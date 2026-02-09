สุกี้ตี๋น้อย ประกาศปิด 1 สาขา ย่านเส้นรถไฟฟ้า 11 ก.พ. นี้ แจงเหตุผลชัดด้านพื้นที่

สุกี้ตี๋น้อย Teenoi Gold ประกาศปิดสาขาเมเจอร์ รัชโยธิน 11 ก.พ. นี้ พร้อมแจงเหตุผลชัด พื้นที่เล็กเกินไป ใช้งานไม่ได้จริง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Teenoi Gold - ตี๋น้อย โกลด์
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย มีการประกาศเรื่องการปิดสาขา รายละเอียดทั้งหมด ดังนี้
เนื่องด้วย Teenoi Gold Version ใหม่ สุดอลังการ เมนูอาหารเยอะมาก ๆ ซึ่งทำให้ในส่วนของครัวจัดเตรียมอาหารเล็กลงทันที ไม่สามารถรองรับได้ จึงขอปิดให้บริการ Teenoi Gold สาขา เมเจอร์ รัชโยธิน ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 69
2 วันสุดท้าย มาทานส่งท้าย Teenoi Gold สาขาเมเจอร์ รัชโยธิน กันเยอะ ๆ นะครับ
ทั้งนี้ มีคนไม่เข้าใจถึงเหตุผล จึงมีคนอธิบายเพิ่มเติมว่า เวอร์ชั่นใหม่ ใช้พื้นที่ครัวเยอะกว่าเดิม เพราะอาหารเยอะ แต่สาขานี้พื้นที่ไม่เพียงพอกับครัวของเวอร์ชั่นใหม่ ร้านเลยต้องปิดครับ เพราะใช้งานไม่ได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Teenoi Gold - ตี๋น้อย โกลด์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Teenoi Gold - ตี๋น้อย โกลด์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Teenoi Gold - ตี๋น้อย โกลด์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Teenoi Gold - ตี๋น้อย โกลด์
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก สุกี้ตี๋น้อย มีการประกาศเรื่องการปิดสาขา รายละเอียดทั้งหมด ดังนี้
เนื่องด้วย Teenoi Gold Version ใหม่ สุดอลังการ เมนูอาหารเยอะมาก ๆ ซึ่งทำให้ในส่วนของครัวจัดเตรียมอาหารเล็กลงทันที ไม่สามารถรองรับได้ จึงขอปิดให้บริการ Teenoi Gold สาขา เมเจอร์ รัชโยธิน ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 69
2 วันสุดท้าย มาทานส่งท้าย Teenoi Gold สาขาเมเจอร์ รัชโยธิน กันเยอะ ๆ นะครับ
ทั้งนี้ มีคนไม่เข้าใจถึงเหตุผล จึงมีคนอธิบายเพิ่มเติมว่า เวอร์ชั่นใหม่ ใช้พื้นที่ครัวเยอะกว่าเดิม เพราะอาหารเยอะ แต่สาขานี้พื้นที่ไม่เพียงพอกับครัวของเวอร์ชั่นใหม่ ร้านเลยต้องปิดครับ เพราะใช้งานไม่ได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Teenoi Gold - ตี๋น้อย โกลด์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Teenoi Gold - ตี๋น้อย โกลด์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Teenoi Gold - ตี๋น้อย โกลด์