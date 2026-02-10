HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

จับแอดมินเว็บพนัน เงินหมุนเวียน 367 ล้านบาท อายุยังน้อย โดนจับไม่คุ้มเลย

          จับแอดมินเว็บพนัน เงินหมุนเวียน 367 ล้านบาท ผิดข้อหาเล่นพนัน ฟอกเงินคาห้องพัก เจ้าตัวสารภาพทุกข้อกล่าวหา


จับพนัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง


          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้จับกุมตัวนางสาวอุษณีย์ฯ อายุ 22 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดหัวหิน ในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่น เข้าเล่น หรือเข้าพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต, พนันเอาเงินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันฟอกเงิน โดยสามารถจับกุมได้ที่บริเวณบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

          พฤติการณ์ในคดีนี้ สืบเนื่องมาจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการขยายผลการสืบสวนจับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่ จนกระทั่งพบเครือข่ายเว็บไซต์ L ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเล่นการพนันผ่านช่องทางออนไลน์ และมีการโฆษณาชักชวนอย่างแพร่หลายในสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ


          ต่อมาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายในพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผลการตรวจค้นในครั้งนั้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย แล้วทำการขยายผลการจับกุมเพิ่มเติมจนทราบว่า นางสาวอุษณีย์เป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการ โดยทำหน้าที่เป็นแอดมินของเว็บไซต์พนันออนไลน์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจับกุม จนกระทั่งพบบุคคลมีรูปพรรณตรงตามหมายจับ จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.หัวหิน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

          เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยยอมรับว่าตนเองทำหน้าที่เป็นแอดมิน คอยตอบคำถามลูกค้าที่เข้ามาสมัครสมาชิก รวมถึงทำธุรกรรมฝาก-ถอนเงินให้กับลูกค้าที่เข้ามาเล่นการพนัน

          สำหรับเว็บไซต์ดังกล่า มีเงินหมุนเวียนทะลุสูงถึง 367 ล้านบาท





เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จับแอดมินเว็บพนัน เงินหมุนเวียน 367 ล้านบาท อายุยังน้อย โดนจับไม่คุ้มเลย อัปเดตล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19:46:08
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ณัฐธิดา เล็กอุดากร แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 Grammy Awards 2026 กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 ชลบุรี เขต 1 calendar 2569 ผลเลือกตั้ง 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย