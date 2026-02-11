ดราม่า เลือกตั้ง ชลบุรี เขต 1 คนเข้าไปเปิดกล่องโชว์ว่า กกต. ไม่ได้มัดฝา ไม่สนแม้คนติง

คืบหน้า เลือกตั้งชลบุรี เขต 1 ประชาชนแฉคลิปหีบเลือกตั้งเขต 1 ไม่ได้ซีลตามระเบียบ แค่นิ้วสะกิดฝาก็เปิดออก คนติงหวั่นผิดกฎหมาย หวั่นถูกใช้อ้างไม่นับคะแนนใหม่
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
จากเหตุการณืร้อนหลังเลือกตั้ง จ.ชลบุรี เมื่อประชาชนรวมตัวปักหลักเฝ้าหีบบัตรเลือกตั้งที่สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองชลบุรี หลังพบพิรุธหลายประเด็นระหว่างการนับคะแนนเขต 1 หีบบัตรไม่ถูกซีลด้วยสายรัดเคเบิ้ลไทร์ตามระเบียบ แต่ใช้เทปกาวหรือเชือดฟากมัดแทน ซ้ำยังพบกระดาษนับคะแนนถูกทิ้งในถังขยะ จนนำไปสู่การปิดล้อมรถขนหีบ เรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ ท่ามกลางแรงกดดันจากประชาชนและกระแสในโซเชียล รวมถึงคนดังที่ออกมาเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 รายงานว่า วานนี้ (10 กุมภาพันธ์) ช่วงหนึ่งมีผู้ที่ร่วมสังเกตการณ์ เดินเข้าไปตรวจสอบหีบเลือกตั้งที่ถูกนำมาเก็บไว้ที่สนามแบด พบว่าหีบนั้นไม่ได้ถูกมัดปิด แค่ใช้นิ้วสะกิดก็เปิดฝากล่องออกได้แล้ว
