ย้อนพระรูป เจ้าชายอับดุล มาทีน - พระชายา สมัยทรงพระเยาว์ ก่อนจะเผยโฉมพระธิดา

ย้อนพระรูป เจ้าชายอับดุล มาทีน - พระชายา สมัยทรงพระเยาว์ ให้ชมความน่ารักใจฟู ก่อนจะมีการเผยพระรูป-พระนาม ของพระธิดาน้อย
ภาพจาก Instagram tmski
เป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับราชวงศ์บรูไน เมื่อ อนิชา รอสนาห์ พระชายาของ เจ้าชายอับดุล มาทีน พระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไน มีพระประสูติกาล ทรงให้กำเนิดพระธิดาในช่วงเช้าวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
ภาพจาก Instagram anishaik.tmski
ภาพจาก Instagram anishaik.tmski
ภาพจาก Instagram anishaik.tmski
ภาพจาก Instagram anishaik.tmski
ภาพจาก Instagram tmski
ภาพจาก Instagram tmski
ภาพจาก Instagram tmski
ภาพจาก Instagram tmski
ภาพจาก Instagram tmski