไรก็ตาม แม้จะมีหลักฐานแก้ต่างเรื่องการฉวยโอกาสขึ้นราคา แต่ชาวเน็ตจำนวนมากก็ยังมองว่า ขาหมูยกขาราคา 1,200 บาท ถือว่าแพงมากเกินไปอยู่ดี 

ดราม่า น้องเต้าหู้ ซื้อขาหมู 1,200

ดราม่า น้องเต้าหู้ ซื้อขาหมู 1,200

ดราม่า น้องเต้าหู้ ซื้อขาหมู 1,200

ดราม่า น้องเต้าหู้ ซื้อขาหมู 1,200

ดราม่า น้องเต้าหู้ ซื้อขาหมู 1,200

 
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดราม่า น้องเต้าหู้ ซื้อขาหมู 1,200 คนเอ๊ะตอนแรกไม่ได้พูดราคานี้ วิจารณ์ขายแพง โพสต์เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17:07:25
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 Grammy Awards 2026 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย