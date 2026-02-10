กกต. แจงปมเลือกตั้ง 2569 ชลบุรี เขต 1 ขอเวลา 2 วันตัดสินใจนับใหม่หรือไม่

กกต. แจงปมเลือกตั้ง 2569 ชลบุรี เขต 1 ทำไมถึงนับคะแนนใหม่เลยไม่ได้ ขอเวลาอีก 2 วัน ทุกอย่างมีขั้นตอน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า ว่าที่ ร.ต. ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการ เลขาธิการ กกต. ชี้แจงกรณีเลือกตั้งชลบุรี เขต 1 ว่า ประชาชนบางส่วนเข้าใจไม่ตรงกันเรื่องการวมหีบบัตร เพราะการนับคะแนนจะจบที่หน่วย ประกาศผลการนับคะแนน ณ หน้าหน่วย และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยมาส่งที่ศูนย์รวมคะแนน ก่อนที่จะยุบรวมหีบบัตรของทุกหน่วยไปเก็บไว้ที่ปลอดภัย
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อยู่ระหว่างการยุบรวมหีบบัตร หีบคะแนนบางหีบที่ไม่ได้คล้องสายรัด มีการซีนเทปกาวโดยรอบ ไม่สามารถให้ใครเปิดได้
เรื่องวัสดุอุปกรณ์ในกล่อง เป็นกระบวนการยุบรวมหีบบัตร อาจมีเศษวัสดุอุปกรณ์ตกอยู่ได้ ส่วนการให้นับคะแนนใหม่ ต้องเอาหลายอย่างมาประกอบ ทำให้ไม่สามารถนับคะแนนใหม่ได้ทันที คาดว่าจะมีการตรวจสอบ สั่งให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน
