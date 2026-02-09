เปิด 3 สูตรที่เป็นไปได้ จัดตั้งรัฐบาล ภูมิใจไทยจะจับมือใครแล้วมีเสถียรภาพสุด

เปิดสูตรจัดตั้งรัฐบาล ภูมิใจไทยจะร่วมรัฐบาลกับใคร เพื่อทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพมากที่สุด มีทั้งหมด 3 สูตรที่เป็นไปได้
การเลือกตั้ง 2569 พรรคภูมิใจไทย รั้งอันดับ 1 ด้วยจำนวน สส. 193 เสียง (อย่างไม่เป็นทางการ) อย่างไรก็ตาม ถ้าหากต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก ต้องมี สส. มากกว่า 250 เสียง ดังนั้น พรรคต้องจับมือกับพรรคอื่น ๆ ในการร่วมรัฐบาล สูตรมีอะไรบ้าง
1. พรรคภูมิใจไทย + พรรคกล้าธรรม + พรรคเล็ก
การรวมเสียงของภูมิใจไทยกับกล้าธรรม ทำให้จำนวน สส. อยู่ในระดับที่ปริ่มน้ำ ประมาณ 250 เสียง จึงต้องหาพรรคเล็กมาร่วมรัฐบาลเพิ่มเติม เพื่อทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ
2. พรรคภูมิใจไทย + พรรคเพื่อไทย + พรรคเล็ก
การรวมเสียงสูตรนี้ของภูมิใจไทยกับเพื่อไทย ทำให้มีเสียงในสภาประมาณ 260-270 เสียง ก็ยังปริ่มน้ำเล็กน้อย จึงต้องดึงพรรคเล็กมาเพิ่มเติมเพื่อให้สถานะมั่นคงขึ้น
3. พรรคภูมิใจไทย + พรรคเพื่อไทย + พรรคกล้าธรรม
การรวมเสียง 3 พรรคดังกล่าวแบบไม่มีพรรคเล็ก จะทำให้มีเสียงประมาณ 325 เสียง ซึ่งถือว่าเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมาก แต่สูตรนี้ก็อาจจะทำให้ต้องเกลี่ยโควตารัฐมนตรีของพรรคให้พรรคร่วมรัฐบาลมากขึ้นด้วยเช่นกัน