สรุปเหตุการณ์ชลบุรี เขต 1 พบใบนับคะแนนทิ้งในขยะ - อดีต กกต. ชี้ จุดพิรุธตรงไหน

สรุปเหตุการณ์ชลบุรี เขต 1 ล่าสุดพบใบนับคะแนนถูกทิ้งลงถังขยะ ประชาชนเดือดเฝ้า กกต. ทั้งคืน ด้านอดีต กกต. ชี้ข้อพิรุธ มีจุดไหนบ้าง
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ไทยพีบีเอส รายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เพื่อขอให้นับคะแนนใหม่ใน ชลบุรี เขต 1 พร้อมข้อสงสัยดังนี้
- หน่วยเลือกตั้งบางหน่วยเกิดเหตุไฟดับระหว่างการนับคะแนน ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริตได้
- หน่วยเลือกตั้งบางหน่วย เมื่อรวมบัตรเลือกตั้งแล้ว พบว่าผลคะแนนไม่ตรงกับจำนวนบัตรที่ใช้จริง ทำให้เกิด "บัตรเขย่ง"
- การนับคะแนนในบางหน่วยดำเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอน
ภาพจาก ไทยพีบีเอส
เมื่อกลุ่มประชาชนทราบว่าหีบเลือกตั้งถูกเก็บที่ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จึงเดินทางมาติดตาม สุดท้ายพบว่าหีบเลือกตั้งถูกเก็บเอาไว้ท้ายรถบรรทุกของ อบต.หนองข้างคอก เตรียมขนย้ายไปที่โกดังของ กกต.ชลบุรี ทำให้เกิดความไม่พอใจ จนมารวมตัวกันจำนวนมาก และอยากได้คำชี้แจงจาก กกต.จังหวัด
พร้อมกันนั้นยังมีการพบใบนับคะแนนที่มีการขีดคะแนนถูกทิ้งในถังขยะ มีลายเซ็นเจ้าหน้าที่ครบอีกด้วย ยิ่งทำให้ประชาชนสงสัยว่า ใบนับคะแนนนี้ถูกทิ้งได้ยังไง และรอ กกต. ประกาศว่าจะนับคะแนนใหม่หรือไม่
ภาพจาก ไทยพีบีเอส
อดีต กกต. มองเรื่องนี้อย่างไร
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. โพสตร์ถึงเรื่องนี้ว่า การเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2569 มีหลายปรากฏการณ์ที่สะท้อนว่า กกต. ยังจัดการเลือกตั้งไม่เป็นมืออาชีพ
การทำหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วย (กปน.) ขาดความเป็นมาตรฐานเดียวกัน นับแต่การติดป้ายประกาศที่สับสน ไม่ครบถ้วน การตรวจบัตรประชาชน บางแห่งไม่ให้ประชาชนเซ็นชื่อ การฉีกบัตรที่เสียหาย การทุจริตโดยกรรมการด้วยการแอบใส่บัตร ไปจนถึงการนับคะแนนที่ขาดความโปร่งใส
เหตุการณ์ที่เขต 1 ชลบุรี ที่ตลอดคืนวันที่ 9 ถึงเช้าวันที่ 10 กุมภาพันธ์ มีมวลชนเข้าล้อมศูนย์การเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้ขนย้ายหีบบัตรที่ส่อมีการทุจริต เรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ และยังพบใบขีดคะแนน (สส.11) และเอกสารอื่น ๆ รวมถึงสายรัด cable tie ที่มีลายเซ็นกรรมการประจำหน่วยจำนวนมากทิ้งในถังขยะ เป็นการบ่งบอกว่า มีการทุจริตการเลือกตั้งขนานใหญ่ในพื้นที่นี้ เนื่องจากไม่มีการดำเนินการตามระเบียบ ดังนี้
1. เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง อาทิ แบบขีดคะแนน (ส.ส.11) รายงานผลการนับคะแนน (ส.ส.5/18) แบบข้อมูลจำนวนบัตรเลือกตั้ง (ส.ส.5/12) ต้องใส่ถุงพลาสติก และใส่คืนในหีบเลือกตั้ง
2. หีบเลือกตั้งที่ใส่เอกสารต่าง ๆ ต้องปิดเทปกาวโดยรอบ พร้อมใส่สายรัด cable tie ของ กกต. และให้กรรมการลงชื่อในป้ายสายรัด
เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ กกต. ต้องมีคำตอบและหาทางแก้ไข ถ้าผลการตรวจสอบพบว่าไม่ใช่หน่วยเดียว แต่เกิดหลายหน่วย หรือไม่ใช่เขตเดียว แต่เป็นหลายเขต
นอกจากเอาผิดทางอาญาแก่ผู้เกี่ยวข้องให้หลาบจำแล้ว เรียกร้องให้นับคะแนนใหม่อาจไม่พอ เพราะหีบบัตรไม่มี cable tie รัด บัตรในหีบอาจถูกเปลี่ยนใหม่แล้วก็ได้ ต้องใบเหลือง เลือกตั้งใหม่ หรือใบส้ม เลือกตั้งใหม่พร้อมให้ผู้สมัครที่เกี่ยวข้องออกจากสนาม
อยากเห็น กกต. จัดการเลือกตั้งแบบมืออาชีพ ไม่ใช่ส่งเสริมให้เกิดการโกงเลือกตั้งแบบมืออาชีพ
ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส