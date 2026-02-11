HILIGHT
นโยบายพรรคภูมิใจไทย 2569 มีอะไรบ้าง ? เปิด 8 มาตรการหลัก ครบทุกมิติ

          นโยบายพรรคภูมิใจไทย 2569 กับ 8 นโยบายหลัก ชูแนวคิดลดค่าครองชีพ สร้างงาน เพิ่มสวัสดิการ และเสริมความมั่นคงประเทศ หลังการเลือกตั้ง 2569 โดยตั้งเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากควบคู่คุณภาพชีวิตประชาชน
นโยบายพรรคภูมิใจไทย 2569 มีอะไรบ้าง ?

ภาพจาก เฟซบุ๊ก FC Anutin

          พรรคภูมิใจไทย ภายใต้การนำของ อนุทิน ชาญวีรกูล ได้ประกาศนโยบายพูดแล้วทำ Plus+ ที่จะเป็นกรอบบริหารประเทศหลังการเลือกตั้งทั่วไปปี 2569 โดยสรุปสาระสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน พร้อมงบประมาณรวมกว่า 148,326 ล้านบาท จากงบประมาณแผ่นดินส่วนใหญ่ ที่จัดสรรเป็นมาตรการส่งเสริมการเจริญเติบโตของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
          สิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจคือ นโยบายภูมิใจไทย 2569 มีอะไรบ้าง ? นโยบายพูดแล้วทำ Plus+ มาตรการใดเป็นแนวคิดใหม่ที่เพิ่งเสนอในรอบนี้ นโยบายใดเป็นการสานต่อจากสิ่งที่เคยดำเนินการมาก่อน และแนวทางใดยังคงจุดยืนเดิมของพรรคเอาไว้ เรามาไล่เรียงให้เห็นภาพชัด ๆ กันค่ะ
นโยบายพรรคภูมิใจไทย 2569 มีอะไรบ้าง ?

ภาพจาก พรรคภูมิใจไทย

8 นโยบายหลัก พรรคภูมิใจไทย มีอะไรบ้าง ?

1. ครม. มืออาชีพ

          พรรคภูมิใจไทยตั้งเป้าจัดตั้งคณะรัฐมนตรีที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงในสาขาที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและผลลัพธ์จริงสำหรับประชาชน ไม่ใช่เพียงแต่งตั้งตามตำแหน่งทางการเมืองเท่านั้น

          โดยก่อนหน้านี้พรรคยังคงเน้นการใช้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความยั่งยืนและลดอุปสรรคด้านการบริหาร

นโยบายพรรคภูมิใจไทย 2569 มีอะไรบ้าง ?

ภาพจาก พรรคภูมิใจไทย

2. คนละครึ่ง พลัส (ระยะที่ 2)

          สานต่อโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” โดยรัฐร่วมรับผิดชอบ 50% ของค่าใช้จ่ายประชาชน ช่วยลดภาระค่าครองชีพ กระตุ้นระบบเศรษฐกิจฐานราก และเพิ่มแรงซื้อภายในประเทศ

          โครงการนี้เป็นการต่อยอดจากคนละครึ่งในอดีตที่เคยมีผลกระตุ้นการใช้จ่ายหลายหมื่นล้านบาท ซึ่งพรรคภูมิใจไทยใช้เป็นกลไกช่วยบรรเทาค่าครองชีพในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา (และกลับมาเป็นหัวใจของนโยบายใหม่)

3. ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3 บาท

          กำหนดค่าไฟฟ้าหน่วยแรกไม่เกิน 3 บาท สำหรับครัวเรือนทั่วไป เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนของคนหลายล้านครัวเรือน เป็นมาตรการพื้นฐานในการลดค่าครองชีพโดยตรง

          นโยบายนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ “Thailand 10 Plus” ที่พรรคภูมิใจไทยเสนอในภาพใหญ่ เพื่อผลักดันการเติบโตและลดภาระรายจ่ายประชาชน

4. ทหารอาสา 100,000 คน

          เปลี่ยนระบบเกณฑ์ทหารให้เป็นทหารอาสา 100,000 คน ด้วยสัญญา 4 ปี พร้อมรายได้และสวัสดิการ รวมทั้งช่องทางเข้าเรียนหรือเติบโตในอาชีพทหาร เพื่อสร้างระบบกำลังพลที่มีคุณภาพมากขึ้น

