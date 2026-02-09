HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

โดมถล่มที่ จ.สมุทรปราการ มีผู้บาดเจ็บเพียบ ห้ามกู้ภัย กู้ชีพเข้าช่วยเหลือ

          โดมถล่มที่ จ.สมุทรปราการ มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก แต่ยังไม่ทราบจำนวน และไม่ให้กู้ภัย กู้ชีพเข้าช่วยเหลือ

โดมถล่มที่ จ.สมุทรปราการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

          วันที่ 9 มกราคม 2569 เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand รายงานว่า เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 รับแจ้งเกิดเหตุอาคารโดมถล่ม ภายในศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะการไฟฟ้านครหลวง (บางพลี) ซอยการเคหะแห่งชาติบางพลี ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

โดมถล่มที่ จ.สมุทรปราการ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand

          เบื้องต้น รับแจ้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ทราบจำนวน อาสากู้ภัยมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง และเจ้าหน้าที่กู้ชีพบางพลี สนับสนุนที่เกิดเหตุ จากการตรวจสอบ ไม่อนุญาติให้อาสากู้ภัยและหน่วยกู้ชีพ เข้าช่วยเหลือ โดยแจ้งว่าจะดำเนินการเองทั้งหมด ไม่ต้องการสนับสนุนจากนอกพื้นที่ ด้วยเหตุผลเป็นพื้นที่หน่วยงานราชการ (รัฐวิสาหกิจ) พื้นที่ สภ.บางเสาธง

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โดมถล่มที่ จ.สมุทรปราการ มีผู้บาดเจ็บเพียบ ห้ามกู้ภัย กู้ชีพเข้าช่วยเหลือ โพสต์เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:44:54 3,654 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 Grammy Awards 2026 ณัฐธิดา เล็กอุดากร ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569 ผลเลือกตั้ง 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย