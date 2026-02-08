ส่องแนวโน้มหลังเลือกตั้ง 2569 ใครบ้าง มีลุ้นนั่งเก้าอี้นายกฯ ส่องลิสต์แคนดิเดต

เปิดรายชื่อแคนดิเดต นายกรัฐมนตรี ส่องแนวโน้มหลังเลือกตั้ง 2569 ใครมีสิทธิ์ลุ้น นั่งเก้าอี้นายกฯ คนต่อไป
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เริ่มการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการกันแล้ว หลังปิดหีบเลือกตั้ง 2569 ซึ่งทั่วประเทศต่างเกาะติดผลการนับคะแนนกันแบบเรียลไทม์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ามกลางการจับตาว่าแต่ละพรรค จะได้รับเก้าอี้ สส. ในสภา ในสัดส่วนมากน้อยแค่ไหน และใครที่ลุ้นได้นั่งตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีคนที่ 33 ของไทย
ซึ่งแม้ว่าผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ จากเว็บไซต์ กกต. จะมีการเปิดเผยเพียง 95% แต่จากแนวโน้มที่ปรากฏก็พอจะทำให้พอคาดการณ์ได้ ว่าพรรคใดที่มีแนวโน้มครองเสียงข้างมากในสภา หรือมีโอกาสจับมือกับพรรคอื่น ๆ เพื่อร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล
โดยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคที่มีสิทธิ์ลุ้นได้เป็นรัฐบาล มีดังนี้
พรรคภูมิใจไทย
- นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
- นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคภูมิใจไทย
พรรคประชาชน
- นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน
- น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน
- นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรคประชาชน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคประชาชน - People's Party
พรรคเพื่อไทย
- นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
- นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
- นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
พรรคกล้าธรรม
- ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนัส พรหมเผ่า
พรรคประชาธิปัตย์
- นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
- นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
- ดร.การดี เลียวไพโรจน์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคประชาธิปัตย์ - Democrat Party, Thailand
ผลการนับคะแนนไม่เป็นทางการ ณ เวลา 20.45 น.
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว