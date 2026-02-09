โดมถล่มที่ จ.สมุทรปราการ มีผู้บาดเจ็บเพียบ ห้ามกู้ภัย กู้ชีพเข้าช่วยเหลือ

โดมถล่มที่ จ.สมุทรปราการ มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก แต่ยังไม่ทราบจำนวน และไม่ให้กู้ภัย กู้ชีพเข้าช่วยเหลือ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
วันที่ 9 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand รายงานว่า เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 รับแจ้งเกิดเหตุอาคารโดมถล่ม ภายในศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะการไฟฟ้านครหลวง (บางพลี) ซอยการเคหะแห่งชาติบางพลี ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
เบื้องต้น รับแจ้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ทราบจำนวน อาสากู้ภัยมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง และเจ้าหน้าที่กู้ชีพบางพลี สนับสนุนที่เกิดเหตุ จากการตรวจสอบ ไม่อนุญาติให้อาสากู้ภัยและหน่วยกู้ชีพ เข้าช่วยเหลือ โดยแจ้งว่าจะดำเนินการเองทั้งหมด ไม่ต้องการสนับสนุนจากนอกพื้นที่ ด้วยเหตุผลเป็นพื้นที่หน่วยงานราชการ (รัฐวิสาหกิจ) พื้นที่ สภ.บางเสาธง