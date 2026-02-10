HILIGHT
เปิดข้อมูลพรรคไทรวมพลัง หัวหน้าพรรคคือใคร หลังคว้า สส. 6 ที่นั่ง - ส่องนโยบาย

          เปิดประวัติพรรคไทรวมพลัง จากพรรคเล็กสู่ผู้เล่นใหม่ คว้า 6 สส. เลือกตั้ง 2569 ว่าแต่ พรรคไทรวมพลัง หัวหน้าพรรคเป็นใคร นโยบายพรรค มีอะไรบ้าง มาดูกัน 
พรรคไทรวมพลัง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กังฟู วสวรรธน์ พวงพรศรี Wasawat Poungponsri

          พรรคไทรวมพลัง กลายเป็นหนึ่งในพรรคการเมืองที่ถูกจับตามอง หลังผลการเลือกตั้งปี 2569 อย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่าสามารถคว้าที่นั่ง สส. ได้ถึง 6 ที่นั่ง พร้อมบทบาทใหม่ในสมการการเมืองไทย 

พรรคไทรวมพลัง ก่อตั้งเมื่อไหร่

          พรรคไทรวมพลัง เป็นพรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยเป็นลำดับที่ 14/2564 มีที่ทำการพรรคในระยะแรกตั้งอยู่ในตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งใช้เป็นที่ทำการพรรคมาจนถึงปัจจุบัน

พรรคไทรวมพลัง หัวหน้าพรรคเป็นใคร

          หัวหน้าพรรคไทรวมพลัง คือ นายวสวรรธน์ พวงพรศรี หรือ กังฟู นักการเมืองที่มีพื้นฐานครอบครัวทางการเมือง และมีประสบการณ์ทั้งด้านธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตร รวมถึงการทำงานทางการเมืองท้องถิ่น เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และมีบทบาทในการขยายเครือข่ายพรรคในพื้นที่ภาคอีสาน
          ทั้งนี้ กังฟู วสวรรธน์ หัวหน้าพรรคไทรวมพลัง ยังเป็นที่รู้จักในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะในอำเภอน้ำยืนและอำเภอม่วงสามสิบ จากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องยาวนาน พร้อมสร้างภาพลักษณ์นักการเมืองท้องถิ่นที่เข้าถึงประชาชน และนำเสนอแนวคิด “พรรคเล็กที่ตั้งใจ” เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคนตัวเล็กในสังคม
พรรคไทรวมพลัง

ภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การเปลี่ยนชื่อพรรคไทรวมพลัง

          ก่อนใช้ชื่อ “พรรคไทรวมพลัง” พรรคการเมืองพรรคนี้เคยเปลี่ยนชื่อมาแล้ว 2 ครั้ง โดยเริ่มจาก “พรรคใจถึงใจ ภูมิใจไทย” ในปี 2561 ต่อมาเปลี่ยนเป็น “พรรคเพื่อไทรวมพลัง” ในปี 2563 และเปลี่ยนมาใช้ชื่อปัจจุบันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567
พรรคไทรวมพลัง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กังฟู วสวรรธน์ พวงพรศรี Wasawat Poungponsri

ความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพรรค

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นายวสวรรธน์ พวงพรศรี ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค ส่งผลให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ อย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกัน พรรคได้จัดประชุมใหญ่สามัญและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายวสวรรธน์กลับมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอีกครั้ง พร้อมแต่งตั้งนายวรเชษฐ เชิดชู เป็นเลขาธิการพรรค

พรรคไทรวมพลัง ในการเลือกตั้งก่อนหน้า

          ในการเลือกตั้งปี 2566 พรรคไทรวมพลังส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ 19 คน โดยไม่ได้เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตในจังหวัดอุบลราชธานี 2 เขต ซึ่งสามารถคว้าชัยชนะได้ทั้ง 2 เขต ขณะที่บัญชีรายชื่อไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่ง

พรรคไทรวมพลัง เลือกตั้ง 2569 เบอร์อะไร

          สำหรับการเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2569 พรรคไทรวมพลัง เบอร์ 21 ส่ง สส.เขต 11 คน และ สส.บัญชีรายชื่อ 15 คน ในส่วนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ไม่เสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรี 
พรรคไทรวมพลัง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กังฟู วสวรรธน์ พวงพรศรี Wasawat Poungponsri

พรรคไทรวมพลัง ได้ สส. กี่คน ในปี 2569

          สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปปี 2569 พรรคไทรวมพลังส่งผู้สมัครรวม 26 คน แบ่งเป็นผู้สมัคร สส.เขต และผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 พรรคไทรวมพลังสามารถคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรได้จำนวน 6 ที่นั่ง แบ่งเป็น สส.เขต 5 ที่นั่ง และ สส.บัญชีรายชื่อ 1 ที่นั่ง โดยได้คะแนน 152,414 คะแนน 
          ในส่วน สส.เขต ของพรรคมาจากจังหวัดอุบลราชธานี 4 เขต ได้แก่ สมศักดิ์ บุญประชม เขต 10, จิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล เขต 9, พิมพกาญจน์ พลสมัคร เขต 3 และ ณรงค์ชัย วีระกุล เขต 2 รวมถึงอีก 1 เขตจากภาคใต้ คือ ชิราภรณ์ กาญจนะ เขต 3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พรรคไทรวมพลัง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กังฟู วสวรรธน์ พวงพรศรี Wasawat Poungponsri

