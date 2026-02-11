8 นโยบายหลัก พรรคภูมิใจไทย มีอะไรบ้าง ?
1. ครม. มืออาชีพ
พรรคภูมิใจไทยตั้งเป้าจัดตั้งคณะรัฐมนตรีที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงในสาขาที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและผลลัพธ์จริงสำหรับประชาชน ไม่ใช่เพียงแต่งตั้งตามตำแหน่งทางการเมืองเท่านั้น
โดยก่อนหน้านี้พรรคยังคงเน้นการใช้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความยั่งยืนและลดอุปสรรคด้านการบริหาร
2. คนละครึ่ง พลัส (ระยะที่ 2)
สานต่อโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” โดยรัฐร่วมรับผิดชอบ 50% ของค่าใช้จ่ายประชาชน ช่วยลดภาระค่าครองชีพ กระตุ้นระบบเศรษฐกิจฐานราก และเพิ่มแรงซื้อภายในประเทศ
โครงการนี้เป็นการต่อยอดจากคนละครึ่งในอดีตที่เคยมีผลกระตุ้นการใช้จ่ายหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งพรรคภูมิใจไทยใช้เป็นกลไกช่วยบรรเทาค่าครองชีพในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา (และกลับมาเป็นหัวใจของนโยบายใหม่)
3. ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3 บาท
กำหนดค่าไฟฟ้าหน่วยแรกไม่เกิน 3 บาท สำหรับครัวเรือนทั่วไป เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนของคนหลายล้านครัวเรือน เป็นมาตรการพื้นฐานในการลดค่าครองชีพโดยตรง
นโยบายนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ “Thailand 10 Plus” ที่พรรคภูมิใจไทยเสนอในภาพใหญ่ เพื่อผลักดันการเติบโตและลดภาระรายจ่ายประชาชน
4. ทหารอาสา 100,000 คน
เปลี่ยนระบบเกณฑ์ทหารให้เป็นทหารอาสา 100,000 คน ด้วยสัญญา 4 ปี พร้อมรายได้และสวัสดิการ รวมทั้งช่องทางเข้าเรียนหรือเติบโตในอาชีพทหาร เพื่อสร้างระบบกำลังพลที่มีคุณภาพมากขึ้น
แนวคิดนี้สอดคล้องกับคำมั่นของพรรคว่า จะเสริมความมั่นคงภายในประเทศควบคู่กับการสร้างงานในระบบกำลังพลให้ทันกับยุคสมัยใหม่
5. พยาบาลอาสา - ดูแลผู้สูงวัยและแม่ตั้งครรภ์
จัดตั้งเครือข่ายพยาบาลอาสาทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุและแม่ตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ช่วยลดภาระโรงพยาบาล และเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขเชิงป้องกัน
มาตรการนี้มีเป้าหมายทั้งสร้างงานในชุมชน และส่งเสริมระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับประชาชนทุกวัย
6. เรียนฟรี มีงานทำ (Equal Education Plus)
พัฒนาการศึกษาให้เข้าถึงง่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เรียนฟรี พร้อมระบบ Learning Passport และเชื่อมโยงกับตลาดงานจริงผ่าน Skill Bridge เพื่อให้นักเรียนและแรงงานรุ่นใหม่พร้อมเข้าสู่ระบบอาชีพอย่างแท้จริง
นโยบายเรียนฟรี มีงานทำ ต่อยอดจากแนวคิดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม และเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นสู่การมีงานที่มั่นคงและยั่งยืน
7. มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า - ผ่อน 300 บาท/เดือน
ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด โดยให้ประชาชนสามารถซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ด้วยเงินผ่อนเพียง 300 บาทต่อเดือน พร้อมการสนับสนุนจากรัฐ เป้าหมายช่วยลดมลพิษ PM2.5 และผลักดันสู่ Net Zero 2050
นโยบายนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวของพรรค ที่เชื่อมโยงกับการลดภาระค่าใช้จ่ายพลังงานและเพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยีสะอาด
8. สร้างแนวกำแพงชายแดน
เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ โดยพรรคเสนอสร้างแนวกำแพงและถนนลาดยางตามแนวชายแดน เช่น ไทย-กัมพูชา เพื่อลดการค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
แนวคิดด้านความมั่นคงนี้ยังสะท้อนท่าทีของพรรคที่จะผสานการป้องกันชายแดนเข้ากับนโยบายเศรษฐกิจและความมั่นคงโดยรวม ในบริบทท่ามกลางแรงกดดันนโยบายชายแดนในภูมิภาคปัจจุบัน
