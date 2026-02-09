พรรคเพื่อไทย ไม่ได้ สส.เชียงใหม่ แม้แต่คนเดียว - หมอชลน่าน สอบตก อดเข้าสภา

พรรคเพื่อไทย ไม่ได้ สส.เชียงใหม่ แม้แต่คนเดียว ทั้ง 10 เขตแพ้หมด โดยแพ้ให้พรรคกล้าธรรมและพรรคประชาชน ส่วนหมอชลน่านก็แพ้
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 หนึ่งในสนามเลือกตั้งสำคัญของพรรคเพื่อไทยที่อาจเรียกว่าเป็นเมืองหลวงก็ว่าได้ คือ จ.เชียงใหม่ แต่ผลการเลือกตั้งทั้ง 10 เขตปรากฏว่า เลือกตั้ง 2569 พรรคเพื่อไทยไม่สามารถคว้า สส. ที่นี่ได้แม้แต่เขตเดียว โดยเป็นของพรรคประชาชน 6 เขต และพรรคกล้าธรรม 4 เขต
ขณะที่ จ.น่าน เขต 2 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว แชมป์เก่า แพ้การเลือกตั้ง หลังได้อันดับ 3 อยู่ที่ 13,573 คะแนน ส่วนคนที่คว้าเก้าอี้ไปครองคือ นายประสิทธิ์ โนทะ จากพรรคกล้าธรรม
นอกจากนี้ ใน จ.น่าน ทั้ง 3 เขต ก็เป็นพื้นที่ที่พรรคเพื่อไทยเสียที่นั่ง สส. ไปทั้งหมด จากเดิมที่ได้ทั้ง 3 เขต
จ.ภูเก็ต พรรคก้าวไกลเคยได้ทั้ง 3 ที่นั่งในจังหวัดเมื่อปี 2566 แต่ในปี 2569 เสียไป 1 เขตให้กับพรรคกล้าธรรม