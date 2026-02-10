HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไวรัลคาเฟ่ดัง จ.นครราชสีมา เล่าเรื่องพนักงานที่ลาออก แต่แชตมาถามสูตร เจอแซวสนั่น

          คาเฟ่ดัง จ.นครราชสีมา เล่าเรื่องพนักงานที่ลาออก แชตมาถามสูตร เห็นแล้วตกใจมาก ก่อนเจอแซว ทำงานตั้งนานทำไมจำไม่ได้

พนักงานลาออก แต่แชตมาถามสูตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bucolic Khaoyai

          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก Bucolic Khaoyai คาเฟ่ดังใน จ.นครราชสีมา มีการโพสต์เล่าเรื่องของพนักงานคนหนึ่งที่ลาออกตั้งแต่เดือนที่แล้ว แอบมาทักขอสูตรเครื่องดื่มพนักงานปัจจุบัน แต่พนักงานปัจจุบันไม่ได้ให้ แล้วเอามาบอกเจ้าของร้าน

พนักงานลาออก แต่แชตมาถามสูตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bucolic Khaoyai

พนักงานลาออก แต่แชตมาถามสูตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bucolic Khaoyai

          เจอแบบนี้เข้าไปได้แต่งงว่า สูตรเมนูปั่นมามากมายในอินเทอร์เน็ต ฟรีด้วย แต่ทำไมเลือกวิธีนี้ อีกทั้งตอนที่ทำงาน มีสูตรเครื่องดื่มแปะตรงหน้าทุกวัน ทำไมจำไม่ได้

พนักงานลาออก แต่แชตมาถามสูตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bucolic Khaoyai


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไวรัลคาเฟ่ดัง จ.นครราชสีมา เล่าเรื่องพนักงานที่ลาออก แต่แชตมาถามสูตร เจอแซวสนั่น โพสต์เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15:09:27 3,338 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ณัฐธิดา เล็กอุดากร แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 Grammy Awards 2026 กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 ชลบุรี เขต 1 calendar 2569 ผลเลือกตั้ง 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย