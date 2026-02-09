สาวกราเวียร์ไอดอลดัง เปิดเรื่องลับ จากคุณหนูบ้านรวย ชีวิตพลิกผันจนต้องกินอาหารสัตว์

สาวกราเวียร์ไอดอลดัง เปิดประสบการณ์ชีวิตที่คนไม่เคยรู้ จากคุณหนูบ้านรวย บ้านหลังโตเป็นคฤหาสน์ ชีวิตพลิกผันสุดตกต่ำจนถึงขนาดต้องกินอาหารสัตว์
ภาพจาก Instagram rei_toda
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Yahoo Japan เผยเรื่องราวของ โทดะ เรอิ (Toda Rei) สาวกราเวียร์ไอดอลชื่อดังของญี่ปุ่น เธอมีรูปลักษณ์ใบหน้าที่สวยหวาน และสัดส่วนรูปร่างที่ดึงดูดสายตาจนได้รับความนิยมมากมายจากแฟน ๆ จนกระทั่งก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา เธอได้สร้างความฮือฮาบนโลกออนไลน์ ภายหลังจากโพสต์ให้เห็นช่วงวัยเด็ก 2 ภาพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
โดยเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2568 เรอิ ได้โพสต์ภาพถ่ายวัยเด็ก 2 ภาพ ภาพหนึ่งแสดงให้เห็นว่าเกิดมาในครอบครัวร่ำรวยอาศัยอยู่ในบ้านหรูระดับคฤหาสน์ มีรถสปอร์ตหรูสุดล้ำแห่งยุคนั้น DeLorean ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถไทม์แมชชีนเดินทางข้ามข้ามเวลา จากภาพยนตร์ Back to the Future ขณะที่อีกภาพแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เผยให้เห็นเธอนั่งกินข้าวอยู่กับพื้น พร้อมกับแคปชั่นว่า "หนีออกจากบ้าน - กินข้าวบนพื้น"
ภาพจาก Instagram rei_toda
เรื่องราวของเรอิกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงบนโซเชียลมีเดีย หลายคนรู้สึกตกตะลึงในฐานะของเธอ โดยเฉพาะรถหรูคันนั้น ที่เป็นรุ่นลิมิเต็ด จนบางคนสงสัยว่ามีขายในญี่ปุ่นด้วยเหรอ และครอบครัวของเธอทำงานอะไรถึงร่ำรวยเช่นนั้น ก่อนที่เธอจะออกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตสุดพลิกผันอย่างที่คาดไม่ถึง ยิ่งกว่าในภาพถ่ายที่เธอโพสต์ไป
เรอิ เผยว่า ตอนเด็ก ๆ อายุประมาณ 3 ขวบ เธอจำได้ว่าครอบครัวของเธอเคยมีฐานะ พ่อเป็นวิศวกรระบบ และบริหารบริษัทที่ทำงานด้านระบบให้กับโรงแรมชื่อดังหลายแห่ง ในตอนนั้น เธอเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน และดูเหมือนว่าครอบครัวของเธอจะใช้เวลาอยู่ต่างประเทศค่อนข้างมาก มีรูปถ่ายที่ครอบครัวพาเธอไปเที่ยวที่ต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น ฝรั่งเศส และออสเตรีย
ภาพจาก Instagram rei_toda
