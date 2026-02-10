HILIGHT
เลือกตั้งชลบุรี เขต 1 เดือด ! สุชาติ VS ไอซ์ กล้านับคะแนนใหม่ไหม ?

สุชาติ ชมกลิ่น ตั้งคำถามเลือกตั้งชลบุรี เขต 1 ว่า หากผลการนับคะแนนออกมาไม่แตกต่างจากเดิม ใครจะรับผิดชอบ ขณะที่ ไอซ์ รักชนก โต้กลับทันที ท้าหากผลการนับเปลี่ยนไปจากเดิม สุชาติจะกล้าลาออกจากตำแหน่ง สส. และไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลหรือไม่

เลือกตั้งชลบุรี เขต 1

สุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เขต 1 จังหวัดชลบุรี ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสเรียกร้องให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ โดยระบุว่าไม่รู้สึกกังวลต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า หากมีการนับคะแนนใหม่แล้วผลออกมาเช่นเดิม ผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวจะรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร

สุชาติ ระบุว่า กระแสเรียกร้องส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผู้นำทางความคิดบางส่วนที่แสดงความเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ขณะที่ในกระบวนการเลือกตั้งจริง ทุกหน่วยเลือกตั้งมีผู้สังเกตการณ์จากทุกพรรคการเมืองร่วมตรวจสอบอยู่แล้ว และสามารถทักท้วงความผิดปกติได้ทันทีตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชลบุรี สุชาติ ระบุว่า มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 168 หน่วย ซึ่งทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หากมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้ง ควรดำเนินการผ่านช่องทางตามกฎหมาย ไม่ใช่การปลุกกระแสผ่านโซเชียลมีเดีย

สุชาติ กล่าวถึงผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการว่า ตนได้รับคะแนนประมาณ 45,700 คะแนน ขณะที่ผู้สมัครจากพรรคประชาชนได้ราว 41,000 คะแนน มีคะแนนห่างกันเกือบ 5,000 คะแนน ซึ่งถือเป็นผลที่ชัดเจน และไม่ควรถูกนำไปใช้สร้างความขัดแย้งหรือความไม่ไว้วางใจในสังคม พร้อมย้ำว่าการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง ไม่ควรเกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตย

เลือกตั้งชลบุรี เขต 1

ภาพจาก ไทยพีบีเอส

ในช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ สุชาติ ชมกลิ่น ย้ำถึงความตั้งใจในการทำงานช่วงหาเสียง โดยระบุว่าทุ่มเทลงพื้นที่หาเสียงต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 4 เดือน ตั้งแต่เช้ามืด ออกไปพบประชาชนจำนวนมาก พร้อมยืนยันว่าทุกคะแนนเสียงที่ได้รับเป็นคะแนนบริสุทธิ์จากประชาชน และกระบวนการหลังการปิดหีบเป็นหน้าที่ของ กกต. ในการพิจารณาว่าจะมีการนับคะแนนใหม่หรือไม่

เลือกตั้งชลบุรี เขต 1

นอกจากนี้ สุชาติ ชมกลิ่น ยังเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของฝ่ายที่ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งว่า คล้ายกับการแสดงอารมณ์ของเด็กที่ไม่พอใจเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการ พร้อมตั้งคำถามถึงความพร้อมในการยอมรับกติกา หากไม่สามารถยอมรับผลการเลือกตั้งได้ จะสามารถบริหารประเทศได้อย่างไร โดยยกตัวอย่างว่าการเลือกตั้งในเขตอื่นของจังหวัดชลบุรี พรรคของตนแพ้ด้วยคะแนนเพียงเล็กน้อย ก็ไม่ได้ออกมาเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่

กรณีที่มีภาพเอกสารหรือใบนับคะแนนถูกนำไปทิ้งเป็นขยะ สุชาติ ชมกลิ่น ระบุว่า เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และ กกต. ที่ต้องตรวจสอบตามขั้นตอน เนื่องจากเอกสารเลือกตั้งทุกฉบับต้องมีการลงนามและส่งต่อไปยัง กกต. จังหวัด หากมีข้อสงสัยควรใช้กระบวนการทางกฎหมายหรือร้องต่อศาล ไม่ควรตัดสินจากข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์

ส่วนกรณีคลิปในโลกออนไลน์ที่อ้างว่ามีเงินแนบมากับบัตรแนะนำตัว สุชาติ ชมกลิ่น ชี้แจงว่า มีการแจกบัตรแนะนำตัวเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ว่าผู้อื่นจะนำไปใช้หรือดัดแปลงอย่างไร อย่างไรก็ตาม ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ใส่ร้ายป้ายสีไว้แล้ว

ด้าน ไอซ์ รักชนก โต้กลับ สุชาติ ชมกลิ่น ตั้งคำถามตรง ๆ หากมีการนับคะแนนใหม่แล้วผลไม่ออกมาเหมือนเดิม จะกล้าลาออกจากตำแหน่ง สส. และไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลหรือไม่ พร้อมย้ำว่า หากชนะอย่างโปร่งใส ต่อให้นับซ้ำกี่ครั้ง ผลก็ไม่ควรเปลี่ยน โดยใจความสำคัญระบุว่า  

"ถ้านายกกำลังคิดอยู่ว่าจะตั้ง สุชาติ ชมกลิ่น เป็นรัฐมนตรีกระทรวงอะไรดี ก็ขอให้ดูถ่างตาดูปรากฏการณ์วันนี้ไว้ให้ชัดๆด้วย ไม่ใช่แค่ ชลบุรีเขต1 ที่สงสัยในตัวผู้สมัคร แต่มันคือประชาชนทั้งประเทศที่รู้สึกร่วมกัน ผู้ประกันตนเค้าไม่ได้โง่ อ่านข่าวมาปีนึง ย่อมรู้ว่าอะไรเป็นอะไร : ) "

เลือกตั้งชลบุรี เขต 1

เลือกตั้งชลบุรี เขต 1

ภาพจากเฟซบุ๊ก รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork

เลือกตั้งชลบุรี เขต 1

ภาพจากเฟซบุ๊ก สุชาติ ชมกลิ่น

เลือกตั้งชลบุรี เขต 1

ภาพจาก ไทยพีบีเอส

