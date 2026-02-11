HILIGHT
อินฟลูฯ แฉคนใกล้ตัว แอบใช้บ้าน-เสื้อผ้า สร้างโปรไฟล์ไฮโซ หลอกเงินคนกว่า 5 ล้าน

 
          อินฟลูฯ สาว แฉถูกผู้ช่วย ขโมยอัตลักษณ์ สวมรอยเป็นไฮโซนักเรียนนอก ตุ๋นเงินชาวเน็ตกว่า 5.1 ล้าน แฉแอบเข้าบ้านนายจ้าง จิ๊กชุดหรูมาถ่ายรูป แถมใช้ AI แต่งภาพ

อินฟลูเอนเซอร์ แฉผู้ช่วย แอบใช้บ้าน-เสื้อผ้า สร้างโปรไฟล์ไฮโซ
เจียง สวมรอย ใส่ชุดของเฉินซิน 
ภาพจาก 163.com 

            วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า เฉินซิน อินฟลูเอนเซอร์สาวสายแฟชั่นของจีน ซึ่งมีผู้ติดตามช่อง @Daxin-kissis กว่า 3 ล้านฟอลโลเว่อร์ ออกมาเปิดโปงความจริงสุดช็อก หลังถูกคนสนิทที่ทำงานเป็นผู้ช่วยส่วนตัวมา 6 ปี ขโมยตัวตนของเธอไปใช้ แอบอ้างตัวเป็นสาวนักเรียนนอก จนหลอกสูบเงินจากชาวเน็ตไปกว่า 1.14 ล้านหยวน (ราว 5.1 ล้านบาท) 
 
            โดย หญิงนามสกุลเจียง ผู้ช่วยของเฉินซิน มีวีรกรรมที่ไม่ธรรมดา เริ่มจากการสร้างตัวตนปลอม ๆ บนโซเชียล อ้างตัวว่าเป็นสาวจีนที่เป็นนักเรียนนอก ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด แม้ว่าตัวเธอจะไม่เคยก้าวเท้าออกนอกประเทศเลยก็ตาม 

            เจียง ที่ใช้ชีวิตอยู่ในมณฑลเจ้อเจียง จะขโมยภาพของบรรดานักศึกษาต่างชาติ เอามาใช้โดยเปลี่ยน IP address เพื่อให้ดูเหมือนตัวเองอยู่ในสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังแอบใช้พาสเวิร์ดเข้าไปในบ้านของ เฉินซิน ซึ่งเป็นนายจ้าง เพื่อรื้อเอาเสื้อผ้าราคาแพง แบรนด์หรูต่าง ๆ ไม่เว้นแม้แต่ถุงน่องกับชุดนอน ตลอดจนของใช้ส่วนตัวของนายจ้างสาว มาสวมใส่เพื่อถ่ายรูป

            ที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้น คือเจียงจะนำภาพต่าง ๆ ที่ เฉินซิน ถ่ายไว้แต่ไม่ได้โพสต์บนโซเชียล มาใช้ AI ปรับแต่ง ตัดต่อเอาภาพตัวเองเข้าไปอยู่ในรูปแทนอินฟลูฯ สาว แถมยังแต่งรูปให้ดูสวยสุด ๆ 

            อีกทั้งในเดือนมกราคม ที่ผ่านมา เจียงยังเปิดไลฟ์ในธีม "การเติบโตของสาวที่ชาญฉลาด" จนมีชาวเน็ตที่หลงเชื่อ ส่งเงินให้เธอไปถึง 1.14 ล้านหยวน 
 
อินฟลูเอนเซอร์ แฉผู้ช่วย แอบใช้บ้าน-เสื้อผ้า สร้างโปรไฟล์ไฮโซ
เจียง สวมรอย ใส่ชุดของเฉินซิน 
ภาพจาก 163.com 


สุดช็อกหลังรู้ ทั้งที่ให้โอกาสกลับถูกแทงข้างหลัง 


            เฉินซิน เผยว่า เธอเพิ่งจะรู้ความจริงตอนที่มีคนแแปลกหน้าส่งข้อความมาเตือน โดยผู้ส่งเผยว่า เจียง อ้างตัวว่าเป็นน้องสาวของเธอ หลังจากมีคนเริ่มสังเกตเห็นว่าฉากหลังในภาพต่าง ๆ ของเจียง ดูเหมือนบ้านของ เฉินซิน

            เจียง ยังถึงขั้นส่งพิกัดบ้านของนายจ้าง ไปให้ผู้ติดตามดูเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นน้องสาวของ เฉินซิน จริง ๆ แถมยังสวมรอยเป็น เฉินซิน เพื่อออกเดตกับใครหลาย ๆ คนบนโลกออนไลน์ด้วย 