แต่แล้วในช่วงฟองสบู่แตก พ่อของเรอิบริหารบริษัทไม่สำเร็จ และสุดท้ายก็มีหนี้สินมากมาย มีเจ้าหนี้มาตามที่บ้าน จนครอบครัวต้องพากันหนีออกมาจากคฤหาสน์ โดยแทบจะไม่มีอะไรติดตัวไป ตอนนั้นเธอจำอะไรได้ไม่มากนัก แต่เพื่อนบ้านเล่าว่า ครอบครัวของเธอต้องเรียกแท็กซี่กลางดึก และขนเฉพาะของใช้ที่จำเป็นออกมา จากนั้นมีเจ้าหนี้บางรายพยายามมาฉวยโอกาสยึดทรัพย์สินที่มีค่าในบ้าน ตั้งแต่กระเป๋าหรู Hermès และ Birkin ไปจนถึงเปียโน และของสะสม
หลังจากหนีออกมาแล้ว ครอบครัวของเธอเช่าบ้านของเพื่อนแม่อาศัยอยู่ชั่วคราว พี่สาวของเธออายุมากกว่า 2 ปี ไปโรงเรียนไม่ได้ เพราะย้ายชื่อมาไม่ได้ หากเปลี่ยนทะเบียนบ้านในตอนนั้น จะทำให้เจ้าหนี้รู้ที่อยู่ พ่อแม่ของเธอต้องคอยออกไปทำงานและจัดการธุระข้างนอกตลอด เธอจึงอยู่ในบ้านกับพี่สาวและกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้วยเป็นครั้งแรกในชีวิต ซึ่งในตอนนั้นเธอคิดว่ามันอร่อยมาก โดยไม่รู้ว่าต้องใช้น้ำร้อน เลยใส่น้ำอุ่นจากก๊อกและกินเส้นกรอบ ๆ
ภาพจาก Instagram rei_toda
ต่อมา ครอบครัวของเธอได้ย้ายออกไปเช่าอพาร์ตเมนต์ที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยสักชิ้น ซึ่งนั่นเป็นสถานที่ที่เธอถ่ายภาพใบที่ 2 ที่แสดงให้เห็นว่านั่งกินอาหารกับพื้น แต่หลังจากนั้นไม่นาน พ่อและแม่ของเธอก็หย่ากัน ตอนที่เธออายุได้ประมาณ 5 ขวบ เธอและพี่สาวไปอยู่กับแม่ ซึ่งแม่เป็นผู้ค้ำประกันหนี้ของพ่อ จึงกลายเป็นบุคคลล้มละลาย ทำให้มีปัญหาเรื่องเงิน จนแม่ต้องไปทำงานเป็นพนักงานขายประกันที่ค่อนข้างลำบาก
ตอนนั้น เรอิ จำได้ว่าเธอไม่เคยมีกระเป๋าเรียนเลย เมื่อย้ายโรงเรียนก็ไม่มีเงินซื้อชุดกีฬา ต้องใส่ชุดกีฬาเดิมจากโรงเรียนเก่า ตอนประถมเธอเป็นกรรมการนักเรียนดูแลสัตว์ เธอจะเอาผักกะหล่ำปลีและแครอทที่เป็นอาหารสัตว์กลับบ้านมา เพื่อมาทำอาหารกินเอง และยังทำให้แม่ด้วย เพราะแม่กลับบ้านดึก 3-4 ทุ่ม ตอนเป็นเด็กอยากกินมันฝรั่งทอดก็ไม่มีเงินซื้อ ต้องหั่นมันฝรั่งที่บ้านแล้วทำกินเอง แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะเธอชอบทำอาหาร
ภาพจาก Instagram rei_toda
เรอิเติบโตมาแบบสู้ชีวิต และพยายามคิดในแง่บวก จนกระทั่งเรียนชั้นมัธยมปลาย เธอได้มีโอกาสถ่ายแบบกราเวียร์ครั้งแรก ซึ่งเธอได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบในทำนองว่า เธอต้องมาทำงานแบบนี้เพราะครอบครัวของเธอมีปัญหา แม่ของเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ไม่มีพ่อคอยเลี้ยงดู เธอต้องเผชิญกับอคติจากสังคมรอบข้างมามากมาย จนกว่าที่จะก้าวผ่านมาจุดถึงจุดนี้
ภาพจาก Instagram rei_toda
ภาพจาก Instagram rei_toda
ภาพจาก Instagram rei_toda
ขอบคุณข้อมูลจาก Yahoo Japan