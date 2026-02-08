HILIGHT
ส่องแนวโน้มหลังเลือกตั้ง 2569 ใครบ้าง มีลุ้นนั่งเก้าอี้นายกฯ ส่องลิสต์แคนดิเดต

          เปิดรายชื่อแคนดิเดต นายกรัฐมนตรี ส่องแนวโน้มหลังเลือกตั้ง 2569 ใครมีสิทธิ์ลุ้น นั่งเก้าอี้นายกฯ คนต่อไป 

เลือกตั้ง 2569

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เริ่มการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการกันแล้ว หลังปิดหีบเลือกตั้ง 2569 ซึ่งทั่วประเทศต่างเกาะติดผลการนับคะแนนกันแบบเรียลไทม์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ามกลางการจับตาว่าแต่ละพรรค จะได้รับเก้าอี้ สส. ในสภา ในสัดส่วนมากน้อยแค่ไหน และใครที่ลุ้นได้นั่งตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีคนที่ 33 ของไทย 

          ซึ่งแม้ว่าผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ จากเว็บไซต์ กกต. จะมีการเปิดเผยเพียง 95% แต่จากแนวโน้มที่ปรากฏก็พอจะทำให้พอคาดการณ์ได้ ว่าพรรคใดที่มีแนวโน้มครองเสียงข้างมากในสภา หรือมีโอกาสจับมือกับพรรคอื่น ๆ เพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล 

          โดยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคที่มีสิทธิ์ลุ้นได้เป็นรัฐบาล มีดังนี้ 

พรรคภูมิใจไทย 


          - นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
          - นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว

อนุทิน ชาญวีรกูล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคภูมิใจไทย 

พรรคประชาชน


          - นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน
          - น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน
          - นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรคประชาชน

ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคประชาชน - People's Party

ศิริกัญญา ตันสกุล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคประชาชน - People's Party

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคประชาชน - People's Party

พรรคเพื่อไทย


          - นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์  
          - นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
          - นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 

แคนดิเดต นายกรัฐมนตรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ 

แคนดิเดต นายกรัฐมนตรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ - Suriya Jungrungruangkit   

แคนดิเดต นายกรัฐมนตรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคเพื่อไทย 

พรรคกล้าธรรม 


          - ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า  

แคนดิเดต นายกรัฐมนตรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนัส พรหมเผ่า 

พรรคประชาธิปัตย์


          - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
          - นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
          - ดร.การดี เลียวไพโรจน์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

แคนดิเดต นายกรัฐมนตรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคประชาธิปัตย์ - Democrat Party, Thailand

แคนดิเดต นายกรัฐมนตรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคประชาธิปัตย์ - Democrat Party, Thailand

แคนดิเดต นายกรัฐมนตรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคประชาธิปัตย์ - Democrat Party, Thailand 

เลือกตั้ง 2569
ผลการนับคะแนนไม่เป็นทางการ ณ เวลา 20.45 น. 
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว


