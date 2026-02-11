ครูเยาว์ ผู้สมัคร สส. โร่ถาม กกต. กาเบอร์ตัวเองตอนเลือกตั้ง แต่ประกาศได้ 0 คะแนนซะงั้น

ครูเยาว์ ผู้สมัคร สส. อุดรธานี บุกแจ้งความและร้อง กกต. หลังคะแนนพรรคประชากรไทยเป็น 0 ทั้งที่ตนเองกากับมือ ยันไม่ได้ความจำเสื่อม แม้ 1 คะแนนแต่คือเรื่องศักดิ์ศรี
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า นางเยาวลักษณ์ คำศรี หรือ ครูเยาว์ อายุ 68 ปี อดีตข้าราชการครู และเป็น ผู้สมัคร สส.เขต 2 จ.อุดรธานีจากพรรคประชากรไทย หมายเลข 10 เดินทางเข้าพบ กกต. จังหวัดอุดรธานี เพื่อร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ 3 บ้านชัยพร ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี หลังพบว่าคะแนนของ สส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชากรไทย หมายเลข 31 เป็น 0 คะแนน ทั้งที่ตนเองเป็นคนกากับมือ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะขึ้นว่า 0 คะแนนแบบนี้
ครูเยาว์ เล่าว่า ตนเองเป็นผู้สมัคร สส.พรรคประชากรไทย เขต 2 ได้เบอร์ 10 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ตนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กาใบสีเขียวก็กาให้ตัวเอง เบอร์ 10 ส่วนใบสีชมพู เป็นใบเลือกพรรคแบบบัญชีรายชื่อ ก็เลือกตั้งพรรคประชากรไทย หมายเลข 31 จากนั้นก็นำบัตรมาหย่อนลงในหีบ พอวันรุ่งขึ้นก็เดินไปดูหน่วยที่เลือกตั้งที่ 1 บ้านชัยพร ปรากฏว่าคะแนนของพรรคประชากรไทยได้ 0 คะแนน รู้กสุกตกใจมาก จะเป็นไปได้อย่างไร เพราะตนก็กาแล้ว 1 คน นอกจากนี้ยังมีครูเกษียนอีกคนบอกว่ากาให้ด้วบ เท่ากับอย่างน้อยต้องมี 2 คะแนน แต่ในป้ายนับคะแนนกลับขึ้นว่า 0 คะแนน
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ขณะที่ น.ส.สมิหรา เดชะอังกูร ผอ.กกต.จ.อุดรธานี ได้เรียกประธานหน่วยเลือกตั้งมาตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3