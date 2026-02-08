HILIGHT
พระชายา เจ้าชายอับดุล มาทีน ทรงให้กำเนิดพระธิดา สมาชิกใหม่ แห่งราชวงศ์บูรไน


          ราชวงศ์บรูไนต้อนรับพระสมาชิกใหม่ พระชายา เจ้าชายอับดุล มาทีน ทรงให้กำเนิดพระธิดา สมเด็จพระราชาธิบดี โปรดเกล้าฯ ให้ยิงสลุต 17 นัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าชายอับดุล มาทีน

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Borneo Bulletin รายงานว่า สำนักพระราชวังของบรูไน เผยแถลงการณ์ เจ้าชายอับดุล มาทีน พระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไน และ อนิชา อิซา คาเลบิก พระชายา ทรงต้อนรับทายาทพระสมาชิกใหม่ด้วยความปลื้มปีติ หลังจากพระชายา ทรงให้กำเนิดพระธิดาโดยปลอดภัย 
          
          พระชายาของเจ้าชายอับดุล มาทีน ทรงให้กำเนิดพระธิดาพระองค์แรก ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.50 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยพระธิดาและพระมารดาทั้งสองพระองค์ ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์ดี ส่วนพระนามของพระธิดาอย่างเป็นทางการ จะประกาศให้ทราบในภายหลัง
          
เจ้าชายอับดุล มาทีน
ภาพจาก Instagram tmski

          ในโอกาสนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการยิงสลุตเฉลิมพระเกียรติจำนวน 17 นัด ณ พระราชวังอิสตานา นุรุล อิมาน ในกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เนการา เมืองหลวงของบรูไนดารุสซาลาม  
          
          โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2568 เจ้าชายอับดุล มาทีน ทรงประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมว่า พระชายา ทรงพระครรภ์ หลังมีพิธีเสกสมรส ไปเมื่อเดือนมกราคม 2567 ทั้งนี้ ในการแข่งขันซีเกมส์ ที่ผ่านมา ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย เจ้าชายอับดุล มาทีน ได้ทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าโปโล โดยมีพระชายา ทรงอุ้มครรภ์ติดตามมาให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด 

เจ้าชายอับดุล มาทีน
ภาพจาก Instagram tmski

เจ้าชายอับดุล มาทีน
ภาพจาก Instagram tmski

เจ้าชายอับดุล มาทีน
ภาพจาก Instagram tmski

เจ้าชายอับดุล มาทีน
ภาพจาก Instagram tmski

ขอบคุณข้อมูลจาก Borneo Bulletin  