            เมื่อ เฉินซิน รู้ก็ทำการตรวจสอบทันที และพบว่าผู้ช่วยสาวบล็อกบัญชีของเธอไว้ จึงเอาบัญชีของเพื่อนเข้าไปส่องดู แล้วก็ต้องช็อกเมื่อได้เห็นความจริงที่ปรากฏ กลายเป็นว่าผู้ช่วยสาวของเธอ เป็นนักต้มตุ๋นที่ขโมยอัตลักษณ์ของเธอ ไปเที่ยวหลอกคนอื่นมานานถึง 2 ปีครึ่งแล้ว 
 
            เฉินซิน เผยว่าในตอนแรก เจียง พยายามเข้าหาเธอโดยอ้างตัวเป็นแฟนคลับ และขอยืมเงิน เพื่อที่ตัวเองจะได้เป็นอิสระจากครอบครัวที่ยากจน แต่เธอเลือกที่จะเสนองานให้ทำแทน โดยให้ เจียง ที่เรียนจบแค่ ม.ต้น มาทำงานเป็นผู้ช่วยส่วนตัว เปิดโอกาสให้มีรายได้ที่มั่นคง พร้อมเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เกี่ยวกับการใช้สื่อ 

อินฟลูเอนเซอร์ แฉผู้ช่วย แอบใช้บ้าน-เสื้อผ้า สร้างโปรไฟล์ไฮโซ
เฉินซิน 
ภาพจาก 163.com 

            ที่ผ่านมาเธอยังสอนทักษะต่าง ๆ ให้ เจียง แบบไม่มีกั๊ก แถมยังให้ทำงานเพียงเดือนละ 15 วัน พร้อมอนุญาตให้ทำงานพาร์ทไทม์ได้ จนปัจจุบัน เจียง ทำงานให้เธอมา 6 ปีแล้ว ตอนที่อีกฝ่ายขอลาไปดูแลพ่อที่ล้มจนบาดเจ็บ เมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา เธอยังโอนเงินให้ผู้ช่วยสาวไปอีกก้อนด้วย 

            ความจริงที่ปรากฏทำให้รู้สึกเหมือนถูกหักหลังครั้งใหญ่ และตอนที่ทั้งคู่มาเผชิญหน้ากัน เจียง ก็ยอมรับว่า ทำผิดไปเพราะความอวดดี 
 
            เดิม เฉินซิน ไม่คิดที่จะฟ้องร้องหรือดำเนินคดีอะไรกับ เจียง แค่ให้อีกฝ่ายโพสต์ขอโทษเธอในโซเชียลโดยเปิดเป็นสาธารณะ รวมถึงให้คืนเงินที่ได้รับจากการฉ้อโกงชาวเน็ต ซึ่งตอนแรก เจียง ก็เหมือนจะยอมทำตาม ก่อนจะกลับคำ ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด ยกเว้นเพียงเรื่องเอาเสื้อผ้านายจ้างมาใส่ กับใช้ภาพเธอไม่กี่รูป  
 
            ด้วยเหตุนี้ เฉินซิน จึงต้องเดินหน้าเอาผิด พร้อมโพสต์จดหมายจากทนายที่ส่งไปถึง เจียง ให้ชาวเน็ตได้เห็นกัน จดหมายนี้ระบุว่า เจียง ละเมิดลิขสิทธิ์ในภาพถ่าย ชื่อเสียง และความเป็นส่วนตัวของนายจ้าง รวมถึงอาจจะกระทำความผิดฐานยักยอกและฉ้อโกงด้วย 

            ความจริงที่ปรากฏทำให้ชาวเน็ตช็อกไปตาม ๆ กัน พร้อมเทียบวีรกรรมของ เจียง กับนักต้มตุ๋นชื่อดัง ที่เคยสวมรอยเป็นทายาทคนรวยจากเยอรมนี หลอกลวงเงินกว่า 275,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 8.5 ล้านบาท) จากธนาคาร โรงแรม และบรรดาไฮโซในนิวยอร์ก 

             "เธออวดดีถึงขนาดพยายามอย่างหนักเพื่อแกล้งทำตัวเป็นคนอื่น และโง่จนไม่สนใจความจริง ว่าไม่มีอะไรเป็นความลับบนอินเทอร์เน็ต" ชาวเน็ตรายหนึ่งระบุ 
            ขณะที่อีกคนแสดงความคิดเห็นว่า "ฉันช็อกเลย ที่เธอไปไกลถึงขั้นใช้ AI ขโมยรูปของนายจ้าง"

อินฟลูเอนเซอร์ แฉผู้ช่วย แอบใช้บ้าน-เสื้อผ้า สร้างโปรไฟล์ไฮโซ
เฉินซิน 
ภาพจาก 163.com 


ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP
 
อินฟลูฯ แฉคนใกล้ตัว แอบใช้บ้าน-เสื้อผ้า สร้างโปรไฟล์ไฮโซ หลอกเงินคนกว่า 5 ล้าน โพสต์เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11:29:44 1,539 อ่าน
