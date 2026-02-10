ไฟไหม้ตลาดนัดจตุจักรยามวิกาล เพลิงลุกไหม้ 2 ล็อก 28 ร้านค้าเสียหาย ควบคุมเพลิงได้แล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand
เมื่อวานนี้ (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569) สวพ.91 รายงานว่า เวลา 22.42 น. เกิดเหตุไฟไหม้ร้านค้าภายในตลาดนัดจตุจักร (ประตู 1) เจ้าหน้าที่ต้องเข้าดับเพลิงเป็นการด่วน กระทั่งเวลา 23.06 น. เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ส่วนที่เกิดเหตุเป็นร้านขายเสื้อผ้า มีเพลิงลุกไหม้ประมาณ 8 ห้อง กระทั่งเพลิงสงบ ตรวจสอบพบว่า มี 28 ร้านค้าที่เสียหาย รวมทั้งสิ้น 2 ล็อค
