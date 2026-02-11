HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ครูเยาว์ ผู้สมัคร สส. โร่ถาม กกต. กาเบอร์ตัวเองตอนเลือกตั้ง แต่ประกาศได้ 0 คะแนนซะงั้น

 
            ครูเยาว์ ผู้สมัคร สส. อุดรธานี บุกแจ้งความและร้อง กกต. หลังคะแนนพรรคประชากรไทยเป็น 0 ทั้งที่ตนเองกากับมือ ยันไม่ได้ความจำเสื่อม แม้ 1 คะแนนแต่คือเรื่องศักดิ์ศรี

เลือกตั้ง 2569
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

            วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า นางเยาวลักษณ์ คำศรี หรือ ครูเยาว์ อายุ 68 ปี อดีตข้าราชการครู และเป็น ผู้สมัคร สส.เขต 2 จ.อุดรธานีจากพรรคประชากรไทย หมายเลข 10 เดินทางเข้าพบ กกต. จังหวัดอุดรธานี เพื่อร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ 3 บ้านชัยพร ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี หลังพบว่าคะแนนของ สส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชากรไทย หมายเลข 31 เป็น 0 คะแนน ทั้งที่ตนเองเป็นคนกากับมือ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะขึ้นว่า 0 คะแนนแบบนี้

            ครูเยาว์ เล่าว่า ตนเองเป็นผู้สมัคร สส.พรรคประชากรไทย เขต 2 ได้เบอร์ 10 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ตนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กาใบสีเขียวก็กาให้ตัวเอง เบอร์ 10 ส่วนใบสีชมพู เป็นใบเลือกพรรคแบบบัญชีรายชื่อ ก็เลือกตั้งพรรคประชากรไทย หมายเลข 31 จากนั้นก็นำบัตรมาหย่อนลงในหีบ พอวันรุ่งขึ้นก็เดินไปดูหน่วยที่เลือกตั้งที่ 1 บ้านชัยพร ปรากฏว่าคะแนนของพรรคประชากรไทยได้ 0 คะแนน รู้กสุกตกใจมาก จะเป็นไปได้อย่างไร เพราะตนก็กาแล้ว 1 คน นอกจากนี้ยังมีครูเกษียนอีกคนบอกว่ากาให้ด้วบ เท่ากับอย่างน้อยต้องมี 2 คะแนน แต่ในป้ายนับคะแนนกลับขึ้นว่า 0 คะแนน 

เลือกตั้ง 2569
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

            สาเหตุที่เข้าพบ กกต.อุดรธานี เพราะอยากรู้ว่าคะแนนหายไปได้อย่างไร ยืนยันว่าตนไม่ได้กาผิดช่องหรือความจำเสื่อม ก่อนมาพบ กกต. ตนเข้าแจ้งความไว้แล้ว มองว่าคะแนนหายแม้ 1 คะแนนก็เสียดาย เป็นเรื่องของศักดิ์ศรี เปรียบเทียบว่าหากมีเงิน 100 บาท จะซื้อของ 100 บาท แต่หายไป 1 บาทก็ซื้อของไม่ได้ ยอมรับว่ารู้สึกเสียดายสิ เพราะเป็นคะแนนที่กาเองกับมือ 

            ขณะที่ น.ส.สมิหรา เดชะอังกูร ผอ.กกต.จ.อุดรธานี ได้เรียกประธานหน่วยเลือกตั้งมาตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป 


ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ครูเยาว์ ผู้สมัคร สส. โร่ถาม กกต. กาเบอร์ตัวเองตอนเลือกตั้ง แต่ประกาศได้ 0 คะแนนซะงั้น โพสต์เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10:46:25 2,015 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ณัฐธิดา เล็กอุดากร แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 Grammy Awards 2026 กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 ชลบุรี เขต 1 calendar 2569 ผลเลือกตั้ง 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย