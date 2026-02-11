HILIGHT
ดราม่ากาบัตรเลือกตั้ง สิงคโปร์ตัดปัญหา ใช้ตราประทับรับจบ ไม่ต้องปวดหัวเรื่องวิธีกา

 
             ส่องการเลือกตั้งสิงคโปร์ ตัดปัญหาวิธีกาบัตร ใช้ตราประทับ X บนบัตรเลือกตั้งแทน ตอบแล้วหมึกหมดทำยังไง ใช้ปากกาได้ไหม คนแสตมป์เองไม่ได้ทำยังไง 

สแตมป์แทนกา
ภาพจาก gov.sg 

             การเลือกตั้ง 2569 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่สังคมยังจับตาต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง จนถึงช่วงเวลาหลังการเลือกตั้ง ก็คือวิธีกา X บนบัตรเลือกตั้ง ที่มีความสำคัญอย่างมาก จนถึงขั้น กกต. ต้องทำภาพประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างการกาบัตรเลือกตั้งที่ถูกต้อง 

             แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังปรากฏภาพที่สังคมถกเถียง เกี่ยวกับบัตรที่กา X ในลักษณะเส้นคล้ายมีการขีดย้ำ จนถูกจัดเป็นบัตรเสีย ทั้งที่บางหน่วยนับว่าเป็นบัตรดี ชวนให้เกิดการตั้งคำถามถึงมาตรฐานในการพิจารณา และยังพูดถึงการเลือกตั้งของสิงคโปร์ ที่ตัดปัญหาเรื่องวิธีการกาบัตรออกไป ด้วยการนำ "ตราประทับ" เครื่องหมาย X มาใช้แทน 

             จากข้อมูลของ กรมการเลือกตั้งสิงคโปร์ (Election Department Singapore) ระบุว่า การใช้ตราประทับตัว X แบบมีหมึกในตัว มาใช้ในการเลือกตั้ง จะช่วยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจนและง่ายดาย รวมถึงช่วยลดปัญหาเครื่องหมายที่ไม่ชัดเจนบนบัตรเลือกตั้ง 

             ทางการจะจัดตราประทับนี้ไว้ให้ที่คูหา แทนการใช้ปากกาลูกลื่นในการลงคะแนนเสียง เพื่อให้ผู้มีสิทธิใช้ทำสัญลักษณ์ตรงช่องว่างในบัตรเลือกตั้งที่ตรงกับผู้สมัครหรือพรรคที่ต้องการเลือก 



             อย่างไรก็ตาม การประทับตราต้องอยู่ภายในช่องเท่านั้น การทำเครื่องหมายใด ๆ นอกช่องจะไม่ถูกนับคะแนน 

             หลายคนคงสงสัย ว่าหากตราประทับหมึกหมดจะทำอย่างไร ในจุดนี้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยจะเป็นคนเตรียมตราประทับตัวใหม่ให้ ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องจัดเตรียมตราประทับแบบมีหมึกในตัวไว้สำรองที่หน่วยเลือกตั้งให้เพียงพอ  
  
             อย่างไรก็ตาม แม้ทางการจะแนะนำให้ใช้ตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง แต่หากผู้ลงคะแนนพกปากกา มากา X แทน ก็ยังนับว่าเป็นการลงคะแนนที่มีผลเช่นกัน 
 
             ส่วนผู้มีปัญหาทางร่างกายและมีความลำบากในการใช้ตราประทับ สามารถขอให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยมาช่วยในการประทับตราได้เช่นกัน 


ขอบคุณข้อมูลจาก ELECTIONS DEPARTMENT SINGAPORE

