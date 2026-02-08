HILIGHT
จับตา ป.ป.ช. ชี้ชะตา 44 สส.ก้าวไกล 9 ก.พ. หรือไม่ ยันเป็นไปตามไทม์ไลน์

          จับตาที่ประชุม ป.ป.ช. เสนอชี้มูลความผิด คดีอดีต 44 สส.ก้าวไกล พรุ่งนี้ (9 ก.พ.) เป็นวาระลับหรือไม่ ยันอยู่ในไทม์ไลน์ ไม่เกี่ยวช่วงเลือกตั้ง 

คดีอดีต 44 สส.ก้าวไกล
ภาพจาก ช่อง 3

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยถึงกรณีมีรายงานข่าวว่า ทาง ป.ป.ช. เตรียมพิจารณาชี้มูลความผิดคดีอดีต 44 สส.พรรคก้าวไกล กรณีเข้าชื่อเสนอแก้มาตรา 112 เข้าที่ประชุม ป.ป.ช. วันที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ 

          โดยระบุว่า ข้อเท็จจริงคือในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ มีการประชุม ป.ป.ช. แต่ไม่มีวาระการพิจารณาเรื่องอดีต 44 สส.พรรคก้าวไกล แต่เรื่องนี้ก็สามารถหยิบเป็นวาระลับเข้าที่ประชุมได้ โดยประธาน ป.ป.ช. เป็นผู้เสนอ และที่ประชุมให้การพิจารณา

          เมื่อถามถึงแนวโน้มว่าจะเสนอเรื่องนี้เข้าพิจารณาเป็นวาระลับหรือไม่ ตนก็ยังไม่ทราบ แต่ในเรื่องของสำนวนการสืบสวน เรื่องนี้สอบสวนเสร็จแล้ว รอเข้าที่ประชุมเท่านั้น 

คดีอดีต 44 สส.ก้าวไกล

          สำหรับที่คนจับตาและวิจารณ์ว่า เป็นการชงเรื่องนี้ทันทีหลังเลือกตั้ง 2569 เพื่อสกัดทางการเมืองหรือไม่ นายสุรพงษ์ ชี้ว่า เรื่องนี้อยู่ในไทม์ไลน์การพิจารณาตามปกติอยู่แล้ว ก่อนหน้านี้เราพิจารณากันไปแล้ว และทางผู้เกี่ยวข้องมีการยื่นขอความเป็นธรรม ขอชี้แจง และส่งคำชี้แจงเพิ่มเติมเข้ามา เมื่อการชี้แจงเสร็จสิ้นก็มาลงตัวตอนนี้ ไม่ใช่ว่าเราอยากหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาในช่วงการเลือกตั้ง

          หากมีการหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณา ก็จะมีการเผยแพร่ผลการพิจารณาในทราบอีกครั้ง ยืนยันว่าไม่มีเรื่องการเมือง ทุกอย่างเป็นไปตามไทม์ไลน์ ตนก็ต้องระวังอยู่แล้วไม่ให้มีการนำไปเชื่อมโยงการเมือง


ภาพจาก ช่อง 3

          ทั้งนี้ นายชัยธวัช ตุลาธน อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์กรณีดังกล่าว โดยมองว่าคดีนี้ไม่ปกติ จริง ๆ ปัญหาใหญ่ไม่ใช่เรื่องกรอบเวลา แต่เรื่องใหญ่สุดคือ สส. มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอกฎหมาย แต่เมื่อเสนอกฎหมายไปแล้วกลับถูกกล่าวหาว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงได้อย่างไร มองว่าเรื่องนี้ไม่ควรเป็นคดีความตั้งแต่แรก การใช้อำนาจ สส. เสนอร่างกฎหมาย มันผิดได้อย่างไร 

ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3 


