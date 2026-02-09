17 จังหวัดที่มีการชนะยกจังหวัดพรรคเดียว ตัวแปรสำคัญที่ส่งผลเรื่องแพ้ชนะเลือกตั้ง

เปิดรายชื่อ 17 จังหวัดที่มีการคว้า สส.เขต พรรคเดียวทุกที่นั่ง กลายเป็นตัวแปรสำคัญแพ้ชนะในการจัดตั้งรัฐบาล
พรรคภูมิใจไทย
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการออกมาแล้ว โดยพรรคภูมิใจไทยได้อันดับ 1 ส่วนพรรคประชาชนได้อันดับ 2 ซึ่งกระปุกดอทคอมได้รวบรวมพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ มีที่ไหนบ้างที่มีการชนะ สส.เขต แบบยกจังหวัด
พรรคภูมิใจไทย
- พิจิตร 3 ที่นั่ง
- เพชรบูรณ์ 6 ที่นั่ง
- อุทัยธานี 2 ที่นั่ง
- บึงกาฬ 3 ที่นั่ง
- บุรีรัมย์ 10 ที่นั่ง
- สุรินทร์ 8 ที่นั่ง
- พระนครศรีอยุธยา 5 ที่นั่ง
- อ่างทอง 2 ที่นั่ง
- ปราจีนบุรี 3 ที่นั่ง
- จันทบุรี 3 ที่นั่ง
- เพชรบุรี 3 ที่นั่ง
- ชุมพร 3 ที่นั่ง
- พังงา 2 ที่นั่ง
- กระบี่ 3 ที่นั่ง
พรรคประชาชน
- กรุงเทพฯ 33 ที่นั่ง
- นนทบุรี 8 ที่นั่ง
- ลำพูน 2 ที่นั่ง