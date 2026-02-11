HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

มายังไง !? หีบเลือกตั้ง โลโก้ กกต. โผล่ขายเพียบในแอปฯ ช้อปปิ้งดัง แถมยอดซื้อไม่ธรรมดา

 
           ชาวเน็ตขยี้ตาแรง พบหีบบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้งสเปกภายนอกแทบจะเหมือนกับที่ กกต.ใช้ โผล่ขายเกลื่อนแอปฯ ดัง ยอดขายพุ่งกระฉูด หวั่นมีผลกับการเลือกตั้ง 2569 

หีบเลือกตั้ง
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

           เรียกว่ายังเจอจุดที่ชวนกังขาอย่างต่อเนื่อง หลังจบการเลือกตั้ง 2569 หลังล่าสุด (11 กุมภาพันธ์ 2569) โลกออนไลน์ออกมาแฉว่า คนทั่วไปก็สามารถสั่งซื้ออุปกรณ์การเลือกตั้ง ซึ่งแทบจะเหมือนกับของที่ กกต. ใช้ในครั้งนี้ โดยสามารถซื้อได้ง่าย ๆ ผ่านแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดัง ในราคาที่ไม่แพง ซึ่งหากสั่งช่วงก่อนหน้านี้ ปัจจุบันก็ได้รับสินค้ามาส่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วย

           จากการตรวจสอบในแพลตฟอร์มช้อปปิ้ง พบว่ามีร้านค้าหลายแห่งโพสต์จำหน่าย หีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง โดยระบุรายละเอียดสเปกที่อ้างว่า ตรงตามมาตรฐานของหน่วยงานรัฐ ที่ใช้ทั้งในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ นอกจากนี้ ยังพบว่าบางรายการมี โลโก้หรือตราประทับที่คล้ายกับของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อีกด้วย

หีบเลือกตั้ง
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

           ราคาสินค้าที่วางขายมีตั้งแต่ หีบเลือกตั้ง แนวกั้นเขตเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง และสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง ขายในราคาหลักสิบไปจนถึงหลักร้อยบาท และที่น่าตกใจคือ บุคคลทั่วไปสามารถกดสั่งซื้อได้โดยไม่มีระบบตรวจสอบวัตถุประสงค์การใช้งานว่าจะนำไปใช้เพื่ออะไร ซึ่งพบว่าบางร้านนั้นขายสินค้าออกไปกว่า 500 ชิ้นแล้ว

           เกี่ยวกับประเด็นนี้ ต้องรอการตรวจสอบและชี้แจงจาก กกต. อีกครั้ง

หีบเลือกตั้ง
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

หีบเลือกตั้ง
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

หีบเลือกตั้ง
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

หีบเลือกตั้ง
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มายังไง !? หีบเลือกตั้ง โลโก้ กกต. โผล่ขายเพียบในแอปฯ ช้อปปิ้งดัง แถมยอดซื้อไม่ธรรมดา อัปเดตล่าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12:22:11 1,095 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ณัฐธิดา เล็กอุดากร แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 Grammy Awards 2026 กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 ชลบุรี เขต 1 calendar 2569 ผลเลือกตั้ง 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย