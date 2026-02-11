มายังไง !? หีบเลือกตั้ง โลโก้ กกต. โผล่ขายเพียบในแอปฯ ช้อปปิ้งดัง แถมยอดซื้อไม่ธรรมดา

ชาวเน็ตขยี้ตาแรง พบหีบบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้งสเปกภายนอกแทบจะเหมือนกับที่ กกต.ใช้ โผล่ขายเกลื่อนแอปฯ ดัง ยอดขายพุ่งกระฉูด หวั่นมีผลกับการเลือกตั้ง 2569
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
เรียกว่ายังเจอจุดที่ชวนกังขาอย่างต่อเนื่อง หลังจบการเลือกตั้ง 2569 หลังล่าสุด (11 กุมภาพันธ์ 2569) โลกออนไลน์ออกมาแฉว่า คนทั่วไปก็สามารถสั่งซื้ออุปกรณ์การเลือกตั้ง ซึ่งแทบจะเหมือนกับของที่ กกต. ใช้ในครั้งนี้ โดยสามารถซื้อได้ง่าย ๆ ผ่านแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดัง ในราคาที่ไม่แพง ซึ่งหากสั่งช่วงก่อนหน้านี้ ปัจจุบันก็ได้รับสินค้ามาส่งแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้วย
จากการตรวจสอบในแพลตฟอร์มช้อปปิ้ง พบว่ามีร้านค้าหลายแห่งโพสต์จำหน่าย หีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง โดยระบุรายละเอียดสเปกที่อ้างว่า ตรงตามมาตรฐานของหน่วยงานรัฐ ที่ใช้ทั้งในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ นอกจากนี้ ยังพบว่าบางรายการมี โลโก้หรือตราประทับที่คล้ายกับของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อีกด้วย
