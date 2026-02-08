ลอบวางระเบิด–ยิงปะทะ ทหารชุด รปภ.เลือกตั้ง ที่บันนังสตา ทหารเจ็บ 1 นาย

ด่วน ! เกิดเหตุลอบวางระเบิด ยิงปะทะชุดลาดตระเวน รักษาความปลอดภัยการเลือกตั้ง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ทหารบาดเจ็บ 1 นาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 16.35 น. เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและใช้อาวุธปืนยิงปะทะเจ้าหน้าที่ทหาร ชุดลาดตระเวนเส้นทางรักษาความปลอดภัยการเลือกตั้ง ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (REVA) ร้อย.ร.ที่ 1 เหตุเกิดบริเวณสะพานบ้านวังหิน หมู่ที่ 8 บ้านตือระ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา เป็นผลให้ทหารได้รับบาดเจ็บ 1 นาย คือ พลทหาร วรวุฒ สุขช่วย ซึ่งขณะนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาด่วนแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าควบคุมพื้นที่ รอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด และเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยรอบ พร้อมทั้งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย