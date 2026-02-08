ดราม่า น้องเต้าหู้ ซื้อขาหมู 1,200 คนเอ๊ะตอนแรกไม่ได้พูดราคานี้ วิจารณ์ขายแพง

ดราม่า น้องเต้าหู้ ซื้อขาหมู แม่ค้าแจ้งราคา 700 ก่อนเปลี่ยนเป็น 1,200 เจอทัวร์หนัก ก่อนมีคนโต้ ยันร้านขายราคานี้อยู่แล้ว ติดราคาชัดเจน แต่ยังสงสัย แพงไปไหม ?
ภาพจาก TikTok @aurora99686
กลายเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงกันมาก เมื่อ น้องเต้าหู้ อินฟลูเอนเซอร์สาวจีนที่อยู่ในประเทศไทย ได้เผยคลิปซื้อขาหมู ราคา 1,200 บาท จากร้านข้าวขาหมูแห่งหนึ่ง ซึ่งด้วยราคาที่ปรากฏทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากตกใจ พากันเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่น
โดยจากโพสต์บน TikTok @aurora99686 น้องเต้าหู้ระบุข้อความว่า "ใช้เงิน 1,200 บาท ซื้อขาหมูชิ้นใหญ่มาก เดาสิ กินคำเดียวหมดไหม 555+"
ภาพจาก TikTok @aurora99686
เมื่อหญิงสาวถามว่า แล้ว 700 คือตรงไหน ทางพนักงานก็ตอบว่า 700 ไม่มี เมื่อกี๊คือคิดผิด
จากนั้นน้องเต้าหู้ก็สั่งขาหมู 1 ขา ใส่จานแบบไม่ต้องหั่น มานั่งกินภายในร้านเลย พร้อมสวมถุงมือนั่งฉีกขาหมูกินอย่างเอร็ดอร่อย รวมถึงแบ่งเนื้อหมูบางส่วนให้ลูกค้าโต๊ะข้าง ๆ ด้วย ก่อนจะห่อส่วนที่เหลือกลับบ้าน
ภาพจาก TikTok @aurora99686
ภาพจาก TikTok @aurora99686
อย่างไรก็ตาม หลังจากเป็นดราม่าจนมีคนจี้ให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบ ก็มีหลาย ๆ คนเข้ามาให้ข้อมูลอีกด้าน ยืนยันว่า ทางร้านไม่ได้ฉวยโอกาสขึ้นราคาตามที่เข้าใจ แต่มีการติดป้ายราคาแจ้งอย่างชัดเจนในเมนู เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ว่า "ขาหมูยกขา 1,200 บาท"
แต่ก็จะมีราคาอื่น ๆ ตามไซซ์ หากไม่ได้สั่งเป็นจานเช่นกัน ตั้งแต่ 200 - 800 บาท และขายราคานี้มาตั้งนานแล้ว โดยมีชาวต่างชาติเคยรีวิวไว้ก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีหลักฐานแก้ต่างเรื่องการฉวยโอกาสขึ้นราคา แต่ชาวเน็ตจำนวนมากก็ยังมองว่า ขาหมูยกขาราคา 1,200 บาท ถือว่าแพงมากเกินไปอยู่ดี