หนุ่มหาหนังสดดู ก่อนเจอคลิปหน้าคุ้น ช็อกคือตัวเองกับแฟน ซ้ำคนดูไลฟ์เป็นพัน !

          หนุ่มช็อก ไถหาหนังโป๊ดู ก่อนเจอคลิปหน้าคุ้น ช็อกหนักเจอตัวเองกับแฟน กลายเป็นดาราไม่รู้ตัว ถูกแอบถ่ายตอนไปโรงแรม ซ้ำมีคนดูไลฟ์เป็นพัน ! 

หนุ่มช็อกเจอคลิปหน้าคุ้นในหนังโป๊

          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักข่าวบีบีซี รายงานเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาการแอบถ่าย ซึ่งกลายมาเป็นอุตสาหกรรมสุดดาร์กในจีนที่เชื่อมโยงกับโรงแรมจำนวนมาก โดยบรรดาแขกต่างไม่รู้ตัวว่าได้กลายเป็นดาราหน้ากล้อง ที่มีหลายพันสายตาคอยส่องไลฟ์สตรีมช่วงเวลาส่วนตัวในห้องพักของพวกเขา 

          หนึ่งในเคสที่ถูกหยิบมาพูดถึงคือกรณีของ เอริค หนุ่มฮ่องกง วัย 30 กว่าปี โดยย้อนกลับไปในคืนหนึ่งเมื่อปี 2566 ขณะที่เขากำลังไถฟีดบนแพลตฟอร์มหนึ่งเพื่อหาคลิปโป๊ดูตามที่ทำเป็นประจำ เพียงไม่กี่วินาทีหลังจากเปิดคลิป เขาก็ต้องนิ่งอึ้งอย่างตกตะลึง เมื่อพบว่าคู่รักที่เดินเข้ามาในห้องของโรงแรม วางกระเป๋า แล้วก็เริ่มบรรเลงเพลงรักกันอย่างดุเดือด ก็คือตัวเขาเองกับแฟนสาว ! 

          เขาจำได้ทันทีว่านั่นคือภาพจากเมื่อ 3 สัปดาห์ก่อน ที่เขากับแฟนสาวไปค้างคืนกันที่โรงแรมในเมืองเซินเจิ้น ทางตอนใต้ของจีน แล้วก็มีเซ็กส์กันโดยไม่รู้เลยว่ากำลังมีคนแปลกหน้านับพันเฝ้ามองดูการไลฟ์สตรีมนั้นแบบสด ๆ

          ในตอนนั้นเองที่เอริคไม่ใช่แค่ลูกค้าของอุตสาหกรรมหนังโป๊จากกล้องแอบถ่ายอีกต่อไป แต่ได้กลายมาเป็น "เหยื่อ" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

          เอริค ยอมรับว่าเขาเริ่มดูหนังโป๊จากกล้องแอบถ่ายมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่น เพราะถูกดึงดูดด้วยความสดดิบของคลิปเหล่านี้ ในขณะที่หนังโป๊ทั่ว ๆ ไปให้ความรู้สึกเหมือนถูกจัดฉาก และดูปลอมมาก ๆ สำหรับเขา

          แต่เมื่อต้องพลิกสถานะมาเป็นเหยื่อ เอริค ยอมรับว่าตัวเองไม่รู้สึกพึงพอใจกับเนื้อหาประเภทนี้อีกต่อไป   

          ตอนที่เขาบอกแฟนสาวว่าเซ็กส์ในโรงแรมของทั้งคู่ถูกแอบถ่าย และนำมาตัดต่อเป็นคลิปยาว 1 ชั่วโมง อัปโหลดผ่านเทเลแกรมให้ผู้คนมากมายเข้ามาดู เธอยังคิดว่าเขาล้อเล่น จนกระทั่งได้เห็นคลิปนั้นด้วยตาตัวเอง มันทำให้เธออับอายมาก และกลัวว่าจะมีครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานมาเห็นเข้า 

          นับจากนั้นทั้งคู่ไม่ได้พูดคุยกันอีกเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ขณะที่เอริคต้องสวมหมวกเสมอเมื่อออกจากบ้าน เพราะเกรงว่าจะมีใครมาเห็นแล้วจำได้ ทั้งคู่ยังคงบอบช้ำทางใจจากเรื่องดังกล่าว และพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าพักตามโรงแรม ทั้งนี้ เอริค เผยว่า เขาไม่ได้เข้าไปเสพหนังโป๊จากช่องเทเลแกรมเหล่านั้นอีกแล้ว แต่ยังเข้าไปเช็กดูเป็นระยะ เพราะกลัวว่าจะมีคลิปของตัวเองโผล่ขึ้นมาอีก 

          รายงานจากบีบีซี เผยว่า หนังโป๊จากกล้องแอบถ่ายมีอยู่ในจีนมาเป็นสิบปีแล้ว แม้จะเป็นเรื่องผิดกฎหมาย แต่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงอย่างแพร่หลายบนโลกออนไลน์ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงที่ออกมาแชร์ทริก การตรวจจับกล้องแอบถ่ายจิ๋วที่ซ่อนอยู่ตามโรงแรม บางคนถึงขั้นเอาเต็นท์เข้าไปกางในห้อง เพื่อกันไม่ให้ถูกแอบถ่าย  

          นักข่าวบีบีซีทำการตรวจสอบเรื่องนี้ พบว่ามีคลิปจากกล้องแอบถ่ายหลายพันคลิปที่ถูกถ่ายจากห้องพักในโรงแรม ก่อนถูกนำมาปล่อยขายเป็นหนังโป๊ผ่านหลายเว็บไซต์ และมีการนำมาโปรโมตโฆษณาผ่านเทเลแกรม โดยเทเลแกรมช่องหนึ่งอ้างว่ามีคลิปแอบถ่ายจากโรงแรมมากกว่า 180 คลิป ที่เข้าไปชมกันได้แบบสด ๆ

          หนึ่งในนายหน้าซึ่งเป็นที่รู้จักเกี่ยวกับการปล่อยขายคลิป คือ AKA ซึ่งจะปล่อยคลิปทางช่องสำหรับสมาชิกที่เสียค่ารายเดือน 450 หยวน (ราว 2,000 บาท) โดยมีภาพที่ถ่ายจากห้องพักโรงแรมหลายที่ให้เลือก มองเห็นกิจกรรมตั้งแต่แขกเริ่มเสียบคีย์การ์ดเพื่อเปิดไฟในห้อง ไปจนถึงกิจกรรมอื่น ๆ จากนั้น แถมยังย้อนดูตั้งแต่ต้น และดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ ที่น่ากลัวคือมีสมาชิกในช่องที่รอติดตามคลิปเหล่านี้อยู่เป็นหมื่นคน 



ขอบคุณข้อมูลจาก BBC 
หนุ่มหาหนังสดดู ก่อนเจอคลิปหน้าคุ้น ช็อกคือตัวเองกับแฟน ซ้ำคนดูไลฟ์เป็นพัน ! โพสต์เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15:26:14
