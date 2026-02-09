HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อดีตไอดอล โปรไฟล์เริ่ด เปิด 5 เงื่อนไข ประกาศหาคู่ ดูไม่ยากแต่ทำไมรอบแรกไม่ได้

          อดีตไอดอล ประกาศหาคู่ชีวิต ตั้งเงื่อนไข 5 ข้อ ทำคนฮือฮา ชี้ทั้งสวยและเก่ง แต่เงื่อนไขเป็นมิตรสุด ๆ เผยแล้วทำไมหาคู่รอบแรก ไม่เจอคนที่ใช่

นัทสึพิ อดีตไอดอล
ภาพจาก Instagram nats_upi

          กลายเป็นที่ฮือฮาและถูกพูดถึงอย่างมากบนโลกออนไลน์ไต้หวันเมื่อไม่นานมานี้ สำหรับ นัทสึพิ อดีตไอดอลสาวชาวญี่ปุ่น ที่ปัจจุบันอายุ 30 ปีแล้ว แต่ก็ยังครองตัวเป็นโสด แม้จะเคยประกาศหาคู่ไปรอบหนึ่งแล้วก็ตาม ซึ่งจากคุณสมบัติส่วนตัวของเธอก็ไม่น่าที่จะหาคู่ได้ยาก จนทำให้ผู้คนมากมายประหลาดใจ 

          โดยเว็บไซต์ TVBS เผยว่า นัทสึพิ มีหน้าตาน่ารัก เป็นถึงระดับอดีตไอดอล แถมยังมีสัดส่วนที่น่าดึงดูด สูง 157 เซนติเมตร หน้าอกคัพ E และจบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ด้วยคุณสมบัติระดับนี้ เมื่อเทียบกับเงื่อนไข 5 ข้อที่เธอตั้งไว้ในการประกาศหาคู่รอบ 2 ทำเอาชาวเน็ตถึงกับอึ้ง และพูดถึงเรื่องนี้บน PTT ชุมชนออนไลน์ของไต้หวัน โดยส่วนมากเห็นพ้องกันว่าเงื่อนไขของเธอดูจะใจดีเกินไปมาก ๆ 

นัทสึพิ อดีตไอดอล
ภาพจาก Instagram nats_upi

สำหรับเงื่อนไขที่เธอประกาศผ่าน X เพื่อหาคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของเธอ มีดังนี้ 


          - ชายโสด

          - อายุ 24-37 ปี

          - สูง 168 เซนติเมตรขึ้นไป 

          - รายได้ต่อปี 5 ล้านเยนขึ้นไป (ราว 1 ล้านบาท)

          - จบการศึกษาจาก MARCH ขึ้นไป (หมายถึงกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ 5 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเมจิ มหาวิทยาลัยอาโอยามะ กาคุอิน มหาวิทยาลัยริกเคียว มหาวิทยาลัยชูโอ และมหาวิทยาลัยโฮเซ)
 
นัทสึพิ อดีตไอดอล
ภาพจาก Instagram nats_upi

นัทสึพิ อดีตไอดอล
ภาพจาก Instagram nats_upi

นัทสึพิ อดีตไอดอล
ภาพจาก Instagram nats_upi

          โดยชาวเน็ตหลายคนมองว่าเงื่อนไขของเธอดูเป็นมิตรสุด ๆ แถมยังชี้ว่ารายได้ 5 ล้านเยนที่เธอตั้งไว้ ก็คือเงินเดือนเฉลี่ยของชาวญี่ปุ่น บางคนยังนำมาเทียบกับสาว ๆ ในไต้หวันที่ต้องการคู่ที่มีรายได้สูงกว่านั้นด้วย และคิดว่าหากเธอยินดีแต่งงานกับผู้ชายไต้หวัน คงจะมีคนต่อคิวรอให้พิจารณาเพียบแน่ ๆ

นัทสึพิ อดีตไอดอล
ภาพจาก Instagram nats_upi

นัทสึพิ อดีตไอดอล
ภาพจาก Instagram nats_upi

นัทสึพิ อดีตไอดอล
ภาพจาก Instagram nats_upi

          แต่แม้เงื่อนไขจะดูง่าย ขอย้ำว่านี่คือการประกาศหาคู่รอบ 2 โดย นัทสึพิ เผยว่า รอบแรกนั้นมีคนสนใจ สมัครเข้ามามากกว่าพันคน แต่ท้ายที่สุดเธอก็ไม่สามารถหาคนที่เหมาะสมได้ เธอคิดว่าบางคนอาจจะแค่อยากมาลอง หรือสมัครเพราะอยากรู้อยากเห็นเท่านั้น ในขณะที่ตัวเธอนั้นจะไม่สนใจเลย หากเจอคนที่ไม่ได้คิดอยากจะคบกันอย่างจริงจัง ไม่ได้คิดจะแต่งงาน หรือหวังเพียงแค่เรื่องบนเตียงเท่านั้น 

ขอบคุณข้อมูลจาก TVBS

ขอบคุณภาพจาก Instagram nats_upi

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อดีตไอดอล โปรไฟล์เริ่ด เปิด 5 เงื่อนไข ประกาศหาคู่ ดูไม่ยากแต่ทำไมรอบแรกไม่ได้ อัปเดตล่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:11:58 1,124 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 Grammy Awards 2026 ณัฐธิดา เล็กอุดากร ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569 ผลเลือกตั้ง 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย