บริษัทฉาว ให้ พนง. สาวใส่ชุดชั้นใน ทำกิจกรรมงานเลี้ยง จับคู่โชว์ลีลาร้อน คนดูเดือดจัด

ฉาวสนั่น บริษัทในเวียดนามให้พนักงานสาวใส่ชุดชั้นในทำกิจกรรมงานเลี้ยง แถมมีจับคู่พนักงานชาย-หญิงโชว์ลีลาร้อนแรง ทำคนวิจารณ์เดือด
ภาพจาก Facebook
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Soha เผยว่า มีคลิปวิดีโอเหตุการณ์น่าตกใจจากงานเลี้ยงของบริษัทแห่งหนึ่งในเวียดนาม กลายเป็นประเด็นอื้อฉาวและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์ ภายหลังจากมีการจัดกิจกรรมสุดพิสดาร โดยให้พนักงานหญิงสวมชุดชั้นในวาบหวิวมาแสดงการเดินแบบ และโชว์การแสดงเร่าร้อนของคู่พนักงานชายและหญิง
จากคลิปวิดีโอที่ถูกนำมาเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย แสดงให้เห็นว่า พนักงานหญิงจำนวนหลายคนถอดเสื้อผ้าออก เหลือเพียงชุดชั้นใน กำลังยืนต่อคิวกัน จากนั้นผลัดกันออกมาเดินแบบบนพรมสีแดงที่ทำเป็นเหมือนแคตวอล์ก และมีเพลงเปิดเสียงดัง คนอื่น ๆ ที่อยู่ในงานต่างส่งเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนาน
นอกจากนี้ยังมีคลิปอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นบรรยากาศในงานเดียวกัน มีพนักงานชายคนหนึ่งถอดเสื้อเหลือเพียงกางเกงขาสั้น แสดงท่าทางเคลื่อนไหวราวกับกำลังแสดงอยู่บนเวที โดยมีพนักงานหญิงอีกคนหนึ่งในชุดชั้นในสีแดง แสดงท่าทางเชิงยั่วยวนร่วมกับเขา ท่ามกลางเสียงเชียร์ของคนรอบข้าง
ภาพจาก Facebook
ทั้งนี้ ทางบริษัทยังได้ชี้แจงว่า ผู้ที่ปรากฏในคลิปวิดีโอล้วนมีตำแหน่งเป็นผู้นำ เช่น หัวหน้าแผนก และผู้จัดการโครงการที่ทำงานกับบริษัทมาหลายปี โดยพวกเขาทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ บรรยากาศในงานก็เป็นไปอย่างสนุกสนานและผ่อนคลาย
ทางบริษัทได้เน้นย้ำว่า "นี่เป็นงานภายในเท่านั้น ส่วนในวันทำงานปกติ พนักงานจะแต่งกายและทำงานตามระเบียบของบริษัท" ส่วนคลิปวิดีโอที่ปรากฏบนโซเชียล ทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้เผยแพร่ แต่ถูกอดีตพนักงานนำไปโพสต์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ภาพจาก Facebook
ดร.ฟาม ถิ ทุย นักสังคมวิทยาและนักจิตบำบัด กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า "ความคิดสร้างสรรค์ที่มากเกินในการจัดกิจกรรมอาจส่งผลเสียได้ง่าย เส้นแบ่งระหว่างความสนุกสนานและความหยาบคายนั้นบางมาก กิจกรรมที่มีเนื้อหาชวนให้คิดไปในทางลบ อาจส่งผลกระทบต่อการรับรู้ ทำลายบรรทัดฐานทางพฤติกรรม และรบกวนสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีได้"
นักสังคมวิทยายังเตือนว่า กิจกรรมละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสทางกาย ไม่เพียงแต่จะกระทบแค่ภาพลักษณ์ของบริษัท แต่ยังกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ซึ่งอาจนำไปสู่การล่วงละเมิด หรือความขัดแย้งที่ไม่พึงประสงค์ ส่วนบุคคลที่ไม่เต็มใจเข้าร่วมอาจรู้สึกโดดเดี่ยว หรือถูกกดดัน ซึ่งขัดกับเป้าหมายที่อ้างว่าต้องการส่งเสริมความสามัคคีในทีม
ภาพจาก Facebook
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha, Techz.vn