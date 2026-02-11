HILIGHT
ย้อนพระรูป เจ้าชายอับดุล มาทีน - พระชายา สมัยทรงพระเยาว์ ก่อนจะเผยโฉมพระธิดา

 
             ย้อนพระรูป เจ้าชายอับดุล มาทีน - พระชายา สมัยทรงพระเยาว์ ให้ชมความน่ารักใจฟู ก่อนจะมีการเผยพระรูป-พระนาม ของพระธิดาน้อย 

ย้อนพระรูป เจ้าชายอับดุล มาทีน - พระชายา สมัยทรงพระเยาว์ ก่อนจะเผยโฉมพระธิดา
ภาพจาก Instagram tmski

            เป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับราชวงศ์บรูไน เมื่อ อนิชา รอสนาห์ พระชายาของ เจ้าชายอับดุล มาทีน พระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไน มีพระประสูติกาล ทรงให้กำเนิดพระธิดาในช่วงเช้าวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา 

ย้อนพระรูป เจ้าชายอับดุล มาทีน - พระชายา สมัยทรงพระเยาว์ ก่อนจะเผยโฉมพระธิดา
ภาพจาก Instagram anishaik.tmski

ย้อนพระรูป เจ้าชายอับดุล มาทีน - พระชายา สมัยทรงพระเยาว์ ก่อนจะเผยโฉมพระธิดา
ภาพจาก Instagram anishaik.tmski

ย้อนพระรูป เจ้าชายอับดุล มาทีน - พระชายา สมัยทรงพระเยาว์ ก่อนจะเผยโฉมพระธิดา
ภาพจาก Instagram anishaik.tmski

            แม้ขณะนี้จะยังไม่มีการประกาศพระนามของพระธิดาอย่างเป็นทางการ ตลอดจนยังไม่มีใครได้ยลโฉมพระธิดาน้อย แต่ล่าสุด (9 กุมภาพันธ์ 2569) บนอินสตาแกรม มีการเผยพระรูปของและเจ้าชายอับดุล มาทีน และพระชายา สมัยทรงพระเยาว์ ให้ชมกัน ระหว่างที่กำลังรอคอยช่วงเวลาที่จะมีการประกาศพระนามของพระธิดา 

ย้อนพระรูป เจ้าชายอับดุล มาทีน - พระชายา สมัยทรงพระเยาว์ ก่อนจะเผยโฉมพระธิดา
ภาพจาก Instagram anishaik.tmski

ย้อนพระรูป เจ้าชายอับดุล มาทีน - พระชายา สมัยทรงพระเยาว์ ก่อนจะเผยโฉมพระธิดา
ภาพจาก Instagram tmski

ย้อนพระรูป เจ้าชายอับดุล มาทีน - พระชายา สมัยทรงพระเยาว์ ก่อนจะเผยโฉมพระธิดา
ภาพจาก Instagram tmski

ย้อนพระรูป เจ้าชายอับดุล มาทีน - พระชายา สมัยทรงพระเยาว์ ก่อนจะเผยโฉมพระธิดา
ภาพจาก Instagram tmski

ย้อนพระรูป เจ้าชายอับดุล มาทีน - พระชายา สมัยทรงพระเยาว์ ก่อนจะเผยโฉมพระธิดา
ภาพจาก Instagram tmski

ย้อนพระรูป เจ้าชายอับดุล มาทีน - พระชายา สมัยทรงพระเยาว์ ก่อนจะเผยโฉมพระธิดา
ภาพจาก Instagram tmski


