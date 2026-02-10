ไวรัลคาเฟ่ดัง จ.นครราชสีมา เล่าเรื่องพนักงานที่ลาออก แต่แชตมาถามสูตร เจอแซวสนั่น

คาเฟ่ดัง จ.นครราชสีมา เล่าเรื่องพนักงานที่ลาออก แชตมาถามสูตร เห็นแล้วตกใจมาก ก่อนเจอแซว ทำงานตั้งนานทำไมจำไม่ได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bucolic Khaoyai
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก Bucolic Khaoyai คาเฟ่ดังใน จ.นครราชสีมา มีการโพสต์เล่าเรื่องของพนักงานคนหนึ่งที่ลาออกตั้งแต่เดือนที่แล้ว แอบมาทักขอสูตรเครื่องดื่มพนักงานปัจจุบัน แต่พนักงานปัจจุบันไม่ได้ให้ แล้วเอามาบอกเจ้าของร้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bucolic Khaoyai
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bucolic Khaoyai
เจอแบบนี้เข้าไปได้แต่งงว่า สูตรเมนูปั่นมามากมายในอินเทอร์เน็ต ฟรีด้วย แต่ทำไมเลือกวิธีนี้ อีกทั้งตอนที่ทำงาน มีสูตรเครื่องดื่มแปะตรงหน้าทุกวัน ทำไมจำไม่ได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bucolic Khaoyai