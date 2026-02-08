HILIGHT
รถตู้คณะหมอลำดัง ซิ่งชนมอเตอร์ไซค์หลายคัน ซากรถกระจาย ดับสลด 1 สาหัส 3

          รถตู้คณะหมอลำ ชนมอเตอร์ไซค์หลายคัน บริเวณแยกไฟแดง มหาสารคาม สลดพบเสียชีวิต 1 ราย สาหัส 3 ราย 

รถตู้คณะหมอลำดัง ซิ่งชนมอเตอร์ไซค์หลายคัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Hot news สารคาม

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก Hot news สารคาม รายงานว่า เกิดเหตุรถตู้ชนรถจักรยานยนต์หลายคน บริเวณแยกไฟแดง ปากทางบ้านบ่อน้อย ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย และบาดจ็บสาหัส 3 ราย 

รถตู้คณะหมอลำดัง ซิ่งชนมอเตอร์ไซค์หลายคัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Hot news สารคาม

          ทั้งนี้ มีรายงานว่ารถตู้ที่เกิดเหตุ เป็นรถตู้ของคณะแดนเซอร์หมอลำชื่อดัง 

รถตู้คณะหมอลำดัง ซิ่งชนมอเตอร์ไซค์หลายคัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Hot news สารคาม


