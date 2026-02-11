เปิดสาเหตุคนร้ายบุกเข้าโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ก่อนเจอตำรวจควบคุมตัว

เปิดสาเหตุคนร้ายบุกเข้าโรงเรียนหาดใหญ่ ก่อเหตุกราดยิงจน ผอ. บาดเจ็บสาหัส ด้าน ผบ.ตร. ประกาศ ทุกคนต้องปลอดภัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า เวลา 16.45 น. มีคนร้ายพยายามก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยที่มีนักเรียนจำนวนหนึ่งติดค้างอยู่ในพื้นที่ อีกทั้งคนร้ายควบคุมตัวครูและนักเรีนยหลายสิบคนไว้ในห้องประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
กระทั่งเวลา 17.00 น. ได้ยินเสียงปืนดังเป็นระยะ คาดว่ามีผู้บาดเจ็บมากกว่า 5 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังรอตรวจสอบ นำกำลังปิดล้อมพื้นที่ ส่วนผู้ก่อเหตุชื่อ เขม อายุ 18 ปี จับเจ้าหน้าที่ผู้หญิง 1 คนเป็นตัวประกัน
ขณะเดียวกัน เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ ตำรวจได้รับแจ้งว่า เขมคลุ้มคลั่งจะทำร้ายแม่ตัวเองในบ้านพักใกล้โรงเรียน จึงเข้าไปตรวจสอบ แต่คนร้ายแย่งปืน M4 วิ่งหลบหนีเข้าไปในโรงเรียนแล้วกราดยิง ผอ. บาดเจ็บสาหัส จับตัวครู นักเรียนเป็นตัวประกันดังที่รายงานไปแล้ว
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ พร้อมย้ำว่า ทุกคนต้องปลอดภัย
เวลา 18.45 น. มีรายงานว่า ตำรวจควบคุมตัวคนร้ายได้ และควบคุมสถานการณ์ได้สำเร็จ
