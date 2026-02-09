ผลเลือกตั้ง 2569 ส่องคะแนนเทียบกับปี 2566 ตัวแปรแพ้ชนะอยู่กันที่ไหนบ้าง

ผลเลือกตั้ง 2569 ส่องคะแนนเทียบกับปี 2566 พรรคใดลด พรรคใดเพิ่ม ตัวแปรแพ้ชนะอยู่กันตรงไหนบ้าง
วันที่ 9 มกราคม 2569 ผลการเลือกตั้งแม้ยังไม่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ แต่ก็พอรู้แนวโน้มแล้วว่า ใครจะได้เก้าอี้ สส. ประมาณกี่เสียง พร้อมกับเปรียบเทียบเลือกตั้ง 2569 กับเลือกตั้ง 2566 ว่า ต่างกันแค่ไหน
พรรคประชาชน (ก้าวไกลเดิม)
- ปี 2566 ได้เก้าอี้ 151 ที่นั่ง
- ปี 2569 ได้เก้าอี้ 116 ที่นั่ง
จำนวน สส.แบบบัญชีรายชื่อลดลงประมาณ 7-8 ที่นั่ง แต่สัดส่วนที่ลดเยอะแค่แบ่งเขต ลดลงเกือบ 30 ที่นั่ง
พรรคเพื่อไทย
- ปี 2566 ได้ 141 ที่นั่ง
- ปี 2569 ได้ 76 ที่นั่ง
จำนวน สส.บัญชีรายชื่อ ลดลงประมาณ 13 ที่นั่ง ส่วน สส. เขต ลดสูงถึง 50 ที่นั่ง
พรรคภูมิใจไทย
- ปี 2566 ได้ 71 ที่นั่ง
- ปี 2569 ได้ 198 ที่นั่ง
จำนวน สส. บัญชีรายชื่อเพิ่มประมาณ 15 ที่นั่ง ส่วน สส. เขต เพิ่มประมาณ 110 ที่นั่ง
พรรคประชาธิปัตย์
- ปี 2566 ได้ 25 ที่นั่ง
- ปี 2569 ได้ 22 ที่นั่ง
จำนวน สส. บัญชีรายชื่อ เพิ่ม 9 ที่นั่ง แต่ สส. เขตลดลงกว่า 10 ที่นั่ง