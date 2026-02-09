HILIGHT
17 จังหวัดที่มีการชนะยกจังหวัดพรรคเดียว ตัวแปรสำคัญที่ส่งผลเรื่องแพ้ชนะเลือกตั้ง

          เปิดรายชื่อ 17 จังหวัดที่มีการคว้า สส.เขต พรรคเดียวทุกที่นั่ง กลายเป็นตัวแปรสำคัญแพ้ชนะในการจัดตั้งรัฐบาล

17 จังหวัดที่มี สส.เขต พรรคเดียวทุกที่นั่ง

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการออกมาแล้ว โดยพรรคภูมิใจไทยได้อันดับ 1 ส่วนพรรคประชาชนได้อันดับ 2 ซึ่งกระปุกดอทคอมได้รวบรวมพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ มีที่ไหนบ้างที่มีการชนะ สส.เขต แบบยกจังหวัด

พรรคภูมิใจไทย

          - พิจิตร 3 ที่นั่ง

          - เพชรบูรณ์ 6 ที่นั่ง

          - อุทัยธานี 2 ที่นั่ง

          - บึงกาฬ 3 ที่นั่ง

          - บุรีรัมย์ 10 ที่นั่ง

          - สุรินทร์ 8 ที่นั่ง

          - พระนครศรีอยุธยา 5 ที่นั่ง

          - อ่างทอง 2 ที่นั่ง

          - ปราจีนบุรี 3 ที่นั่ง

          - จันทบุรี 3 ที่นั่ง

          - เพชรบุรี 3 ที่นั่ง

          - ชุมพร 3 ที่นั่ง

          - พังงา 2 ที่นั่ง

          - กระบี่ 3 ที่นั่ง

พรรคประชาชน

          - กรุงเทพฯ 33 ที่นั่ง

          - นนทบุรี 8 ที่นั่ง

          - ลำพูน 2 ที่นั่ง
