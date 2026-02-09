HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ผลเลือกตั้ง 2569 ส่องคะแนนเทียบกับปี 2566 ตัวแปรแพ้ชนะอยู่กันที่ไหนบ้าง

          ผลเลือกตั้ง 2569 ส่องคะแนนเทียบกับปี 2566 พรรคใดลด พรรคใดเพิ่ม ตัวแปรแพ้ชนะอยู่กันตรงไหนบ้าง

          วันที่ 9 มกราคม 2569 ผลการเลือกตั้งแม้ยังไม่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ แต่ก็พอรู้แนวโน้มแล้วว่า ใครจะได้เก้าอี้ สส. ประมาณกี่เสียง พร้อมกับเปรียบเทียบเลือกตั้ง 2569 กับเลือกตั้ง 2566 ว่า ต่างกันแค่ไหน

เทียบผลเลือกตั้ง 2566 กับ 2569

พรรคประชาชน (ก้าวไกลเดิม)


          - ปี 2566 ได้เก้าอี้ 151 ที่นั่ง

          - ปี 2569 ได้เก้าอี้ 116 ที่นั่ง

          จำนวน สส.แบบบัญชีรายชื่อลดลงประมาณ 7-8 ที่นั่ง แต่สัดส่วนที่ลดเยอะแค่แบ่งเขต ลดลงเกือบ 30 ที่นั่ง

เทียบผลเลือกตั้ง 2566 กับ 2569

พรรคเพื่อไทย


          - ปี 2566 ได้ 141 ที่นั่ง

          - ปี 2569 ได้ 76 ที่นั่ง

         จำนวน สส.บัญชีรายชื่อ ลดลงประมาณ 13 ที่นั่ง ส่วน สส. เขต ลดสูงถึง 50 ที่นั่ง

เทียบผลเลือกตั้ง 2566 กับ 2569

พรรคภูมิใจไทย


          - ปี 2566 ได้ 71 ที่นั่ง

          - ปี 2569 ได้ 198 ที่นั่ง

          จำนวน สส. บัญชีรายชื่อเพิ่มประมาณ 15 ที่นั่ง ส่วน สส. เขต เพิ่มประมาณ 110 ที่นั่ง

เทียบผลเลือกตั้ง 2566 กับ 2569

พรรคประชาธิปัตย์


          - ปี 2566 ได้ 25 ที่นั่ง

          - ปี 2569 ได้ 22 ที่นั่ง

          จำนวน สส. บัญชีรายชื่อ เพิ่ม 9 ที่นั่ง แต่ สส. เขตลดลงกว่า 10 ที่นั่ง


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ผลเลือกตั้ง 2569 ส่องคะแนนเทียบกับปี 2566 ตัวแปรแพ้ชนะอยู่กันที่ไหนบ้าง โพสต์เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09:48:19 10,865 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 Grammy Awards 2026 ณัฐธิดา เล็กอุดากร ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569 ผลเลือกตั้ง 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย