หนุ่มอยู่คอนโดชั้น 40 โอดรอลิฟต์นาน 20 นาที อยู่ได้แค่ 2 ปี ตัดใจขายขาดทุน

หนุ่มอยู่คอนโดชั้น 40 ตัดใจขายแม้ได้อยู่ที่ทำเลทอง สุดทนปัญหารอลิฟต์นาน 20 นาที เกือบทุกวัน เสียพลังงานไปเปล่า ๆ กระทบต่อคุณภาพชีวิต
ภาพจาก Weibo
ในขณะที่การได้อยู่บนคอนโดสูงระฟ้า ได้สัมผัสวิวสวย ๆ และบรรยากาศแห่งความหรูหรา อาจจะเป็นเหมือนความฝันสำหรับใครหลายคน แต่สำหรับผู้อาศัยตัวจริงอาจจะมีมุมมองที่แตกต่าง หลังต้องพบกับประสบการณ์ที่ชวนอึดอัดใจ จนสุดท้ายต้องยอมปล่อยขายในราคาขาดทุน
โดยเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานเรื่องของ นายหม่า ซึ่งอาศัยอยู่บนชั้นที่ 40 ของคอนโดแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ตรงทำเลทอง ในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน อย่างไรก็ตาม แม้จะเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่เมื่อปี 2566 แต่ล่าสุดเขาตัดสินใจปล่อยขาย แม้จะได้ราคาขาดทุนก็ตาม
นายหม่า เล่าว่า ครั้งหนึ่งคอนโดแห่งนี้จัดเป็นทำเลทอง ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และมีคนเป็นหมื่นที่อยากจะย้ายเข้ามาอยู่ กว่าเขาจะได้ห้องที่นี่มาก็ต้องใช้วิธีเสี่ยงดวง กว่าจะได้รับสิทธิ์ให้เป็นเจ้าของห้องนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย และตอนแรกทั้งครอบครัวของเขาก็ตื่นเต้นดีใจมาก ๆ
แต่หลังจากมาอยู่ได้ไม่นาน ก็เจอปัญหาที่ทำให้เขากังวลเรื่องคุณภาพชีวิต นั่นก็คือระยะเวลาในการรอลิฟต์ โดยคนที่อยู่บนชั้น 40 อย่างเขา ต้องใช้เวลารอลิฟต์นานกว่า 20 นาทีเกือบทุกวัน ซึ่งทำให้เขารู้สึกรำคาญใจมาก
ภาพจาก Weibo
"ไม่มีสักวันที่ไม่หงุดหงิด" นายหม่า ระบุ
เขายังเผยอีกว่า เสียงภายในคอนโดดังชัดเจนมาก โดยเฉพาะตอนที่เขาต้องพักผ่อนยามกลางคืน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออารมณ์และคุณภาพชีวิตของเขาในระยะยาว
เมื่อประสบการณ์ในการอยู่อาศัย แตกต่างจากสิ่งที่คาดหวังไว้มาก ท้ายที่สุดเขาก็ตัดสินใจจะขายห้อง ซึ่งตอนที่คนในครอบครัวรู้ ส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจและคิดว่าน่าเสียดายที่จะขายคอนโดทำเลดี ๆ ที่ได้มายาก เพียงแค่ปัญหาการรอลิฟต์
แต่นายหม่ายังยืนกรานที่จะขาย โดยบอกว่า "ผมไม่อยากจะเสียพลังงานไปเปล่า ๆ อีกแล้ว"
สำหรับเขาแล้ว มองว่าคอนโดแห่งนี้เป็นเหมือนบ้านที่ใช้อยู่อาศัยจริง ๆ การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขคือสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการได้อาศัยอยู่ในจุดที่คนนิยม ไขว่คว้าอยากจะได้ และจากนี้เขาก็คงไม่คิดที่จะไล่ตามไปอยู่ที่พัก ที่ได้รับความนิยมมาก ๆ แบบไม่คิดหน้าคิดหลังแล้ว
ภาพจาก Weibo
ด้านสื่อท้องถิ่นได้ทำการทดลองไปรอลิฟต์ที่คอนโดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีอาคารสูงระฟ้า 2 ตึก แต่ละตึกมีลิฟต์ 3 ตัว ภายใน 1 ชั้นมีห้องพัก 4 ยูนิต เพื่อดูว่าการรอลิฟต์ในอาคารสูงระฟ้าเป็นเรื่องยากลำบากจริงหรือไม่ พบว่าในชั่วโมงเร่งด่วนตอน 18.00 น. แทบไม่มีใครต้องรอลิฟต์ นับตั้งแต่เข้าลิฟต์จนขึ้นไปถึงชั้น 40 ใช้เวลาไม่ถึง 2 นาทีเท่านั้น ยิ่งตอนลงใช้เวลาเพียง 1 นาที โดยแทบไม่ต้องรอลิฟต์เช่นกัน
ยังมีผู้อาศัยบางส่วนที่อยู่ชั้น 20 ขึ้นไป เผยว่าพวกเขารอลิฟต์กันนานที่สุดแค่ช่วง 07.00 - 08.00 น. ส่วนช่วงเวลาอื่น ๆ ใช้เวลาแค่ 1-2 นาที
"เกิน 20 นาทีก็เวอร์เกิน อาจเป็นเพราะอยู่ในช่วงเร่งรีบ เลยทำให้รู้สึกว่านานเป็นพิเศษ" ผู้อาศัยรายหนึ่งระบุ
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตส่วนหนึ่งเชื่อว่าความลำบากในการรอลิฟต์นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นอยู่จริง โดยหนึ่งในคนที่เคยอาศัยอยู่บนคอนโดชั้นที่ 40 แชร์ประสบการณ์ว่า "เมื่อใดก็ตามที่มีลิฟต์สักตัวอยู่ระหว่างซ่อมบำรุง ลิฟต์ที่เหลือจะแน่นมาก การรอลิฟต์ทุกครั้งให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการทดสอบความอดทน"
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday