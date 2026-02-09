HILIGHT
ตระการตา ! ประมวลภาพพิธีเปิดโอลิมปิกฤดูหนาว 2026 ที่มิลาน - คอร์ตินา อิตาลี

          พิธีเปิดโอลิมปิกฤดูหนาว 2026 มิลาน-คอร์ตินา เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ในอิตาลี ภายใต้แนวคิด “อาร์โมเนีย” สะท้อนพลังความสามัคคีของนักกีฬาจากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก
โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2026

โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2026

          สำนักข่าวซินหัว ประมวลภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว มิลาน-คอร์ตินา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ (6 กุมภาพันธ์ 2569) ใน 2 เมืองของอิตาลี ได้แก่ มิลาน และคอร์ตินาดัมเปซโซ ภายใต้แนวคิด "อาร์โมเนีย" หรือความสามัคคีปรองดองในภาษาอังกฤษ โดยมีการเดินขบวนพาเหรดนักกีฬาใน 4 พื้นที่ ได้แก่ มิลาน, ลีวีโญะ, เปรดาซโซ และคอร์ตินา
โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2026

          สำหรับ มิลาน-คอร์ตินา ปี 2026 ถือเป็นครั้งที่ 3 ของอิตาลี ที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ต่อจากการเป็นเจ้าภาพในปี 1956 และปี 2006 โดยสนามแข่งขันกระจายเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ เขตเมืองของมิลาน เขตภูเขาของคอร์ตินา วัลเตลลีนา และวัลดิฟีมเม ครอบคลุมพื้นที่กว่า 22,000 ตารางกิโลเมตร ในภาคเหนือของอิตาลี
          ทั้งนี้ มีนักกีฬาจากกว่า 90 ประเทศและภูมิภาค ทั้งหมดราว 2,900 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 116 รายการ จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นี้
โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2026

โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2026

โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2026

โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2026

โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2026

โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2026

โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2026

โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2026

โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2026

โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2026

ข้อมูลจาก XINHUA

