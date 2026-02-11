HILIGHT
เปิดสาเหตุคนร้ายบุกเข้าโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ก่อนเจอตำรวจควบคุมตัว

          เปิดสาเหตุคนร้ายบุกเข้าโรงเรียนหาดใหญ่ ก่อเหตุกราดยิงจน ผอ. บาดเจ็บสาหัส ด้าน ผบ.ตร. ประกาศ ทุกคนต้องปลอดภัย


กราดยิงหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว


          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า เวลา 16.45 น. มีคนร้ายพยายามก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยที่มีนักเรียนจำนวนหนึ่งติดค้างอยู่ในพื้นที่ อีกทั้งคนร้ายควบคุมตัวครูและนักเรีนยหลายสิบคนไว้ในห้องประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

          กระทั่งเวลา 17.00 น. ได้ยินเสียงปืนดังเป็นระยะ คาดว่ามีผู้บาดเจ็บมากกว่า 5 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังรอตรวจสอบ นำกำลังปิดล้อมพื้นที่ ส่วนผู้ก่อเหตุชื่อ เขม อายุ 18 ปี จับเจ้าหน้าที่ผู้หญิง 1 คนเป็นตัวประกัน



          ขณะเดียวกัน เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ ตำรวจได้รับแจ้งว่า เขมคลุ้มคลั่งจะทำร้ายแม่ตัวเองในบ้านพักใกล้โรงเรียน จึงเข้าไปตรวจสอบ แต่คนร้ายแย่งปืน M4 วิ่งหลบหนีเข้าไปในโรงเรียนแล้วกราดยิง ผอ. บาดเจ็บสาหัส จับตัวครู นักเรียนเป็นตัวประกันดังที่รายงานไปแล้ว

          ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ พร้อมย้ำว่า ทุกคนต้องปลอดภัย

          เวลา 18.45 น. มีรายงานว่า ตำรวจควบคุมตัวคนร้ายได้ และควบคุมสถานการณ์ได้สำเร็จ

กราดยิงหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

กราดยิงหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง



ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว





เปิดสาเหตุคนร้ายบุกเข้าโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ก่อนเจอตำรวจควบคุมตัว
