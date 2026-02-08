พระชายา เจ้าชายอับดุล มาทีน ทรงให้กำเนิดพระธิดา สมาชิกใหม่ แห่งราชวงศ์บูรไน

ราชวงศ์บรูไนต้อนรับพระสมาชิกใหม่ พระชายา เจ้าชายอับดุล มาทีน ทรงให้กำเนิดพระธิดา สมเด็จพระราชาธิบดี โปรดเกล้าฯ ให้ยิงสลุต 17 นัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Borneo Bulletin รายงานว่า สำนักพระราชวังของบรูไน เผยแถลงการณ์ เจ้าชายอับดุล มาทีน พระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไน และ อนิชา อิซา คาเลบิก พระชายา ทรงต้อนรับทายาทพระสมาชิกใหม่ด้วยความปลื้มปีติ หลังจากพระชายา ทรงให้กำเนิดพระธิดาโดยปลอดภัย
พระชายาของเจ้าชายอับดุล มาทีน ทรงให้กำเนิดพระธิดาพระองค์แรก ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.50 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยพระธิดาและพระมารดาทั้งสองพระองค์ ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์ดี ส่วนพระนามของพระธิดาอย่างเป็นทางการ จะประกาศให้ทราบในภายหลัง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการยิงสลุตเฉลิมพระเกียรติจำนวน 17 นัด ณ พระราชวังอิสตานา นุรุล อิมาน ในกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เนการา เมืองหลวงของบรูไนดารุสซาลาม
โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2568 เจ้าชายอับดุล มาทีน ทรงประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมว่า พระชายา ทรงพระครรภ์ หลังมีพิธีเสกสมรส ไปเมื่อเดือนมกราคม 2567 ทั้งนี้ ในการแข่งขันซีเกมส์ ที่ผ่านมา ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย เจ้าชายอับดุล มาทีน ได้ทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าโปโล โดยมีพระชายา ทรงอุ้มครรภ์ติดตามมาให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด
ขอบคุณข้อมูลจาก Borneo Bulletin