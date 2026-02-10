พรรคกล้าธรรม ทำไมถึงเป็นตาอยู่ได้ สส. เกินกว่าที่คาด นารากร วิเคราะห์ 5 ตัวแปร

พรรคกล้าธรรม ทำไมถึงเป็นตาอยู่ได้ สส. เกินกว่าที่คาด มาจากไหน นารากร ติยายน วิเคราะห์เอาไว้ 5 เหตุผล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พรรคกล้าธรรม
พรรคหนึ่งที่สร้างความเซอร์ไพรส์ในการเลือกตั้ง 2569 ได้ที่นั่ง สส. มากกว่าที่คาดไว้ คือ พรรคกล้าธรรม ที่มี ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จนหลายคนสงสัยว่า ปัจจัยที่ทำให้ได้ สส. มากถึง 50-60 ที่นั่ง มาจากอะไร
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 นารากร ติยายน ผู้สื่อข่าวชื่อดัง มีการโพสต์วิเคราะห์เอาไว้ดังนี้
1. พรรคกล้าธรรมสะสมขุมกำลังจาก สส. เดิม พื้นที่เดิม เขตเดิม แค่ย้ายมาจากพรรคอื่น ทั้งบ้านใหญ่ และคนในพื้นที่ที่ช่วยเหลือกันมานาน
2. พรรคกล้าธรรมไม่ได้ฝากความหวังไว้ที่คนคนเดียว แต่กระจายผู้สมัครลงหลาย ๆ เขต ยกตัวอย่างที่จังหวัดหนองบัวลำภู เขต 2 ส่ง ไชยา พรหมา ซึ่งเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีมาก่อน แต่ก็แพ้เป็นหมื่นคะแนน เพราะไชยาไม่สนใจพื้นที่ ชาวบ้านไม่ชอบเลยไม่เลือก
ในขณะที่ เขต 1 และ เขต 3 ผูัสมัครเป็นคนของ นายก อบจ. และเป็นเครือญาติของนักการเมืองท้องถิ่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่อง จึงชนะการเลือกตั้งทั้ง 2 เขต
3. พรรคกล้าธรรมฝังตัวอยู่ในกระทรวงเกษตรฯ มานาน จึงสามารถใช้กลไกรัฐเข้าถึง voter จริง ๆ ผ่านทางข้าราชการ คนของรัฐ และนโยบายต่าง ๆ ที่เอื้อต่อเกษตรกร
4. พรรคกล้าธรรม กระสุนถึง ยิงจริงจัง ปัจจัยทุกอย่างพร้อมหมด โดยเฉพาะคำว่า ใจถึงพึ่งได้ อาจฟังดูเชย แต่สำหรับชาวบ้านมันถึงใจ
5. คุณธรรมนัสตระเวนปราศรัยในต่างจังหวัดด้วยตนเอง และประกาศว่า ใครกล้ายืนตรงข้ามกับกล้าธรรม ฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายค้าน และบอกว่าพรรคกล้าธรรมมีผู้สมัครเกรดเอ 112 คน
สรุปจากการวิเคราะห์ ภาพลักษณ์เทา ไม่มีผลต่อการเลือกตั้ง ถ้าคุณธรรมนัสไม่เก่งจริง พล.อ. ประยุทธ์ คุณทักษิณ พล.อ. ประวิทย์ คงไม่เลือกใช้มาก่อน
และเพราะข้อมูลต่าง ๆ นี้เอง ทำให้พรรคกล้าธรรมกลายเป็น ตัวแปร ตาอยู่ เป็นตัวสอดแทรกที่ทรงประสิทธิภาพ