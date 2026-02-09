พิธีเปิดโอลิมปิกฤดูหนาว 2026 มิลาน-คอร์ตินา เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ในอิตาลี ภายใต้แนวคิด “อาร์โมเนีย” สะท้อนพลังความสามัคคีของนักกีฬาจากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก
สำนักข่าวซินหัว ประมวลภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว มิลาน-คอร์ตินา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ (6 กุมภาพันธ์ 2569) ใน 2 เมืองของอิตาลี ได้แก่ มิลาน และคอร์ตินาดัมเปซโซ ภายใต้แนวคิด "อาร์โมเนีย" หรือความสามัคคีปรองดองในภาษาอังกฤษ โดยมีการเดินขบวนพาเหรดนักกีฬาใน 4 พื้นที่ ได้แก่ มิลาน, ลีวีโญะ, เปรดาซโซ และคอร์ตินา
สำหรับ มิลาน-คอร์ตินา ปี 2026 ถือเป็นครั้งที่ 3 ของอิตาลี ที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ต่อจากการเป็นเจ้าภาพในปี 1956 และปี 2006 โดยสนามแข่งขันกระจายเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ เขตเมืองของมิลาน เขตภูเขาของคอร์ตินา วัลเตลลีนา และวัลดิฟีมเม ครอบคลุมพื้นที่กว่า 22,000 ตารางกิโลเมตร ในภาคเหนือของอิตาลี
ทั้งนี้ มีนักกีฬาจากกว่า 90 ประเทศและภูมิภาค ทั้งหมดราว 2,900 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 116 รายการ จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นี้
ข้อมูลจาก XINHUA