          แนวคิดนี้สอดคล้องกับคำมั่นของพรรคว่า จะเสริมความมั่นคงภายในประเทศควบคู่กับการสร้างงานในระบบกำลังพลให้ทันกับยุคสมัยใหม่

5. พยาบาลอาสา - ดูแลผู้สูงวัยและแม่ตั้งครรภ์

          จัดตั้งเครือข่ายพยาบาลอาสาทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุและแม่ตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ช่วยลดภาระโรงพยาบาล และเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขเชิงป้องกัน

          มาตรการนี้มีเป้าหมายทั้งสร้างงานในชุมชน และส่งเสริมระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับประชาชนทุกวัย

6. เรียนฟรี มีงานทำ (Equal Education Plus)

          พัฒนาการศึกษาให้เข้าถึงง่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เรียนฟรี พร้อมระบบ Learning Passport และเชื่อมโยงกับตลาดงานจริงผ่าน Skill Bridge เพื่อให้นักเรียนและแรงงานรุ่นใหม่พร้อมเข้าสู่ระบบอาชีพอย่างแท้จริง

          นโยบายเรียนฟรี มีงานทำ ต่อยอดจากแนวคิดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม และเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นสู่การมีงานที่มั่นคงและยั่งยืน

7. มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า - ผ่อน 300 บาท/เดือน

          ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด โดยให้ประชาชนสามารถซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ด้วยเงินผ่อนเพียง 300 บาทต่อเดือน พร้อมการสนับสนุนจากรัฐ เป้าหมายช่วยลดมลพิษ PM2.5 และผลักดันสู่ Net Zero 2050

          นโยบายนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวของพรรค ที่เชื่อมโยงกับการลดภาระค่าใช้จ่ายพลังงานและเพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยีสะอาด

นโยบายพรรคภูมิใจไทย 2569 มีอะไรบ้าง ?

ภาพจาก พรรคภูมิใจไทย

8. สร้างแนวกำแพงชายแดน

          เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ โดยพรรคเสนอสร้างแนวกำแพงและถนนลาดยางตามแนวชายแดน เช่น ไทย-กัมพูชา เพื่อลดการค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

          แนวคิดด้านความมั่นคงนี้ยังสะท้อนท่าทีของพรรคที่จะผสานการป้องกันชายแดนเข้ากับนโยบายเศรษฐกิจและความมั่นคงโดยรวม ในบริบทท่ามกลางแรงกดดันนโยบายชายแดนในภูมิภาคปัจจุบัน

นโยบายพรรคภูมิใจไทย 2569 มีอะไรบ้าง ?

ภาพจาก พรรคภูมิใจไทย

          พรรคภูมิใจไทยได้ขยับแนวคิดจากนโยบายสวัสดิการรายบุคคลไปสู่การวางโครงสร้างเชิงพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ค่าไฟฟ้าถูกลง, ระบบพักหนี้, SMEs และระบบภัยพิบัติ โดยยังคงสานต่อมาตรการพื้นฐานที่เคยผลักดันก่อนหน้า เช่น คนละครึ่ง พลัส และระบบสวัสดิการกลุ่มเปราะบาง พร้อมขยายขอบเขตมิติสุขภาพ การศึกษา พลังงานสะอาด และความมั่นคงของชาติ ถือเป็นการผสานทั้งมาตรการรับมือปัญหาทันทีและการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศ
          นโยบายพรรคภูมิใจไทยทั้ง 8 นโยบาย หรือ นโยบายพูดแล้วทำ Plus+ ทำให้พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่ถูกจับตามองอย่างมากทั้งก่อนและหลังผลเลือกตั้ง 2569 ซึ่งสะท้อนท่าทีของพรรคที่ไม่ใช่แค่ตอบโต้ปัญหาฉุกเฉิน แต่ตั้งเป้าสร้างความมั่นคงระยะยาวให้ประเทศ
นโยบายพรรคภูมิใจไทย 2569 มีอะไรบ้าง ?

ภาพจาก พรรคภูมิใจไทย

นโยบายพรรคภูมิใจไทย 2569 มีอะไรบ้าง ?

ภาพจาก เฟซบุ๊ก FC Anutin

