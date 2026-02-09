อดีตไอดอล โปรไฟล์เริ่ด เปิด 5 เงื่อนไข ประกาศหาคู่ ดูไม่ยากแต่ทำไมรอบแรกไม่ได้

อดีตไอดอล ประกาศหาคู่ชีวิต ตั้งเงื่อนไข 5 ข้อ ทำคนฮือฮา ชี้ทั้งสวยและเก่ง แต่เงื่อนไขเป็นมิตรสุด ๆ เผยแล้วทำไมหาคู่รอบแรก ไม่เจอคนที่ใช่
กลายเป็นที่ฮือฮาและถูกพูดถึงอย่างมากบนโลกออนไลน์ไต้หวันเมื่อไม่นานมานี้ สำหรับ นัทสึพิ อดีตไอดอลสาวชาวญี่ปุ่น ที่ปัจจุบันอายุ 30 ปีแล้ว แต่ก็ยังครองตัวเป็นโสด แม้จะเคยประกาศหาคู่ไปรอบหนึ่งแล้วก็ตาม ซึ่งจากคุณสมบัติส่วนตัวของเธอก็ไม่น่าที่จะหาคู่ได้ยาก จนทำให้ผู้คนมากมายประหลาดใจ
ภาพจาก Instagram nats_upi
โดยเว็บไซต์ TVBS เผยว่า นัทสึพิ มีหน้าตาน่ารัก เป็นถึงระดับอดีตไอดอล แถมยังมีสัดส่วนที่น่าดึงดูด สูง 157 เซนติเมตร หน้าอกคัพ E และจบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ด้วยคุณสมบัติระดับนี้ เมื่อเทียบกับเงื่อนไข 5 ข้อที่เธอตั้งไว้ในการประกาศหาคู่รอบ 2 ทำเอาชาวเน็ตถึงกับอึ้ง และพูดถึงเรื่องนี้บน PTT ชุมชนออนไลน์ของไต้หวัน โดยส่วนมากเห็นพ้องกันว่าเงื่อนไขของเธอดูจะใจดีเกินไปมาก ๆ
สำหรับเงื่อนไขที่เธอประกาศผ่าน X เพื่อหาคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของเธอ มีดังนี้
- ชายโสด
- อายุ 24-37 ปี
- สูง 168 เซนติเมตรขึ้นไป
- รายได้ต่อปี 5 ล้านเยนขึ้นไป (ราว 1 ล้านบาท)
- จบการศึกษาจาก MARCH ขึ้นไป (หมายถึงกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ 5 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเมจิ มหาวิทยาลัยอาโอยามะ กาคุอิน มหาวิทยาลัยริกเคียว มหาวิทยาลัยชูโอ และมหาวิทยาลัยโฮเซ)
โดยชาวเน็ตหลายคนมองว่าเงื่อนไขของเธอดูเป็นมิตรสุด ๆ แถมยังชี้ว่ารายได้ 5 ล้านเยนที่เธอตั้งไว้ ก็คือเงินเดือนเฉลี่ยของชาวญี่ปุ่น บางคนยังนำมาเทียบกับสาว ๆ ในไต้หวันที่ต้องการคู่ที่มีรายได้สูงกว่านั้นด้วย และคิดว่าหากเธอยินดีแต่งงานกับผู้ชายไต้หวัน คงจะมีคนต่อคิวรอให้พิจารณาเพียบแน่ ๆ
แต่แม้เงื่อนไขจะดูง่าย ขอย้ำว่านี่คือการประกาศหาคู่รอบ 2 โดย นัทสึพิ เผยว่า รอบแรกนั้นมีคนสนใจ สมัครเข้ามามากกว่าพันคน แต่ท้ายที่สุดเธอก็ไม่สามารถหาคนที่เหมาะสมได้ เธอคิดว่าบางคนอาจจะแค่อยากมาลอง หรือสมัครเพราะอยากรู้อยากเห็นเท่านั้น ในขณะที่ตัวเธอนั้นจะไม่สนใจเลย หากเจอคนที่ไม่ได้คิดอยากจะคบกันอย่างจริงจัง ไม่ได้คิดจะแต่งงาน หรือหวังเพียงแค่เรื่องบนเตียงเท่านั้น
ขอบคุณข้อมูลจาก TVBS
ขอบคุณภาพจาก Instagram nats_upi