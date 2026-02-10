จับแอดมินเว็บพนัน เงินหมุนเวียน 367 ล้านบาท อายุยังน้อย โดนจับไม่คุ้มเลย

จับแอดมินเว็บพนัน เงินหมุนเวียน 367 ล้านบาท ผิดข้อหาเล่นพนัน ฟอกเงินคาห้องพัก เจ้าตัวสารภาพทุกข้อกล่าวหา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้จับกุมตัวนางสาวอุษณีย์ฯ อายุ 22 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดหัวหิน ในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่น เข้าเล่น หรือเข้าพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต, พนันเอาเงินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันฟอกเงิน โดยสามารถจับกุมได้ที่บริเวณบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
พฤติการณ์ในคดีนี้ สืบเนื่องมาจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการขยายผลการสืบสวนจับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่ จนกระทั่งพบเครือข่ายเว็บไซต์ L ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเล่นการพนันผ่านช่องทางออนไลน์ และมีการโฆษณาชักชวนอย่างแพร่หลายในสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ
ต่อมาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายในพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผลการตรวจค้นในครั้งนั้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย แล้วทำการขยายผลการจับกุมเพิ่มเติมจนทราบว่า นางสาวอุษณีย์เป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการ โดยทำหน้าที่เป็นแอดมินของเว็บไซต์พนันออนไลน์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจับกุม จนกระทั่งพบบุคคลมีรูปพรรณตรงตามหมายจับ จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.หัวหิน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยยอมรับว่าตนเองทำหน้าที่เป็นแอดมิน คอยตอบคำถามลูกค้าที่เข้ามาสมัครสมาชิก รวมถึงทำธุรกรรมฝาก-ถอนเงินให้กับลูกค้าที่เข้ามาเล่นการพนัน
สำหรับเว็บไซต์ดังกล่า มีเงินหมุนเวียนทะลุสูงถึง 367 ล้านบาท