พรรคไทรวมพลัง ได้ สส. จากพื้นที่ใดบ้าง

          ผู้สมัคร สส.เขต ของพรรคไทรวมพลัง มาจากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งพรรคส่งผู้สมัครถึง 5 เขต และสามารถคว้าชัยชนะในหลายเขตเลือกตั้ง ส่งผลให้พรรคขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 6 ของผลการเลือกตั้งปี 2569 อย่างไม่เป็นทางการ
พรรคไทรวมพลัง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กังฟู วสวรรธน์ พวงพรศรี Wasawat Poungponsri

นโยบายหลักของพรรคไทรวมพลัง

          พรรคไทรวมพลังได้ยื่นนโยบายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สำหรับการเลือกตั้งปี 2569 โดยกำหนดกรอบงบประมาณรวมประมาณ 200,800 ล้านบาท ครอบคลุมประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคม อาทิ การดูแลปากท้องประชาชน การลดภาระค่าครองชีพ ความปลอดภัยในชุมชน การสร้างโอกาสทางการศึกษาของเยาวชน และการยกระดับสวัสดิการแรงงาน ควบคู่กับแนวทางการเมืองที่เน้นความโปร่งใส
          นโยบายดังกล่าวสะท้อนการให้ความสำคัญต่อปัญหาภาคเกษตรและพื้นที่ชายแดน โดยมุ่งผลักดันอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะต่อไป

นโยบายสำคัญของพรรคไทรวมพลัง

  1. ปากท้องมั่นคง : ประกันรายได้พืชผล คุมต้นทุนปุ๋ย-ยา และหนุนกีฬาไก่พื้นเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจ
  2. ลดค่าครองชีพ : คุมราคาสินค้า ค่าไฟ ค่าน้ำ และส่งเสริมโซลาร์เซลล์ในชุมชน
  3. ชุมชนปลอดภัย : สร้าง "กำแพงประเทศไทย" ป้องกันภัยคุกคาม ปราบยาเสพติด และยกระดับระบบแจ้งเหตุ
  4. โอกาสลูกหลาน : ทุนเรียนและทุนอาชีพเด็กชนบท สนับสนุนคนรุ่นใหม่กลับบ้านเกิด
  5. ดูแลคนทำงาน : สวัสดิการแรงงานนอกระบบ และเพิ่มค่าตอบแทนผู้เสียสละทำงานแนวหน้า
  6. การเมืองโปร่งใส : เปิดเวทีฟังปัญหา ลดขั้นตอนราชการ และงบประมาณต้องตรวจสอบได้
พรรคไทรวมพลัง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กังฟู วสวรรธน์ พวงพรศรี Wasawat Poungponsri

ประวัติ กังฟู วสวรรธน์ หัวหน้าพรรคไทรวมพลัง คือใคร ?

          กังฟู วสวรรธน์ ประวัติส่วนตัว เขาเติบโตในครอบครัวนักการเมือง สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย ก่อนศึกษาต่อระดับมัธยมปลายในสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ สาขาภาษาอังกฤษและภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงผ่านโครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาจีน ณ Guilin University of Aerospace and Technology
          ภายหลังสำเร็จการศึกษา เขาเริ่มต้นทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศในธุรกิจแป้งมันของครอบครัว และเคยดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก่อนก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองอย่างเต็มตัว

          ทั้งนี้ ผลการเลือกตั้งปี 2569 ทำให้พรรคไทรวมพลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในพรรคการเมืองขนาดเล็กที่มีบทบาทสำคัญในสภาผู้แทนราษฎร ด้วยจำนวน สส. 6 ที่นั่ง อย่างไม่เป็นทางการ จึงถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญของพรรคการเมืองขนาดเล็กที่พยายามสร้างพื้นที่ทางการเมืองของตนเอง และอาจกลายเป็นตัวแปรใหม่ในสมการการเมืองระดับชาติภายหลังการเลือกตั้งปี 2569 

พรรคไทรวมพลัง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กังฟู วสวรรธน์ พวงพรศรี Wasawat Poungponsri

พรรคไทรวมพลัง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กังฟู วสวรรธน์ พวงพรศรี Wasawat Poungponsri

พรรคไทรวมพลัง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก กังฟู วสวรรธน์ พวงพรศรี Wasawat Poungponsri

ขอบคุณภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, เฟซบุ๊ก กังฟู วสวรรธน์ พวงพรศรี Wasawat Poungponsri
