บริษัทฉาว ให้ พนง. สาวใส่ชุดชั้นใน ทำกิจกรรมงานเลี้ยง จับคู่โชว์ลีลาร้อน คนดูเดือดจัด

 
             ฉาวสนั่น บริษัทในเวียดนามให้พนักงานสาวใส่ชุดชั้นในทำกิจกรรมงานเลี้ยง แถมมีจับคู่พนักงานชาย-หญิงโชว์ลีลาร้อนแรง ทำคนวิจารณ์เดือด 

งานเลี้ยงบริษัทสุดฉาว
ภาพจาก Facebook 

             วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Soha เผยว่า มีคลิปวิดีโอเหตุการณ์น่าตกใจจากงานเลี้ยงของบริษัทแห่งหนึ่งในเวียดนาม กลายเป็นประเด็นอื้อฉาวและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ ภายหลังจากมีการจัดกิจกรรมสุดพิสดาร โดยให้พนักงานหญิงสวมชุดชั้นในวาบหวิวมาแสดงการเดินแบบ และโชว์การแสดงเร่าร้อนของคู่พนักงานชายและหญิง

             จากคลิปวิดีโอที่ถูกนำมาเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย แสดงให้เห็นว่า พนักงานหญิงจำนวนหลายคนถอดเสื้อผ้าออก เหลือเพียงชุดชั้นใน กำลังยืนต่อคิวกัน จากนั้นผลัดกันออกมาเดินแบบบนพรมสีแดงที่ทำเป็นเหมือนแคตวอล์ก และมีเพลงเปิดเสียงดัง คนอื่น ๆ ที่อยู่ในงานต่างส่งเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนาน 

             นอกจากนี้ยังมีคลิปอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นบรรยากาศในงานเดียวกัน มีพนักงานชายคนหนึ่งถอดเสื้อเหลือเพียงกางเกงขาสั้น แสดงท่าทางเคลื่อนไหวราวกับกำลังแสดงอยู่บนเวที โดยมีพนักงานหญิงอีกคนหนึ่งในชุดชั้นในสีแดง แสดงท่าทางเชิงยั่วยวนร่วมกับเขา ท่ามกลางเสียงเชียร์ของคนรอบข้าง

งานเลี้ยงบริษัทสุดฉาว
ภาพจาก Facebook 

             รายงานเผยว่า หลังจากมีการตรวจสอบพบว่า คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกบันทึกขึ้นที่สำนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งในเขตเกาเจย์ กรุงฮานอย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ตัวแทนบริษัท เผยกับทางผู้สื่อข่าวอ้างว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเพียง "กิจกรรมภายใน" เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในงานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัท  

             ทั้งนี้ ทางบริษัทยังได้ชี้แจงว่า ผู้ที่ปรากฏในคลิปวิดีโอล้วนมีตำแหน่งเป็นผู้นำ เช่น หัวหน้าแผนก และผู้จัดการโครงการที่ทำงานกับบริษัทมาหลายปี โดยพวกเขาทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ บรรยากาศในงานก็เป็นไปอย่างสนุกสนานและผ่อนคลาย 

             ทางบริษัทได้เน้นย้ำว่า "นี่เป็นงานภายในเท่านั้น ส่วนในวันทำงานปกติ พนักงานจะแต่งกายและทำงานตามระเบียบของบริษัท" ส่วนคลิปวิดีโอที่ปรากฏบนโซเชียล ทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้เผยแพร่ แต่ถูกอดีตพนักงานนำไปโพสต์โดยไม่ได้รับอนุญาต 

งานเลี้ยงบริษัทสุดฉาว
ภาพจาก Facebook 

             อย่างไรก็ตาม คลิปวิดีโอดังกล่าวยังคงเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด หลายคนมีความเห็นว่า แม้บรรยากาศในงานจะสนุกสนาน และทางบริษัทอ้างว่าพนักงานทุกคนเต็มใจ แต่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง และภาพที่ปรากฏออกมานั้นค่อนข้างน่ารังเกียจและสังคมส่วนใหญ่ยอมรับไม่ได้ 

             ดร.ฟาม ถิ ทุย นักสังคมวิทยาและนักจิตบำบัด กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า "ความคิดสร้างสรรค์ที่มากเกินในการจัดกิจกรรมอาจส่งผลเสียได้ง่าย เส้นแบ่งระหว่างความสนุกสนานและความหยาบคายนั้นบางมาก กิจกรรมที่มีเนื้อหาชวนให้คิดไปในทางลบ อาจส่งผลกระทบต่อการรับรู้ ทำลายบรรทัดฐานทางพฤติกรรม และรบกวนสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีได้" 

             นักสังคมวิทยายังเตือนว่า กิจกรรมละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสทางกาย ไม่เพียงแต่จะกระทบแค่ภาพลักษณ์ของบริษัท แต่ยังกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ซึ่งอาจนำไปสู่การล่วงละเมิด หรือความขัดแย้งที่ไม่พึงประสงค์ ส่วนบุคคลที่ไม่เต็มใจเข้าร่วมอาจรู้สึกโดดเดี่ยว หรือถูกกดดัน ซึ่งขัดกับเป้าหมายที่อ้างว่าต้องการส่งเสริมความสามัคคีในทีม 

งานเลี้ยงบริษัทสุดฉาว
ภาพจาก Facebook 


ขอบคุณข้อมูลจาก Soha, Techz.vn 





