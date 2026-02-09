ลำพูน แชมป์คนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 14 สมัยติดต่อกัน มาลุ้นกันในปี 2569 จะคว้าแชมป์อีกได้ไหม หลังมีผู้ใช้สิทธิ 75%
ภาพจาก 2p2play / Shutterstock.com
อย่างไรก็ตาม หากเปิดสถิติคนมาใช้สิทธิเลือกตั้งสูงที่สุด ตัวเปอร์เซ็นต์สูงเป็นอันดับ 1 ย่อมหนีไม่พ้น จ.ลำพูน ซึ่งข้อมูลจาก กกต. ระบุเอาไว้ว่า ครองแชมป์มา 14 สมัยแล้ว
ส่วนข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการในปี 2569 ลำพูนมีผู้มาใช้สิทธิประมาณ 2.4 แสนคน แต่ยังไม่ทราบจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมดว่ามีเท่าไร ถ้าอิงจากสถิติเดิม คาดว่าผู้ใช้สิทธิประมาณ 76%
หลังจากนี้ต้องมาลุ้นกันว่า ลำพูนจะสามารถครองแชมป์รอบนี้ได้อีกหรือไม่
เลือกตั้ง 2569 มีผู้มาใช้สิทธิประมาณ 65% เท่านั้น ถือว่าลดลงจากปี 2566 ที่สูงถึง 75% ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปรณรงค์ให้คนมาใช้สิทธิเลือกตั้งสูง ๆ ในครั้งหน้าต่อไป
สำหรับจำนวนผู้ใช้สิทธิที่ จ.ลำพูน มีผู้มีสิทธิประมาณ 3.3 แสนคน ในปี 2566 มาใช้สิทธิ 2.8 แสนคน สูงถึง 86.25%
