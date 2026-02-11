HILIGHT
อดีตสาว AV เปิดความลับหลังกองถ่าย เผชิญศึกเดือดหนักหน่วง วันละ 14 ชั่วโมง !

 
           ทาคานาชิ อายะ อดีตสาว AV เปิดความลับหลังกองถ่าย เผชิญศึกเดือดหนักหน่วง วันละ 14 ชั่วโมง ต้องใช้พลังและแรงกายอย่างมากกว่าที่คิด  


อดีตสาว AV เปิดความลับหลังกองถ่าย
ภาพจาก X @takanashiaaya

           เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวของ ทาคานาชิ อายะ (Takanashi Aaya) อดีตนักแสดงสาว AV ชาวญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันได้ผันตัวไปเป็นนักเขียนและดีเจ และมักจะแชร์ไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับความชื่นชอบเกี่ยวกับมังงะ ดนตรี และการสะสมตุ๊กตา ซึ่งยังคงมีแฟน ๆ คอยติดตามและสนับสนุนเธอบนโซเชียล แม้ว่าเธอจะยุติบทบาทในวงการหนังผู้ใหญ่ไปแล้ว  

           โดยเมื่อไม่นานมานี้ เธอได้ออกมาแชร์ประสบการณ์เบื้องหลังการทำงานในวงการ AV จนสร้างความฮือฮาไปตาม ๆ กัน เมื่อเธอเผยความลับของการถ่ายทำว่า ไม่ใช่แค่เรื่องของลีลาหรือท่าทางที่สำคัญ แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่จำเป็นมากกว่านั้นคือ "พละกำลัง" เพราะงานแบบนี้ต้องการร่างกายที่แข็งแรงเพื่อรองรับศึกในรูปแบบต่าง ๆ ที่เข้มข้นมากกว่าที่คิด

           อายะ เผยว่า "งานแบบนี้" มีการแข่งขันสูง นักแสดงทั้งหญิงและชายต่างต้องใช้ทักษะทางร่างกายที่ทรงพลัง มีความแข็งแรงทางกายภาพ ในการเข้าฉากแต่ละครั้งต้องเผชิญกับการถ่ายทำที่หนักหน่วงและยาวนาน การถ่ายทำเต็มวัน และการทำงานหลายวันติดต่อกันเป็นเรื่องปกติ นักแสดงหลายคนต้องรีบไปมาระหว่างสตูดิโอหลายแห่งในวันเดียว และบ่อยครั้งที่ทำงานมากกว่า 14 ชั่วโมงต่อวัน 

อดีตสาว AV เปิดความลับหลังกองถ่าย
ภาพจาก X @takanashiaaya

           นอกจากการถ่ายทำฉากต่าง ๆ ในหนังเอวี นักแสดงหญิงยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ เช่น ถ่ายแบบนิตยสาร ออกงานอีเวนต์ บันทึกเสียง และผลิตวิดีโอลงยูทูบ ผู้บริหารบริษัทตัวแทนจัดหานักแสดงรายหนึ่งยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า "ไม่ว่าคุณจะดังแค่ไหน ถ้าความอดทนของคุณไม่เพียงพอ คุณก็จะถูกตัดออกจากรายชื่อ" 

           ไม่เพียงแค่วงการหนังผู้ใหญ่ แต่ยังรวมไปถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่มีลักษณะงานที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงงานขายบริการ เพื่อนเที่ยว และงานพีอาร์ในบาร์หรือเลาจน์ อายะเผยว่า งานเหล่านี้ดูเหมือนจะสบาย ๆ แค่นั่งคุยกัน แต่ความจริงแล้วต้องใช้แรงกายอย่างมาก เพราะต้องดื่มหนักในระยะเวลาสั้น ๆ ทุกคืน เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์สูงยิ่งต้องใช้ร่างกายหนัก และการทำงานล่วงเวลากลายเป็นเรื่องปกติ  

อดีตสาว AV เปิดความลับหลังกองถ่าย
ภาพจาก X @takanashiaaya

           สาวรายหนึ่งชื่อว่าเอ (นามสมมุติ) อดีตหญิงขายบริการที่มีประสบการณ์ทั้งในโรงแรม และงานขายบริการทางเพศ เปิดเผยในการสัมภาษณ์ว่า เธอต้องเลิกทำงานทั้ง 2 ประเภทอุตสาหกรรมภายในเวลาไม่ถึง 3 ปี เพราะเธอขาด"ความแข็งแรงทางกายภาพ" จนสุดท้ายเธอต้องตัดสินใจกลับไปทำงานประจำ 

           "ตอนทำงานที่โรงแรม ฉันรู้สึกเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียทุกวัน ฉันไม่เก่งเรื่องการดื่ม แต่ฉันฝืนตัวเองให้ทำต่อไป ฉันรู้สึกไม่สบายตัวทุกวัน จนฉันแทบจะลุกจากเตียงไม่ได้" เอ กล่าว 

           จากนั้นต่อมา เมื่อเธอได้เปลี่ยนไปทำงานบริการทางเพศ เธอคิดว่าการลดจำนวนวันทำงานจะช่วยให้สภาพร่างกายของเธอดีขึ้น แต่กลับยิ่งหนักกว่าเดิม เมื่อร้านขายบริการระดับไฮเอนด์ต้องทำงานกะละ 12 ชั่วโมง และให้บริการครั้งละ 2 ชั่วโมง แถมบางครั้งแขกยังต้องการให้ไปต่อรอบดื่มเครื่องดื่มราคาแพงด้วยกัน ทำเธอหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้  

อดีตสาว AV เปิดความลับหลังกองถ่าย
ภาพจาก X @takanashiaaya

อดีตสาว AV เปิดความลับหลังกองถ่าย
ภาพจาก X @takanashiaaya


ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday


โพสต์เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12:46:27
